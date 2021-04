DES – Digital Enterprise Show 2021 abre acreditaciones para asistir a su quinta edición, que se celebrará entre el 18 y el 20 de mayo en IFEMA (Madrid), y se convertirá en el primer gran evento tecnológico que se celebra en formato presencial en el sur de Europa tras la crisis sanitaria.

DES2021, bajo el lema Accelerating Performance, pondrá el foco en destacar los pilares para una exitosa transformación digital y sus beneficios económicos, sociales y sostenibles, así como en el debate sobre la colaboración con la administración pública para acceder tanto a los fondos de recuperación europeos NextGenerationEU como los planes del Estado en materia de digitalización. Todo para agilizar la transformación digital con un objetivo claro: reactivar la economía y asegurar la competitividad y la sostenibilidad del tejido empresarial.

El objetivo, precisamente, es impulsar a los sectores para que aceleren esta transformación en base a las tecnologías disponibles y así afrontar el futuro con modelos de negocio más eficientes y sostenibles. La nueva edición de DES contará con un programa de contenidos para inspirar y empoderar a las organizaciones a acortar sus tiempos y acelerar sus procesos de transformación digital. La pandemia ha acelerado la digitalización y, por ello, DES2021 aportará soluciones a los retos y objetivos a los que las empresas se enfrentarán enesta década.

Primeros ponentes confirmados

En el marco de DES tendrá lugar una nueva edición del Digital Business World Congress, que contará con una agenda para cada perfil profesional y sector empresarial. El congreso reunirá a expertos internacionales que darán a conocer las tecnologías que facilitan la transformación digital y una mejor gestión de negocio como Cloud, Data, Inteligencia Artificial, Ciberseguridad. Además de líderes de diferentes sectores como Banca, Retail e Industria, entre otros, que compartirán sus experiencias y aprendizajes, y representantes de administraciones públicas, quienes canalizan los fondos y programas de impulsar la digitalización y su transformación.

DES2021 reunirá a más de 400 expertos para presentar soluciones tecnológicas, aportando una visión estratégica y contenidos que impulsen la digitalización de forma holística para convertirla en una herramienta especializada en cada sector empresarial y en función de su ámbito y tamaño. “Los retos de las empresas a día de hoy combinan la óptima elección de soluciones tecnológicas con su implementación en la organización, incluyendo procesos, operaciones y por supuesto la relación con clientes y otros stakeholders. La clave de su éxito está en las personas, el liderazgo, la resiliencia y la innovación empresarial”, afirma Malin Svensson, directora de Digital Enterprise Show.

Entre los primeros ponentes destacados está Henrik von Scheel, creador del concepto de ‘Industria 4.0’ y uno de los principales asesores de Angela Merkel durante la última década. En DES2021 analizará la estrategia y la competitividad de los gobiernos actuales en lo relativo a la Industria 4.0. Junto a él, Luis Miguel del Saz Rodríguez, Head of Digital Transformation Ordering & Logistics en Airbus, y Agustín Pozo, responsable de transformación digital de Nokia, compartirán los retos, logros y visiones de sus empresas en materia de transformación digital.

El liderazgo de la mujer en el mundo tecnológico y en la transformación digital estará representado por Lisa Mae Brunson, conferenciante, escritora y fundadora de Wonder Women Tech. La psicóloga organizacional y coach Jane Piper, autora del bestseller “Focus in the Age of Distraction”, expondrán su visión sobre los cambios que hemos experimentado en el ambiente laboral y en nuestra forma de trabajar.

Además, el Digital Marketing Planet, el foro vertical para CMOs que tiene lugar en el marco de DES, contará con la participación de Carlos Doughty, fundador de MarTech Alliance y Líder Empresarial de Tecnología de Marketing del Año en 2020 en Reino Unido y un espacio exclusivo para las agencias; The Agency World. Junto a estas conferencias, DES2021 organizará seis foros verticales para diferentes industrias (Retail, Health Care, Industry 4.0, Smart Cities, Banking & Insurance, y Tourism & Hospitality), además de las agendas para directivos, enfocadas según el área de responsabilidad de cada una como: CEO’s, CIO’s, CMO’s y profesionales de Recursos Humanos.