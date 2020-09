Hay muchas razones posibles por las que todo el mundo debería prestar atención a la seguridad y la privacidad de su actividad en línea. Las dos formas más comunes y fáciles de protegerse mientras se navega por Internet son:

1) Usando un servicio VPN (Red Privada Virtual)

2) Instalar el navegador web anónimo Tor

Ambas formas de protección sirven al mismo propósito, pero no son idénticas.

De hecho, hay algunas diferencias significativas en el uso de estas herramientas. En este artículo, echaremos un vistazo a la funcionalidad del navegador Tor y los servicios VPN y los compararemos para averiguar el método óptimo de asegurar su conexión a Internet.

¿Qué tan importante es permanecer anónimo en línea?

Es difícil exagerar la importancia de asegurar su conexión y no dejar rastros digitales mientras navega por Internet. En este artículo, hablaremos de las diferentes razones por las que deberías usar una VPN o Tor. Aquí está la lista de selección:

Es bastante fácil de hacer

Puedes usar libremente los puntos Wi-Fi públicos sin preocuparte por su seguridad

Esconderá su actividad en Internet de su proveedor de servicios de Internet

Posibilidad de eludir las restricciones regionales y geográficas

Investigar la información de forma anónima

Acceso a sitios de torrentes

Realizar trabajos periodísticos de investigación sin ser rastreados por el gobierno

Accede a las páginas de la “web oscura

Como se mencionó anteriormente, esta no es una lista completa, hay otras razones por las que podrías usar los servicios de Tor y VPN. El punto principal es: nunca te gustaría que alguien te siguiera por la ciudad y rastreara cada acción que hagas.

Empieza a protegerte mientras navegas por Internet para asegurarte de que nadie tome notas de tu vida en Internet. Normalmente, los usuarios desprotegidos son vigilados desde el momento en que se conectan al hotspot y hasta que apagan su navegador.

¿Cómo son los servicios VPN y el Tor Browser diferentes entre sí?

Ambas herramientas permiten a los usuarios alcanzar el anonimato mientras están en línea. Aquí hay algunos detalles sobre ellas para subrayar la importancia de su uso.

Navegador de Internet Tor

El uso de Tor para navegar por Internet es seguro porque sus datos pasan por múltiples capas de encriptación y se enrutan a través de varios servidores de la red Tor. Su dirección IP permanece oculta e irrastreable ya que está cubierta por todas estas “capas”. Es por eso que Tor también es llamado un navegador Onion.

Servicios de Red Privada Virtual (VPN)

Similar al navegador Tor, VPN redirige su actividad online a través de uno de sus servidores. Tan pronto como enciendes la VPN, tu dirección IP es visible para otros cambios en la dirección de tu servidor de red privada virtual. Por lo general, los servicios de VPN afirman no mantener registros de la actividad reciente de sus usuarios, aunque hubo algunos casos en que los datos de los usuarios se vendieron a terceros. Potencialmente, esta información puede comprometer su ubicación, lo que anularía la protección que usted creía que existía.

Comprobemos la efectividad de los servicios VPN comparados con Tor en algunos casos de uso específicos. También miraremos el rendimiento general y sus características:

Desbloqueo de recursos web

La “red de superficie” forma una pequeña parte de la información acumulada en Internet. Cada sitio web accesible a través de su navegador tradicional es parte de la “web de la superficie”. El uso de un servicio VPN o un navegador Tor te permite acceder a la mayoría de estos sitios. Algunos sitios web pueden evitar que los servidores VPN accedan si pueden identificarlos. Tor simplemente ignora estas restricciones y puede acceder libremente a todos los sitios web de la superficie.

El uso de Tor es bastante diferente de una VPN en términos de su posibilidad de acceder a los sitios de la “web profunda”. Con el navegador Tor, se puede acceder a muchos más sitios web en comparación con un navegador tradicional y un servicio VPN. Sin embargo, hay que ser cauteloso ya que hay numerosos sitios en la red que pueden promover actividades ilegales y ser posiblemente una fuente de contaminación y propagación de malware.

Visualización de algunos formatos de contenido

Algunos formatos de aplicaciones, vídeos y fotos no son compatibles con el navegador Tor, por ejemplo, Flash, RealPlayer y Quicktime están bloqueados de forma predeterminada, por lo que si planeas visitar un sitio web que requiere uno de los complementos listados – no uses Tor. La mejor opción sería usar los servicios básicos de VPN como complementos para Google Chrome o Safari.

Uso de torrents

La descarga de información con torrentes puede revelar su dirección IP a terceros, le recomendamos que utilice un servicio VPN en su lugar. Hoy en día, varios países y autoridades tienen problemas con la actividad de los torrents, ya que su material con derechos de autor se distribuye a través de los torrents, con lo que se produce un daño financiero. y una VPN le mantendrá en el anonimato y le permitirá descargar lo que quiera sin el conocimiento de su ISP o de cualquier otra persona.

Este es simple. La documentación de Tor recomienda no usar el navegador para hacer torrenting ya que puede exponer su dirección IP. Si te dedicas a descargar contenido de sitios torrent, realmente deberías usar un servicio VPN. Muchas jurisdicciones tienen problemas con la forma en que se distribuyen los materiales con derechos de autor a través de los torrents, y una VPN le mantendrá en el anonimato y le permitirá descargar lo que quiera sin que su ISP o cualquier otra persona lo sepa.

Velocidad de conexión

Los proveedores de servicios de Internet son capaces de reducir la velocidad de descarga, especialmente si se utiliza con frecuencia el torrent o se descargan grandes cantidades de datos. El uso de una VPN puede rectificar esta situación y es bastante común tener una mayor velocidad de descarga conectada a una VPN en comparación con su tasa habitual.

Si busca un navegador de alto rendimiento, considere la posibilidad de utilizar navegadores populares comunes como Google Chrome o Mozilla Firefox. El navegador Tor es notablemente más lento porque enruta su actividad en línea a través de múltiples servidores para proteger su seguridad y anonimato.

Precios

Hay muchos servicios VPN gratuitos, pero es difícil confiar en alguien que trabaja gratis con tu seguridad, por lo que es más común obtener una suscripción de pago. Es una inversión financiera razonable, ya que una VPN de alta calidad puede literalmente cambiar la forma en que navegas por la web.

El navegador Tor siempre fue gratuito para descargar en todas las plataformas soportadas.

Evitar la censura

Tanto VPN como Tor pueden ayudarte a acceder a sitios web que normalmente te están prohibidos por el gobierno o una organización. Cualquiera de estos métodos le permite acceder a sitios que se declaran restringidos e inaccesibles a través de su proveedor de servicios de Internet y su navegador normal.

Tor le ofrece la posibilidad de acceder a sitios .onion donde puede obtener información o comprar algo de forma anónima, lo cual no es algo que el servicio VPN pueda ofrecer.

Ocultar tus huellas digitales y tus intenciones

Si crees que alguien puede estar espiándote por una razón política o de negocios, usar Tor será la solución perfecta para no dejar ningún rastro digital. Se puede usar para muchas cosas legales, pero hay que tener cuidado porque puede ser alarmante para el personal de seguridad, que podría preguntarse por qué eligió instalarlo en su ordenador.

Si se está preparando para realizar una denuncia y filtrar alguna información crítica, el hecho de tener un navegador Tor en su computadora puede llevar a una mayor verificación de sus acciones. Así que Tor es una buena herramienta, pero llama la atención extra mientras que usar una VPN sigue siendo el método más común para mantener tu privacidad y proteger tu identidad, además de que no disparará tantas banderas rojas como descargar Tor.

Entonces, ¿qué usar, el navegador Tor, o un servicio VPN?

De la lista de hechos de arriba, tu elección debería depender de la forma en que vayas a usar el anonimato y muchas otras circunstancias. Si vas a usar torrents a menudo y sólo para descargar contenido en general – la velocidad es la que decide, así que tienes que ir con una VPN. Si estás más bien interesado en acceder a sitios web ocultos en la web oscura, Tor es tu única opción real.

Si tienes la intención de asegurar comúnmente tus acciones en línea y permanecer anónimo para tu proveedor de Internet y terceros, tanto el navegador Tor como un servicio VPN están bien. Esconderán tu dirección IP, permitiendo que no seas identificado en la web. Asegúrate de usar uno de estos métodos cada vez que te conectes a Internet si te preocupa tu privacidad o simplemente quieres ocultar tu identidad.