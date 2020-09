Bitcoin es una moneda digital volátil. Cuando inviertes en bitcoins, no te defraudarán. Aunque hay subidas y caídas en el valor de Bitcoin, el resultado también es satisfactorio. Muchas personas han comenzado a usar bitcoins, porque consideran con son una de las mejores opciones de inversión. Algunos están ganando un exhaustivo conocimiento en los diferentes tipos de criptomonedas, especialmente los bitcoins. Usando su conocimiento, ayudan a otras personas que quisieran invertir en bitcoins. En 2020, muchas más personas están mostrando un interés en el trading de Bitcoin. Por otra parte, los desarrolladores de Blockchain y otras personas ven un incremento en la comunidad de Bitcoin. Las empresas e inversionistas relacionadas con bitcoins se han incrementado rápidamente en los últimos tres años.

No hay competencia

Si solo consideras las criptomonedas, la competencia es menor. Aunque existen muchísimas otras criptomonedas como Ethereum, Litecoin, etc., ninguna se compara con Bitcoin. Ethereum está siguiendo los pasos de los bitcoins y está usando la tecnología Blockchain, pero aun así no representa una gran competencia. Las otras monedas todavía no son tangibles.

Muchos están invirtiendo

Aunque Bitcoin es una moneda digital, los inversionistas están tratando de invertir mucho en Bitcoin porque pudiera tener una demanda inmensa después. Bitcoin puede compararse con los metales preciosos disponibles en el mercado, como el oro. Desde que Bitcoin entró al mercado, los inversionistas están probando varias formas de operar con este. Cada vez surgen más oportunidades de inversión usando bitcoins. Algunos han encontrado estas ideas lucrativas, aunque otros las consideran riesgosas. Los inversionistas que no tienen una idea completa de cómo funciona Bitcoin sienten que esta inversión es riesgosa. Una encuesta realizada en 2019 mostró que cerca de 38% de las personas consideran a Bitcoin una poderosa herramienta de inversión, mientras que 64% no mostró ningún tipo de interés en invertir en bitcoins. Esto claramente señala que no muchos están al tanto de bitcoin y de cómo controlará el mundo del trading en el futuro. Es un buen momento para que inviertas en esta moneda y hagas una gran cantidad de dinero.

Compatible con varios dispositivos

Cuando comienzas a usar bitcoins en transacciones comerciales, no tienes que lidiar con complicaciones. Puedes encontrar muchas aplicaciones y softwares en el mundo virtual que harán que el uso de Bitcoin sea altamente compatible. Puedes descargar un monedero Bitcoin en tu dispositivo móvil para almacenar ahí tus monedas. No tienes que invertir en ninguna herramienta adicional para usar bitcoins en tu negocio.

Resistente a la inflación

Las probabilidades de inflación en Bitcoin son muy bajas, porque solo existen 21 millones de bitcoins disponibles en el mercado. No hay probabilidades de que el número de bitcoins se incremente o disminuya. Se mantiene igual, y por eso no es propenso a la inflación. Este es el límite establecido por el inventor de Bitcoin, Santoshi. El Bitcoin mantendrá su valor incluso en casos difíciles.

Seguro

Los bitcoins están respaldados por la tecnología Blockchain, lo que hace que sean descentralizados. Así, ningún tercero está involucrado en las transacciones realizadas entre el remitente y el beneficiario. No habrá banco o institución financiera que cobrarán exorbitantes cargos por transacción. Aunque existen muchas controversias sobre el uso de Bitcoin, la tecnología Blockchain ofrece una alta seguridad. Bitcoin es descentralizado, así que no hay probabilidades de que la moneda sea vulnerable. Las personas pueden depender tranquilamente de esta moneda. Ofrece una fuerte seguridad y funciona de forma eficiente. Nadie sabrá quién está transfiriendo un monto, ni a quién. Mantiene anónimos los datos del beneficiario y el remitente, pues solo se revela la dirección Bitcoin. Esto funciona muy bien en el mundo de las apuestas y los casinos online, donde las personas no quieren revelar sus detalles bancarios. Puedes usar bitcoins para llevar a cabo las transacciones, porque tu nombre permanecerá anónimo.

Sin fronteras

Puedes transferir bitcoins a cualquier país porque no hay limitaciones de fronteras, a diferencia de la moneda fiduciaria, por la que debes pagar una comisión extra por transacción.