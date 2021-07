Avaya, empresa de soluciones para mejorar y simplificar las comunicaciones y la colaboración, anunció que fue nombrado líder en The Aragon Research Globe para Comunicaciones Unificadas y Colaboración (UC&C) 2021; evaluación que se basó en la integridad de la estrategia y el desempeño.

Las soluciones Avaya OneCloud UCaaS han transformado la videoconferencia tradicional para brindar una colaboración inmersiva y siempre activa, lo que ayuda a las empresas a enfrentar los desafíos de un mundo impredecible que trabaja desde cualquier lugar con una colaboración continua y de múltiples experiencias. A medida que el mundo avanza hacia nuevos modelos de trabajo híbridos, Avaya está capacitando a los equipos multifuncionales para colaborar entre departamentos y ubicaciones de manera que ayuden a evitar el agotamiento de las videollamadas asociada con aplicaciones limitadas que carecen de la innovación de Avaya.

Según el informe1, elaborado por el analista líder de Aragon Research Jim Lundy, Avaya, a través de su portafolio OneCloud UCaaS, ofrece una amplio portafolio de soluciones de UC&C disponibles tanto en la Nube como en las instalaciones.

“Avaya Cloud Office, impulsado por RingCentral, ha tenido una fuerte adopción en los países en los que se encuentra disponible y ha sido adoptado por la gran red de socios de Avaya. Avaya Spaces es la plataforma nativa de Avaya que proporciona una solución UC&C completa con reuniones, mensajería y telefonía respaldada por sus plataformas empresariales y para el mercado medio; Spaces está construido sobre una arquitectura CPaaS modular para experiencias personalizables, lo que permite a las organizaciones construir rápidamente la experiencia que necesitan brindar a las industrias verticales o flujos de trabajo”, dijo Lundy.

Aragon Research predice que para 2023 “las conversaciones de humano a humano y de humano a chatbot estarán en casi la misma proporción”. Avaya aplica inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático de nuevas formas en su plataforma de experiencia OneCloud para crear un engagement más personalizado e inmediato. Esto incluye ser pionero en el uso de IA para aumentar el impacto y el valor de las experiencias visuales, audibles y colaborativas en sus ofertas de Comunicaciones Unificadas (UCaaS). El informe señala que “Avaya ha hecho de la IA parte de su enfoque general de UC&C, y su asociación con NVIDIA es un movimiento que otros probablemente emularán”.

“Para que las empresas tengan éxito en el futuro es importante adoptar nuevas formas de colaborar e interactuar con los clientes y empleados”, dijo Anthony Bartolo, vicepresidente ejecutivo y director de producto de Avaya. “Las organizaciones y sus clientes dependen de soluciones de colaboración en el flujo de trabajo que sean confiables, seguras y brinden excelentes experiencias, ya sea que los empleados se encuentren en la oficina, en el hogar o trabajando desde sus dispositivos móviles. Avaya OneCloud aborda las necesidades tanto de los empleados como de los clientes, ya que estas experiencias están cada vez más vinculadas y las empresas están en transición a nuevos modelos de trabajo, independientemente de su ubicación geográfica”.

“Con una necesidad urgente de brindar soporte al trabajo remoto en todo el mundo, una de las mejores formas en que las empresas pueden habilitar sus equipos remotos es a través de las modalidades de comunicación de una plataforma UC&C”, dijo Jim Lundy de Aragon Research. “Avaya aprovecha sus plataformas centrales altamente confiables incluidas en sus ofertas de soluciones en la Nube y se encuentra bien posicionada para satisfacer las necesidades de las empresas con su creciente portafolio de soluciones de video inteligente”.

Aragon Research Globe es una herramienta de evaluación de mercado que representa gráficamente la evaluación de Aragon Research de un mercado específico y sus proveedores de componentes. Aragon Research examinó a 16 proveedores importantes en un mercado que se centra en todas las formas de colaboración y comunicación en función de sus tres dimensiones, que permiten la evaluación comparativa de los participantes en un mercado determinado. Se destaca que los “líderes” tienen estrategias integrales alineadas a la dirección de la industria y la demanda del mercado y se desempeñan de manera efectiva sobre esas estrategias.

