La crisis, como ha pasado también en las históricas, afecta de manera diferente según el lugar y el momento en que nos encuentre parados. Y como todos sabemos hay desde empresas que ni soñando pensaban en facturaciones ambiciosas, hasta inversores osados y políticos inescrupulosos que multiplican exponencialmente su dinero en base al dolor ajeno y el incremento de muertes mundiales.

Habría que dividir los beneficiados por la crisis en categorías. La primera podría ser aquellos actores que están ubicados en el lugar correcto en el momento justo. En la era del trabajo, la educación y el shopping a distancia, empresas como Amazon, Walmart, Netflix y Zoom, por nombrar sólo cuatro, han visto sus acciones dispararse a niveles estratosféricos en las últimas semanas.

Jeff Bezos vio cómo su fortuna personal se incrementó en 24 mil millones de dólares en tan solo un día gracias a la revalorización de Amazon. Netflix, por su parte, sumó casi 16 millones de nuevos usuarios durante el primer trimestre de 2020. Los beneficios brutos de la empresa durante los últimos tres meses fueron de 958 millones de dólares, frente a los 459 millones ganados entre enero y marzo de 2019.

Dentro de la categoría “rubro existente a la que le llegó la oportunidad de su vida”, se cuentan también las empresas dedicadas a la ciberseguridad y tecnologías que permitan la atención médica a distancia. Empresas como Instacart, dedicada a realizar compras en supermercados y luego hacer el delivery, también se ven beneficiadas por la situación.

Nuestra segunda categoría podría estar compuesta por los amantes del riesgo: principalmente inversores y fondos de inversión, que decidieron apostar en contra la economía en cuanto sospecharon que el coronavirus podía llegar a ser un problema grave.

Hasta la llegada de la recesión causada por el coronavirus, la crisis financiera de 2008 era el episodio que los economistas y especialistas citaban como el más grave en casi un siglo.

En el libro The Big Short (La gran apuesta, publicado en EE.UU. en 2010), el periodista Michael Lewis cuenta la historia de un grupo de inversores que se dieron cuenta que el derrumbe se venía, y apostaron en contra del mercado inmobiliario de Estados Unidos. Cuando la burbuja finalmente estalló, estos hombres cobraron miles de millones de dólares mientras que el resto de la economía se consumía en llamas.

Aún sin datos duros, sin embargo, existió una pequeña ventana de tiempo para actuar entre que los primeros casos empezaran a reportarse en China en diciembre de 2019 y que la pandemia se convirtiese en una realidad. Gente que, al igual que los inversores “contrera” descriptos por Lewis en 2010, estaba dispuesta a apostar a una ficha ganadora. Gente como Bill Ackman.

La movida estaba destinada a protegerlo en caso de que la bolsa se desplomase debido al coronavirus, un evento que Ackman presentía que ocurriría. Pagó 27 millones de dólares por los seguros, y esperó.

Lo que sucedió después lo vio todo el mundo en las noticias. La expansión del virus empezó a derrumbar activos en todas partes. A medida que el riesgo del default crecía y la desvalorización de las acciones caía, el valor de la protección que había adquirido Ackman seguía subiendo.

El inversor empezó a liquidar su posición cerca de fines de marzo, una vez que la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro de EE.UU. empezaron a tomar cartas en el asunto para prevenir el colapso. Terminó de vender todas sus protecciones el mismo día que el Congreso anunció que empezaría a comprar bonos como una medida para levantar el alicaído mercado.

Las ganancias totales de Ackman fueron de 2600 millones de dólares, más de 1000 veces más lo que había invertido inicialmente.

En un artículo publicado hace algunas semanas, la revista The New Yorker presentó como fuente en off a otro inversor que había logrado ganancias siderales al apostar que el coronavirus derrumbaría la economía mundial.

El hombre, que se daba a conocer sólo como “el australiano”, había sido un inversor en Goldman Sachs y JP Morgan en la década del 90 y los 2000. Desde 2015 estaba trabajando en Singapur. Siempre le habían interesado las enfermedades y sus efectos sobre los mercados financieros. Al estar en la misma región que China, fue uno de los primeros en enterarse en diciembre de 2019 de la aparición de una misteriosa nueva enfermedad en el mercado de animales vivos en Wuhan. Sin dudarlo, decidió apostar ahí.

Primero empezó a comprar insumos médicos: barbijos, alcohol en gel y guantes. Luego compró acciones en Alpha Pro Tec, uno de los pocos fabricantes en Estados Unidos que hacen las máscaras reglamentarias N95. El año pasado, las acciones de la empresa cotizaban a US$3,50. En febrero de 2020, ya estaban a 25 dólares la acción. El inversor también apostó contra el petróleo y contra el mercado de valores de EE.UU. (es decir, contra Wall Street).

Consultado por el periodista respecto a cuánto había ganado, “el australiano” se negó a especificar montos y solo dio un porcentaje: su patrimonio personal había subido un 2000% en las últimas semanas.

Dentro de la lista de ganadores habrá también personajes que obtendrán sus beneficios gracias a prácticas non sanctas. Es el caso de varios senadores de Estados Unidos, sobre los cuales pesan acusaciones de que se beneficiaron económicamente gracias a su posición.

El caso más flagrante es el de Richard Burr, senador republicano por el Estado de Carolina del Norte. Según The New York Times, Burr, quien encabeza el Comité sobre Asuntos de Inteligencia del Congreso, vendió miles de dólares en acciones en febrero, justo cuando Donald Trump y otros miembros de su partido estaban minimizando los riesgos de la pandemia de coronavirus.

La cadena pública NPR informó que Burr inclusive le avisó a otros que las consecuencias económicas de la pandemia serían catastróficas, una advertencia mucho más severa que las que daba en público.

Hay otros tres senadores sobre los cuales pesan acusaciones similares: Dianne Feinstein, una demócrata de California (también miembro del Comité de Inteligencia), James M. Inhofe, un republicano de Oklahoma y Kelly Loeffler, una republicana del Estado de Georgia.

La acusación se sostiene sobre una ley de Estados Unidos sancionada en 2012, llamada STOCK Act, la cual le prohíbe a los senadores usar información clasificada para obtener una ganancia económica para ellos o sus familiares.

En resumen, el mundo sigue girando teniendo como actores aquellos a quienes la población aplaude cada noche por dejar su vida para salvar la de sus semejantes y aquellos que lucran con el hambre y el dolor de sus pares. Las dos caras de una misma moneda.

Coronavirus hoy (10:00 pm Argentina):

Casos totales: 3.114.659

Fallecidos totales: 216.989

Recuperados totales: 925.921

# Coronavirus en Argentina: registran 10 muertes en un día y ya son 207 las víctimas fatales en el país

En tanto, con 124 nuevos casos, el total de infectados llegó a 4.127

# Argentina: Familias endeudadas en plena crisis: cada hogar debe en promedio 150.000 pesos

En abril, el endeudamiento total familiar llegó a $1,7 billones y el 30% fue deuda “no bancaria” # Síndrome infantil posiblemente vinculado a coronavirus en Reino Unido y Francia # Ecuador reduce una cuarta parte de la sobrepoblación carcelaria durante la pandemia # Pymes de Nicaragua lanzan un SOS y demandan aprobar un plan de mitigación # Países europeos piden en la ONU aumentar ayuda a Venezuela # Alphabet gana un 2,7 por ciento más y no nota por ahora los efectos de la pandemia # Gobierno de Nicaragua cede a críticas y anuncia prevención social # Más de 400 bolivianos acampan en Consulado en Chile para retornar a su país # Veintena de estados en EEUU velarán por informes de crédito de la población # Los Óscar no exigirán que las películas candidatas se estrenen en cines # Consejo de Seguridad proyecta pedir tres meses de “pausa humanitaria” en países en conflicto # Científicos brasileños hallan restos de coronavirus en alcantarillas de Río # Puerto Rico alcanza las 30.000 pruebas de detección realizadas # Ford tras haber perdido 2.000 millones en el primer trimestre, sus pronósticos son que la pérdida operativa registrada en el segundo trimestre alcance los 5.000 millones de dólares # Un motín por el temor ante el coronavirus en una cárcel de Lima deja al menos nueve muertos # Colombia roza los 6.000 casos detectados de la covid-19 # Con las 474 muertes de las últimas 24 horas, la cifra de víctimas mortales llega a 5.017 en Brasil # Estados Unidos supera el millón de casos confirmados mientras diversos territorios empiezan a levantar las restricciones # Austrian Airlines solicitará 767 millones de euros en ayudas estatales # La ONU pide que no se rescate a industrias contaminantes en la actual crisis # IAG despedirá a 12.000 empleados de British Airways # Airbus plantea un ERTE para 1.200 trabajadores de tres plantas en España # Italia supera 200.000 casos totales de covid-19 y alcanza los 27.359 muertos # Rusia amplía el confinamiento. El presidente ruso, Vladímir Putin, ha ampliado este martes el periodo “no laboral” en Rusia hasta el 11 de mayo # Francia sumó 367 nuevas muertes por coronavirus para un total de 23.660 # La ciudad de Miami Beach anunció que abrirá ciertos parques, marinas y campos de golf el miércoles, luego de que diera la luz verde el alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez # Florida registró el martes 83 nuevas muertes por COVID-19, la mayor cantidad de muertes anunciadas en un solo día

# Aerolínea escandinava SAS despedirá a 5.000 empleados debido a la crisis

# Minuto de silencio en el Reino Unido

En los hospitales, los supermercados o simplemente en las calles bajo la lluvia, el Reino Unido mantuvo un minuto de silencio a las 11h00 (10h00 GMT) para recordar a 82 empleados del servicio público de salud NHS y 16 trabajadores sociales muertos desde el inicio de la crisis sanitaria

# Prevén contracción económica de más del 6% en Alemania

# Aerolínea húngara Wizz Air reanuda algunos vuelos el viernes

# Se registran 301 muertes por coronavirus en 24 horas en España

# Primeros signos de deterioro de la situación por coronavirus en Alemania

Es la primera vez que este índice llega al 1,0 desde mediado de abril, cuando había tocado su punto más bajo de 0,7. Pero desde entonces había comenzado un repunte progresivo

# Turquía envía a EEUU un avión con material sanitario para la COVID-19

# Austria levantará el confinamiento el 1° de mayo, los locales de gastronomía y hostelería podrán reabrir a partir del día 15 y 29 del mismo mes, respectivamente.

Eso sí, en general seguirá rigiendo la obligación de mantener una distancia mínima de un metro entre las personas, así como llevar cubierta la nariz y boca en los comercios y transporte público

# El gigante británico de los hidrocarburos BP anunció el martes una fuerte pérdida neta de 4.400 millones de dólares en el primer trimestre, en plena crisis de un mercado petrolero golpeado por la pandemia

# El desempleo en España sube al 14,4% en el primer trimestre

# El Papa pide respetar las medidas de resguardo

# Unicef alerta de problemas en la vacunación infantil

“Las existencias de vacunas se están agotando peligrosamente en varios países de la región, en tanto que las cadenas de suministro se han interrumpido con las prohibiciones de vuelos y viajes. La fabricación de vacunas también se ha interrumpido, generando una escasez adicional”, advirtió en un comunicado el asesor de Salud de la oficina regional de Unicef, Paul Rutter

# Australia y Nueva Zelanda relajan restricciones

Australia re abre alguna de sus playas, mientras que Nueva Zelanda permite desde hoy la reanudación controlada de un 75 por ciento actividades económicas y comerciales

# Juegos Olímpicos de Tokio serán anulados si sigue la pandemia el próximo año

# Santander gana 331 millones, un 82% menos, tras blindar el balance con 1.600 millones en provisiones

# HSBC reduce un 56,8% su beneficio hasta marzo por el coronavirus

# Coca-Cola European Partners reduce un 1,5% sus ventas en España y Portugal hasta marzo

# España: El trimestre cierra con 285.600 empleos destruidos y 121.000 parados más, su peor dato en 7 años

# El Gobierno español prepara ayudas urgentes para Iberia

# Portugal, se han registrado 295 contagios, un 1,2% más respecto al día anterior para un total de 24.322 infectados. El total de fallecimientos se eleva a 948

# Rusia eleva el balance de coronavirus a 93.558 positivos tras sumar más de 6.400 casos

# Los pediatras aclaran que no hay evidencia de que los shocks en niños estén relacionados con la covid-19

# Irán suma un total de 92.584 casos de coronavirus

# México supera los 15.000 contagios por coronavirus

# Alemania suma 138 muertos y eleva el balance del coronavirus a 156.337 contagiados y 5.913 víctimas mortales

# Las Bolsas se debaten entre el optimismo por la desescalada y la dura realidad del petróleo

# Hong Kong reanudará la labor “normal” de los servicios públicos el próximo lunes

# El petróleo Brent vuelve a caer, un 4%, y el Texas, el 12,5%

# China ha informado este martes de que se han registrado solo tres nuevos casos de coronavirus de transmisión local

# Estados Unidos, más de 17.500 personas han muerto en la Gran Manzana de las más de 56.000 que han fallecido en el país

# El hartazgo y la necesidad relajan el aislamiento en Ciudad de México en la fase crítica de la pandemia

# Nueva York planea una apertura gradual a partir del 15 de mayo

# Argentina no tendrá vuelos comerciales hasta septiembre

# Coronavirus en Argentina: confirman 111 nuevos casos y ya hay más de 4 mil infectados.

En las últimas 24 horas, 5 personas murieron y así la cifra de víctimas fatales en el país ascendió a 197

# Argentina: Por el coronavirus, Alberto Fernández avaló la prisión domiciliaria para presos comunes

# Coronavirus en Argentina: en la Ciudad prevén un mes más de aislamiento estricto y definen un anuncio para los comercios

En el Gobierno porteño aseguran que están frente a una suba de contagios. La prioridad con la economía y una flexibilización para restoranes y rotiserías # Argentina: Confirmaron que los 1.600 barbijos que compró el gobierno porteño estaban vencidos desde hace cuatro años # La universidad de Oxford dijo que su vacuna contra el COVID-19 funcionó en monos # Unicef entrega suministros higiénicos para escuelas en Nicaragua # Trump pide la reapertura de centros educativos en EE. UU. antes de junio # Brasil surge como posible próximo epicentro de pandemia # Nueva York cancela primarias por coronavirus # Estados Unidos mantendrá fronteras cerradas con Europa # Gobernador de California critica playas llenas pese a la pandemia # Motín en penal de Perú tras dos muertos por COVID-19 # Dos condados de Florida anuncia reapertura “vigilada” de espacios públicos # Cuba registra la menor cifra diaria de contagios en abril # OIT (Organización Internacional del Trabajo) teme rebrote si no hay medidas de protección laboral # Nueva York planea una apertura gradual a partir del 15 de mayo # México actualiza las cifras de casos de covid-19: hay 1.434 fallecidos y 15.529 contagios # El Colombia el número de fallecidos llega a 253. Bogotá concentra la mayor cifra de contagios con 2.345 casos detectados # El 25% de los noruegos se descarga una app contra el coronavirus pese a las dudas sobre seguridad y privacidad # Un segundo buque de la Marina de Estados Unidos registra 47 casos de coronavirus # Amazon mantendrá cerrados sus almacenes en Francia hasta el 5 de mayo # Los casos positivos por coronavirus o con sospecha de la covid-19 superan los 155.600 en Cataluña # Brasil registra 338 muertes en 24 horas y el total llega a 4.543 # La NBA permitirá el entrenamiento individual en las canchas a partir del 8 de mayo # Sony retrasa por el coronavirus el lanzamiento de The Last of Us Part II y Ghost of Tsushima # Los grandes festivales de cine del mundo crean un certamen gratuito para YouTube # Los países europeos más turísticos piden a Bruselas un plan de rescate para el sector # WhatsApp asegura que la medida para limitar el reenvío de mensajes ha reducido la viralidad en un 70% # Bruselas prevé una recesión en la UE de hasta el 10% # El tráfico de vídeos pedófilos se dispara en redes un 507% durante el estado de alarma # Apple retrasa un mes la producción del nuevo iPhone por el coronvirus # La UEFA libera 236,5 millones de euros para ayudar a las federaciones en la crisis del coronavirus # La epidemia de coronavirus ha causado ya 23.293 fallecimientos en Francia # El Santander, sus directivos y empleados elevan hasta 100 millones la aportación para paliar la pandemia # El Gobierno alemán estima que no habrá vacaciones en el extranjero este verano # Más de tres millones de contagiados en el mundo # Israel anuncia la reapertura del sistema educativo # Italia se acerca a los 200.000 casos totales y casi 27.000 muertos # 360 nuevos fallecidos en Reino Unido # Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS: “La segunda ola, en mi opinión, está en nuestra mano detenerla si implementamos las medidas correctas” # Panamá: Renuncia viceministro tras polémica en compra de ventiladores por $4.8 millones El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, aceptó la renuncia del funcionario en un comunicado difundido en su cuenta oficial de Twitter

# Panamá alcanza 6,021 casos positivos de COVID-19

# Florida supera los 32,000 casos confimados de COVID-19 y las muertes suben a 1,088

# Miami: Cayo Hueso reabre playas y parques tras cierre de seis semanas

# Miami-Dade abrirá ciertos espacios el miércoles. La ciudad de Miami aún ‘no está lista

# Fort Lauderdale discutirá plan para reabrir playas, parques y restaurantes

# Estados Unidos registra 1,303 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas

# Trump podría pedir a China el resarcimiento por los daños del coronavirus

# Una jefa de urgencias en hospital de Nueva York se suicida estresada por el COVID-19

# El coronavirus pudiera empujar a Latinoamérica a su peor recesión desde los años 1930

# Celine, Bieber y Drake: Estrellas de Canadá hacen espectáculo en honor a quienes luchan contra COVID-19