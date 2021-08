El perfil de inversores en criptomonedas es muy diferente al observado en la compra de acciones, no solo por la edad sino también por su distribución demográfica.

La encuesta, realizada por NORC en la Universidad de Chicago, encontró que los usuarios de criptomonedas no solo eran más jóvenes sino también más diversos en términos de raza y etnia.

Además, de la diversidad de género también se notó dentro de estos inversores, y más mujeres mostraron interés en las criptomonedas. Por último, las personas de los grupos de ingresos más bajos también tenían más probabilidades de invertir en activos digitales en comparación con las acciones, según el informe.

Ver más: Las plataformas cripto apuestan por el deporte

Todos estos hallazgos son un cambio bienvenido con respecto a lo que se señaló anteriormente en encuestas previas. Por ejemplo, un encuesta realizado por Gemini Exchange a principios de este año había descubierto que la mayoría de los inversores en criptografía eran blancos, hombres y ganaban seis cifras. El informe había señalado que el propietario promedio de una criptomoneda era un “hombre de 38 años que ganaba aproximadamente $ 111,000 al año”.

Sin embargo, el mismo informe también encontró que la mayoría de los que se etiquetaron a sí mismos como cripto curiosos eran mujeres, muchas de las cuales tenían 55 años o más. Estos informes destacan cómo las inversiones cripto han logrado proporcionar vehículos de inversión a aquellos sectores de la sociedad que anteriormente estaban eclipsados ​​por el dominio de los hombres blancos dentro de las industrias técnicas y financieras.

Ver más: Las 10 criptomonedas más importantes para ganar dinero

Sin embargo, el informe NORC mencionado anteriormente también descubrió que la inaccesibilidad a información sólida dentro de estos inversores cripto no solo era una barrera importante para la entrada, sino que también exponía a los nuevos inversores a los riesgos asociados con la volatilidad de los mercados de criptomonedas. La mayoría de los inversores cripto encuestados, más del 61%, habían comenzado a cotizar hace solo 6 meses, lo que los hacía más vulnerables a los cambios negativos del mercado.

El hecho de que la mayoría de ellos recibieran su información de intercambios, plataformas comerciales o redes sociales, lo convirtió en una apuesta aún más arriesgada. No es de extrañar que casi dos tercios de los encuestados dijeron que no entendían las criptomonedas lo suficiente como para invertir, mientras que un 30% adicional dijo que no sabían cómo invertir. En comparación con esto, solo 1/3 de los encuestados indicó que la falta de dinero era una barrera para invertir en criptomonedas.