Los nuevos smartphones de realme, la compañía de smartphones que más rápido crece en todo el mundo, ya tienen fecha de presentación global. El próximo 22 de abril a las 10:30h (hora española) tendrá lugar el evento online de la marca para presentar sus nuevos realme 8 5G y realme 8, que podrás seguir en este enlace.

realme sigue apostando por democratizar el 5G y por ello, bajo el lema All in, la compañía demuestra su importante apuesta por conectividad a la red de quinta generación con el realme 8 5G. La seña de identidad de la compañía es que los usuarios no tengan que renunciar a nada para disfrutar de esta tecnología. Además, la serie 8 se completa con la llegada del realme 8.