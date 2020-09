Contratar un seguro es una decisión importante y, gracias a las innovaciones tecnológicas, ahora es posible conocer sus beneficios y adquirir el de nuestra preferencia sin importar el lugar donde nos encontremos. Pero, ¿cuál es la tendencia actual en este sector? es decir, quiénes están adquiriendo seguros en línea. Mango Life, el agente de seguros digital que ofrece seguros de vida y de salud en México, investigó al respecto, desde el perfil de cliente hasta la preferencia de cobertura, aquí te presentamos los resultados.

Como afirmó Andrés Fontao, CEO de Finnovista de 2018 a 2019, el crecimiento de los productos Insurtech en México fue del 37% y, tras el contexto del COVID-19, se estima que este sector crezca aceleradamente en los próximos años.

De acuerdo al estudio de Mango Life, el bienestar de la familia es una razón de gran peso para adquirir un seguro, pues son los hombres casados y con hijos quienes abarcan el 74% de los clientes que adquieren un seguro de vida de manera digital, siendo los de la generación Millennial y Gen X los predominantes con un 60%. Cabe señalar el aumento del comprador mayor de 50 años, que alcanza el 35% de los clientes de la startup.

Esto resulta interesante, pues en Latinoamérica el 80% de los Baby Boomers usa su smartphone para conectarse a Internet, lo que nos dice que están sumándose cada vez más al uso de las nuevas tecnologías, tanto, que durante la pandemia fue esta generación la que incrementó en un 47% sus gastos digitales según datos recientes de eMarketer. De esta forma, no es sorpresa que los porcentajes de adquisición de seguros y otros servicios virtuales comiencen a ser más similares entre generaciones, se vive un buen momento de convergencia digital entre las mismas.

Jefas de familia, seguridad para el futuro

El número de mujeres que adquieren un seguro de vida también ha ido en aumento en los últimos años. De acuerdo a datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), durante el 2018 se pagaron 123 millones de pesos en pólizas de vida, donde el 48% correspondió al sexo femenino. Según la información recabada por Mango Life, la mayoría de las mujeres que adquieren un seguro pertenecen a la generación Millennial, un considerable porcentaje indica estar soltera y tener al menos un hijo. Es muy probable que sean las responsables de una familia monoparental, un gran aliciente para adquirir un seguro de vida que proteja económicamente a sus hijos.

Seguros de salud accesibles, posible boom para los Boomers

La Gen X y los Baby Boomers son los más preocupados por cuestiones de salud inmediata. Con un mayor poder adquisitivo, el 66% de los clientes de seguro de salud son mayores de cuarenta años. Esto señala a la generación X y Boomer altamente familiarizado con las compras digitales como un sector importante a contemplar, especialmente cuando otros seguros de gastos médicos tienden a aumentar su costo conforme a la edad, por lo que resulta necesario ofrecer un seguro de salud accesible y fácil de contratar para este mercado.

Inversión mínima de tiempo y capital

Según el reporte mundial de Insurtech (WITR) 2019 de las firmas Capgemini y Efma, el 55% de los usuarios digitales, en su mayoría Millennials, contratarían un seguro si no tuvieran que realizar trámites complejos y que tomaran demasiado tiempo. Por esta razón las aseguradoras digitales han agilizado sus procesos, lo cual ha reducido el lapso de contratación, ahora es posible adquirir un seguro desde casa y en poco tiempo.

Asimismo, el informe Millennials and beyond, realizado por Deloitte, confirma a los Millennials como el sector más preocupado por su bienestar, y que comienza a contemplar la adquisición de seguros como parte de ese bienestar. De esta forma, no es extraño que esta generación esté contratando algún tipo de seguro de forma digital como lo muestra el estudio de Mango Life, donde destacan los jefes de familia, incluyendo a las madres como sectores prioritarios, especialmente quienes radican en las principales ciudades del país, como la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, y otras. El reto está en llevar a más personas, seguros y servicios accesibles en diferentes ciudades y estados, por lo que tiene sentido usar la tecnología para hacerlo posible.

Resalta la importancia de ofrecer soluciones a otras generaciones además de los Millennials, como la Generación X, aquella nacida entre 1965 y 1980; junto con la digitalización de los Boomers, personas mayores de 55 años, los cuales muestran una gran creciente actividad en la economía digital y eso incluye el sector de seguros.

En Mango Life, apostando siempre por la innovación sin olvidar la atención humana ni la nueva realidad que vivimos, está desarrollando herramientas que potencien la experiencia de usuario logrando que la contratación de un seguro digital sea más accesible y sencilla, con la misión de proteger a más personas de cualquier generación contra los riesgos fundamentales de la vida.