¿Tienes tu IP de Craigslist bloqueada? No temas, miles de personas bloquean su IP de Craigslist cada día. Hay muchas personas a las que se les prohíbe publicar anuncios en la plataforma. Afortunadamente, hay varias formas en que puede omitir fácilmente ese bloqueo y continuar publicando como si nada hubiera pasado.

Pero antes de entrar en los métodos para desbloquear su IP de Craigslist, necesitamos saber por qué la suya fue bloqueada en primer lugar.

¿Por qué Craigslist IP bloqueó su perfil?

Hay varias razones por las que Craigslist haría movimientos tan drásticos, aquí hay algunas de ellas:

Publiqué una cantidad exagerada de anuncios en poco tiempo.

Envió muchas conexiones a Craigslist desde un dispositivo.

Ha publicado algo sospechoso.

Probé el raspado web de Craigslist con un proveedor proxy inferior.

Intenté publicar un anuncio en otra región o ciudad.

Todas estas cosas pueden darle un bloqueo de IP de Craigslist. Craigslist automatiza y detecta automáticamente la mayoría de los bloques. Este es más o menos el estándar de la industria.

¿Qué hacer si bloquea su IP de Craigslist?

Sin embargo, no todo está perdido, aún puede continuar usando Craigslist incluso después de que su sitio web bloquee su IP. La forma más fácil es simplemente crear una nueva cuenta y continuar publicando. Sin embargo, si ni siquiera puede iniciar el sitio web en sus dispositivos, esto significa que su IP bloqueada está realmente bloqueada y una nueva cuenta no lo ayudará con eso.

Hay varias formas de usar Craigslist: https://proxyway.com/best-craigslist-proxies

Usa otra red wifi

Puede esquivar un bloqueo de IP de Craigslist utilizando otra red inalámbrica. El uso de otra red también cambiaría su IP, esto significa que tendrá acceso completo al sitio web una vez más. Puede pedirles a sus vecinos Wi-Fi, ir al lugar de un amigo para publicar o incluso ir a una cafetería para usar su Wi-Fi gratis. Sin embargo, esto no es posible hacerlo todos los días, especialmente cuando tiene que publicar muchos anuncios.

Use un buen proxy

Un proxy es un intermediario entre usted y Craigslist. Básicamente, toma todas las acciones o solicitudes que desea realizar y las envía a Craigslist en su nombre. Sin embargo, este proceso no se limita solo a Craigslist, sino que también puede hacerlo para todo lo que haces en Internet. Como todas sus solicitudes pasan por el servidor proxy, la dirección IP que Craigslist ve pertenece a ese servidor y no a la bloqueada. Esto le da acceso completo al sitio web sin ninguna restricción.

Tipos de proxies

Existen varios tipos de representantes, pero analizaremos los dos principales y cómo pueden ayudarlo:

Proxies residenciales

Los proxies residenciales asignan una dirección IP que pertenece a un dispositivo físico real. Por lo tanto, es prácticamente imposible detectarlo y prohibirlo. Se le asignará una dirección IP que será única y difícil de marcar como falsa.

Por lo general, los proxies residenciales vienen con un conjunto de IP para que incluso pueda asignar diferentes IP a diferentes cuentas. Esto será beneficioso si ejecuta un negocio de dropshipping y desea publicar anuncios en otra ciudad o región. Todo lo que necesita hacer es seleccionar la dirección IP de esa ciudad y Craigslist pensará que esa cuenta está realmente en esa ciudad. El uso de un proxy residencial de buena calidad es la mejor manera de evitar ser bloqueado por Craigslist ahora y en el futuro.

Proxies del centro de datos

Un proxy de centro de datos generalmente se genera artificialmente en un centro de datos. Un solo servidor es capaz de tener cientos de IP sin ningún problema. Esto también significa que las direcciones IP del servidor compartirán una subred. Si bien esto no es un gran problema, hace que los servidores proxy del centro de datos sean más fáciles de detectar y prohibidos en masa. Craigslist puede potencialmente hacer un gran barrido de IP y descubrirlos y prohibirlos a todos. Por lo tanto, es mejor usar proxies residenciales cuando intentas evitar un bloqueo de IP.

Conclusión

El uso de un proxy gratuito puede darle acceso a Craigslist, pero no será confiable ni seguro. Muchos proveedores de proxy gratuitos rastrean sus datos e incluso pueden robar sus cookies, lo que nunca es bueno. Por lo tanto, no se recomienda utilizar un proxy gratuito, especialmente si va a utilizar información de inicio de sesión o crear nuevas cuentas.

Del mismo modo, si está planeando usar proxies de Craigslist para obtener datos, será mejor que use un servicio premium y pagado. Esto no solo hará que los datos que recopile sean confiables y auténticos, sino que también lo ayudará a evitar las prohibiciones de IP. Con suerte, no volverás a ser bloqueado, pero incluso si lo haces, tendrás los medios para superarlo y seguir usando Craigslist.