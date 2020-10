Rappi -a través de la fintech Rappipay- lanza una tarjeta de crédito que se podrá solicitar desde su aplicación. Así lo informaron desde Forbes Colombia, el 14 de octubre pasado.

El artículo de Forbes Colombia, citó a Gabriel Migowski diciendo: “No cobramos cuota de manejo, no hay que firmar ningún papel, no hay que ir a ninguna sucursal. Es un producto premium a un precio no premium”.

Según detalló la publicación, cuando se habla de “precio no premium” se refiere a que no habrá cuota de manejo. Además, por cada transacción habrá una devolución del 1% en dinero, que reemplazaría a las millas que ofrecen otras tarjetas de crédito. Sin embargo, los usuarios podrán decidir si convierten ese “cashback” en millas o en rappicréditos.

Por otra parte, Migowski remarcó que quieren que el proceso sea totalmente digital, pero según Rappi, habrá disponibilidad de agentes personalizados para cuando haya alguna duda. En este sentido, Migowski indicó: “Lo hacemos posible porque no tenemos sucursales físicas ni nada por el estilo, nos ahorramos esos costos”, señala Migowski.

De esta manera Rappi le responde directamente al nuevo banco NuBank, que llegó al país a comienzos de octubre, y que en solo 24 horas recibió solicitudes de 20.000 personas para acceder a su tarjeta. Aquí empieza una nueva carrera de tarjetas de crédito.

“La tarjeta de crédito de Rappi sin contacto cuenta con el respaldo de Visa, que viene siendo la misma franquicia para la tarjeta débito que se lanzó hace más de un año y que ya supera los 700,000 clientes. Ambos productos se hacen en el marco de la alianza con Davivienda que ha dispuesto su infraestructura y su licencia bancaria para que Rappi pueda ofrecer sus servicios digitales. Esto representa algunas ventajas en el mundo físico, como poder retirar efectivo sin costo en los cajeros de Davivienda”, especificó la publicación.

Según Rappi, la tarjeta física no cuenta con números de identificación ni código de seguridad impresos, y los datos solo son visibles en la aplicación para el dueño de la tarjeta, a través de reconocimiento facial, huella digital o código de seguridad.

Además, por seguridad, al estar dentro de la plataforma hay un registro inmediato de compras, notificaciones instantáneas de dónde, cuándo y porqué se usó la tarjeta, lo que permite tener una trazabilidad de movimientos en tiempo real. También es posible congelar y descongelar la tarjeta desde la app en caso de pérdida, o bloquearla en caso de robo.

Al igual que en otros productos similares, la solicitud de la tarjeta se hará directamente desde la app, sin necesidad de trámites o firmas; todo será 100% en línea. La entrega es inmediata, después de la aprobación para que pueda usarse en cualquier plataforma digital.