Por: Ana Paula Kagueyama, Senior Director Global Operations PayPal Latam

Cuando se trata de tu dinero e información personal y financiera, siempre es bueno incorporar mejores prácticas y aprender nuevas maneras de transaccionar de forma digital. Puede ser que ya seas todo un experto en pagar tus servicios, hacer tu súper y comprar en línea, sin embargo, cada compra y pago que haces en un nuevo sitio puede ser diferente.

Latinoamérica, por ejemplo, es una de las regiones con más fraude online, por lo que debemos ser muy cuidadosos. Según datos extraídos de un estudio realizado por Visa, en la actualidad los contracargos en Latinoamérica suponen una media del 1,7% de los pedidos. Estos porcentajes ilustran bien el problema que hay que combatir en Latinoamérica, ya que los contracargos solo suponen el 0.6% en US/Canada y el 0.8% en Europa. Por esta razón, queremos compartirte los siguientes puntos fáciles de recordar y de seguir, para que tomes en cuenta siempre que te encuentres de compras en la red, y que así tengas experiencias satisfactorias que te faciliten el día a día y hagan tus procesos de pago en línea sencillos pero sobre todo, seguros.

Conéctate a una red confiable

En la medida de lo posible, conéctate a una red WiFi segura cuando hagas tus compras o hazlo a través de redes confiables como las de tu proveedor de servicios telefónicos. Las redes públicas no son recomendables para hacer movimientos que impliquen el uso de tus datos financieros.

Después, asegúrate que las páginas a las que ingreses, tengan el conocido candado y la “s” en el http, para que se vea así: https.

Revisa términos y condiciones de los comercios

Cuando hagas compras en sitios nuevos, asegúrate de revisar a detalle el apartado de términos y condiciones para enterarte de sus procesos de envío, comisiones o paquetes en el caso de suscripciones. Cada compañía tiene sus propias formas de gestionar sus ventas y cobros. Revisarlos, te ahorrará muchas dudas.

Verifica tu carrito de compra

En el checkout, antes de pagar, verifica que el producto o servicio que estás adquiriendo sea el que quieres desde un inicio, que la cantidad, talla y costo sea el que tú elegiste. Si no es así tal vez requieras retroceder un poco y volver a seleccionar la opción deseada antes de confirmar tu compra.

Cuidado con las pruebas gratis y las membresías poco claras

No poner atención en los detalles de este tipo de servicios, como los que que te ofrecen pruebas gratis, puede convertir tu “descuento” en una estafa. Fíjate muy bien en los detalles, términos y condiciones del servicio que quieras adquirir para que no termines pagando un monto diferente o superior a lo previsto, ya que algunos sitios ofrecen su servicio solamente mediante membresías anuales o semestrales. Toma en cuenta que muchos servicios de suscripción ofrecen 15 o 30 días gratis pero después de este plazo, automáticamente te empezarán a cobrar el servicio, pues de antemano ya tuviste que dar tus datos financieros para abrir una cuenta.

Apóyate en los beneficios de las carteras digitales

Usar una cartera digital como PayPal, es un gran aliado, porque no comparte tus datos financieros con los comercios y te ofrece beneficios adicionales como Free Return Shipping o Proteccion al Comprador Por medio de un proceso interno cuidadoso, en caso de que algo no haya salido como lo esperabas, PayPal revisa cada transacción para determinar qué fue lo que sucedió y cómo se puede dar solución a cada caso en particular.

Nunca está de más asegurarse de que estamos haciendo nuestras compras en línea en la forma más confiable y segura. Así como revisas la calidad, servicio y seguridad de tus compras y transacciones físicas, de igual forma lo puedes hacer en tus compras digitales.

Recuerda leer bien la información de cada sitio que utilizas en tus compras en línea para que puedas obtener la mejor experiencia en la red, y sobre todo, recuerda que la buena noticia es que está en nuestras manos tener las mejores experiencias digitales.