TyN Magazine en entrevista exclusiva con Claudio Fiorillo, Consulting, Business Transformation, Fintech & Advisory Board Member of Fintech Americas quien nos contaba:

Hace más de seis años estoy trabajando en el mundo fintech y la transformación de la Industria Financiera que éste produjo. A través de la investigación y trabajando junto a ellos en lo que fue el posicionamiento del mundo fintech en el sistema financiero tuve la oportunidad de conocer los hubs financieros más importantes del mundo donde nacieron las fintech, como ser Silicon Valley, Londres, Singapur, Hong Kong e Israel, que para mí son palabras mayores en estas ligas. Luego, en los últimos tres años vimos la explosión del mercado acá en Argentina.

Durante mi estancia en Deloitte cree un grupo de trabajo conformado por banqueros, reguladores y fintechs con la finalidad de crear un ecosistema para discutir las problemáticas financieras en su conjunto. Luego vino la Mesa de Innovación Financiera (MIF) del Banco Central, con lo cual sigo formalmente mi relación ahora como asesor.

En la actualidad las fintech tienen más de un desafío. Un ejemplo de esto es la explosión del sector en Asia, China e India principalmente. Lo que veo en Latam, teniendo cada país un perfil diferente debido a sus distintas coyunturas socioeconómicas, es que tienen un espejo en lo que pasa (y pasó) en dichas regiones, porque muchas de las problemáticas que ellos resolvieron con las fintech son las mismas que tenemos en Latinoamérica, por ejemplo: falta de conectividad, población rural que no accede a las finanzas digitales, economía informal, falta de educación financiera, escasa inclusión financiera, y estos desafíos o están resueltos o en vías de solución de diversas formas pero con un denominador común, la tecnología aplicada a las finanzas. Generalmente, las fintech acá miran a Estados Unidos y este mercado no tiene las mismas realidades nuestras, por lo que no siempre aplican las mismas soluciones.

Las fintech en Argentina tienen como desafío sortear la realidad macroeconómica, por un lado, y por el otro, evitar caer en la trampa de la saturación de algunos servicios. Una cosa es la innovación y la disrupción, pero pasa que luego viene la saturación, esto es, todos quieren hacer lo mismo o parecido. Para mí esto ya está pasando con el boom de las billeteras electrónicas. El consumidor actual es leal a las ventajas que pueda lograr no a una marca. Por lo que las wallet más temprano que tarde van a tener que salir de ese grado de saturación.

En los dos últimos años el gran actor de los espacios de discusión e innovación fue el regulador a través del Banco Central. Ahora veremos quién puede sobrevivir y quien no en un mercado muy complejo como el actual. Un salida que tienen las fintech a ese problema es expandirse regionalmente, lo que tampoco es tan simple, debido a las regulaciones de cada país, las diferentes culturas y la competencia local.

En Latam hay muchas y muy buenas posibilidades, pero se encuentran muchas veces limitadas por falta de capital, falta de crédito, falta de inversión, etc. El panorama es incierto en Argentina debido a la macro, y en el resto de la región depende de cada mercado en particular.

Por otro lado están las nuevas tecnologías como ser blockchain, con el cual estamos trabajando en la MIF del Banco Central, como también las monedas digitales. Con respecto a blockchain creamos una prueba de concepto donde por primera vez juntamos a cuatro bancos del sistema argentino (tres extranjeros y uno provincial) para desarrollar un caso de uso para los reclamos de débito directo y de cheque rechazado. Hoy ese proceso entre los bancos se hace en forma manual y tarda hasta 20 días para ser resuelto. Con el sistema que creamos en la mesa de innovación con blockchain se puede resolver en el mismo día. Esa prueba ya fue presentada en la MIF del Banco Central y está disponible por cuatro meses más para que más bancos lo prueben y se sumen al proyecto.

En cuanto al futuro, no tengo duda de que la moneda digital va a ser algo común en los principales mercados del mundo. En nuestra Región tenemos la presencia de muchos bancos europeos por lo que ocurra en sus sistemas financieros impactarán más tarde o más temprano en los nuestros. La desaparición del efectivo no va a ser tan fácil debido a la gran informalidad económica de los países de esta región tanto como en Asia pero tal como lo dijo el Banco de China, se puede ir hacia una sociedad “cash light” término que resume muy bien lo que puede ocurrir en un futuro no muy lejano.

Ya el año pasado, Christine Lagarde dijo en el evento de Singapur Fintech Festival que las monedas digitales tenían un gran futuro en todos los países con alto grado de inflación. Este año apareció Facebook con su Libra y el debate se acentuó aun más. Para los que sostienen esta idea, las monedas digitales van a traer una transparencia que hasta ahora no existía mientras que para sus detractores es todo lo contrario. Lo cierto es que las sociedades desarrolladas se preguntan si pueden vivir con ese grado de transparencia por qué no lo van a hacer. Por el contrario, en las no tan desarrolladas la pregunta es si queremos vivir con ese grado de transparencia. Esas son las grandes preguntas a responder en los años por venir.

Ante mi pregunta sobre su relación con Fintech Americas comentaba:

Buscando los mejores eventos sobre Transformación Financiera en la Región conocí a la gente de Fintech Américas quienes me propusieron ayudarlos con el evento anual que desarrollan en Miami. Hace 2 años que estoy dentro del board y me ocupo de colaborar con el armado de la agenda académica, cuales son los temas de interés para las fintech y los bancos, tanto como la opinión del regulador. También soy Jurado del premio “Top 25 a los banqueros más innovadores de la región”. El año pasado tuvo una convocatoria de más de 500 personas y este año lo queremos duplicar. Estamos en constante crecimiento en distintas ofertas de valor relacionadas con investigación y educación en innovación en la región.