No hay nada de qué avergonzarse por no tener idea de lo que es comerciar cuando nunca antes se ha comerciado. No importa qué tarea en particular estés a punto de realizar, cuando haces algo por primera vez, está bien no ser del todo consciente de las cosas. Sin embargo, lo que no puedes permitirte es dar pasos en la dirección equivocada. Estos errores no se producen porque no sepas de qué va la cosa, sino porque tienes prisa o no estás del todo motivado para explorar las opciones que tienes a tu disposición. Así que, si quieres comerciar en línea, ¿cómo deberías hacerlo exactamente?

Cuando busques un nuevo servicio, deberías guiarte por las críticas y comentarios de otras personas que ya han probado esos servicios. No hay nada más valioso que escuchar la experiencia de otra persona con una compañía para decidir si quieres o no inscribirte en ella. Eso es lo que estoy a punto de hacer aquí. Voy a hablarte de CFDdesk, que es una de las tantas plataformas en línea donde se pueden operar muchos activos financieros. Esta empresa está haciendo lo que yo llamo justicia en las operaciones. Te dará todas las oportunidades para crecer como operador y alcanzar tus objetivos financieros.

No es que haya estado con ella desde siempre, pero el tiempo que he pasado comerciando con esta compañía ha sido el mejor. ¿Sentirás lo mismo cuando te inscribas en CFDdesk? Bueno, averigüémoslo en este detallado informe.

Corredor de bolsa CFDdesk Página web https://www.cfddesk.com/ Registrado Sí Tipo de comercio Comercio de CFDs Activos Cripto, Forex, Acciones, Índices, Materias primas Plataforma de comercio Móvil, Escritorio, Web Educación comercial Ebooks, Videos Herramientas de comercio Resumen del mercado, análisis de video gráficos, noticias financieras, etc. Apalancamiento 1:200 Activos disponibles 1000+ Honorarios ocultos No Soporte al cliente 24/6

Ver más: Miami a la cabeza de la revolución bitcoin

No te preocupes por tu seguridad y protección

No tienes que preocuparte por tu seguridad cuando te inscribes en esta firma. Tengo que admitir que con otras compañías, nunca me sentí tan cómodo. ¿Por qué? Bueno, no tenían las medidas de seguridad obvias que pudieran protegerme a mí y a la información que les proporcionaba en sus sitios web. Así que, aquí hay algunas medidas de seguridad que puedes admirar de CFDdesk.

· KYC

KYC son las siglas de Know Your Customer. Es responsabilidad de cada compañía online asegurarse de saber quiénes son sus clientes. ¿Por qué tienen que conocer a sus clientes? Bueno, ¿no quieres ver la cara de la gente que viene a tu tienda? ¿No quieres conocer a las personas que significan algo en tu vida? ¿Y si conocieras a todo el mundo mientras sus caras están escondidas? Nunca sabrías si vas a volver a conocer a la misma persona o no. En el caso del comercio en línea, todos los comerciantes tienen que proporcionar su información de identificación personal cuando se registran. Esta información está ahí para que seas una persona/comerciante única con la compañía en línea que te proporciona los servicios de comercio. Una vez que hayas proporcionado tus datos personales, nadie más puede pretender ser tú y utilizar tu información robada en el sitio web. Ten en cuenta que la información que tienes que proporcionar en el sitio web incluye tu tarjeta de identificación, facturas de servicios públicos y las fotos de estos documentos.

· AML

Esta es otra política que se aplica sólo para evitar que las personas equivocadas se inscriban con el corredor. Mientras haces lo mejor para ganar dinero a través del comercio legal, hay algunas personas que quieren utilizar las plataformas en línea sólo para almacenar el dinero que han robado a su gente y a sus naciones. Estas personas arrebatan el dinero de los sistemas de su país y luego buscan lugares donde puedan esconderlo. Las plataformas de comercio en línea pueden ser un buen lugar para esconder todo ese dinero, a menos que la compañía en línea tenga una política de lucha contra el lavado de dinero.

Ver más: El primer ETF de bitcoins debuta triunfante en Bolsa

Cuando la empresa tiene una política de ALD, se requiere que cada comerciante proporcione su información bancaria en forma de fotos. Además de eso, cada comerciante tiene que usar la misma cuenta para depositar y retirar fondos. Sin mencionar que sólo debe ser una cuenta que tenga tu nombre. Si intentas usar una cuenta en la que está el nombre de otra persona, CFDdesk no lo aceptará.

· Cifrado

La encriptación juega un papel importante cuando buscas una forma de proteger tu información. En este punto, definitivamente sabes que tienes que proporcionar información personal y bancaria en el sitio web cuando te registras y no puedes aportar esta información sin preocuparte de que se filtre a personas no autorizadas. Por lo tanto, debes asegurarte de que te vas a inscribir con un proveedor de servicios comerciales que tenga la encriptación adecuada. La encriptación asegura que tus datos se conviertan en un código que nadie pueda entender o robar del sistema.

Una vez que la información que has proporcionado ha sido encriptada, puedes estar seguro de que nadie la robará del corredor o de cualquier otra plataforma. Sólo un consejo para ti: no busques la encriptación solo en el sitio web de las plataformas de comercio en línea, debes buscar siempre esta característica en particular sin importar en qué sitio web te encuentres. Si se te pide que introduzcas tu información en un sitio web, es mejor que tenga encriptación.

· Segregación de fondos

Esta es la última parte de la seguridad que necesitas de la compañía con la que te inscribes. La segregación de fondos dice mucho acerca de la gente con la que comercias. Así que, piénsalo, si tienes una compañía, ¿mezclarías tu dinero personal con el de tus empleados? De igual forma no apreciarías que la compañía que te provee servicios de comercio mezcle su dinero con el tuyo. Cuando te inscribes con las personas adecuadas, no tienes que preocuparte por este asunto.

Tienes a CFDdesk poniendo tu dinero en cuentas separadas, estas cuentas están ahí sólo para el dinero que deposites en tu cuenta de operaciones en línea. Lo mejor es que los bancos que tienen tus depósitos son sólo bancos regulados que se ocupan realmente bien de tu fondo de inversión.

Muchos activos y mercados

Es tu elección firmar con la compañía que prefieras. Si deseas limitarte a un activo comercial específico, puedes hacerlo inscribiéndote en una empresa que te proporcione el comercio de ese activo en particular. Sin embargo, si eres como la mayoría de los comerciantes modernos, seguro te gustaría estar en muchos mercados financieros al mismo tiempo. Es entonces cuando tengo que decir que te va a encantar el índice de activos de CFDdesk. Por lo tanto, echemos un vistazo a algunos de los activos que puedes operar cuando te inscribes en CFDdesk.

· Productos básicos

Esta es la categoría que más te va a gustar. Si eres un nuevo comerciante, te recomiendo los activos que se incluyen en este mercado en particular. En primer lugar, esta es la única categoría en la que encontrarás muchos tipos diferentes de activos. Por ejemplo, puedes encontrar metales preciosos como oro, plata, platino, cobre, paladio, etc. cuando estás en este mercado. Además de eso, también puedes aprovechar algunos activos agrícolas, como los granos de café, el cacao, el jugo de naranja, el trigo, el azúcar, etc. Por último, pero no menos importante, esta misma categoría de activos te ofrecerá la oportunidad de comerciar con combustible también.

· Índices

A lo largo del tiempo, las personas han encontrado muchas formas diferentes de hacer dinero. Cuando se trata de comerciar, se puede comerciar con los mismos activos de varias maneras. En el caso de los índices, comerciarás con acciones de muchas compañías diferentes. Sin embargo, no se intercambiarán acciones de una empresa a la vez, los índices que negocias reflejan el valor de muchos activos diferentes de muchas compañías diferentes. Si estás interesado en este formato de operación, definitivamente puedes hacerlo cuando te registres en CFDdesk.

· Acciones

No todo el mundo está interesado en comerciar muchas acciones diferentes al mismo tiempo. A veces, sólo quieres comerciar con las acciones de la compañía que has estado siguiendo durante muchos años y no hay duda de que en estas compañías será más fácil predecir en qué dirección irán sus acciones. Así que, cuando se trata de comerciar con acciones, puedes acceder a una variedad de compañías de diferentes partes del mundo. Si deseas operar con acciones por separado, podrás hacerlo con CFDdesk y tener acceso a acciones de compañías como Google, Microsoft, Yahoo, Amazon, Tesla, etc.

· Pares de divisas Forex

Estos son los mejores activos con los que puedes comerciar en cualquier momento. Tengo que decirte que a pesar de que hay una gran variedad de mercados financieros, ninguno se acerca al mercado de divisas. Este es el mercado más grande del mundo y también el más activo que existe. Si estás interesado en el comercio de pares de divisas, entonces debes ser parte de este mercado. Por supuesto debes tener en cuenta que estos activos y todo lo anterior que he mencionado se opera en forma de CFDs cuando te registras en CFDdesk.

Lo que más vas a admirar de operar en Forex con CFDdesk es que tendrás acceso a una gran variedad de pares de divisas forex. No te limitarás sólo a los que tienen el USD en ellos. Si te interesan los pares de divisas menores y exóticos, no puedo recomendarte un lugar mejor que esta plataforma de operaciones.

Apoyo al cliente que realmente se preocupa

Cuando te inscribes con alguna compañía en Internet, tienes que saber si también ofrecen un buen apoyo al cliente. He estado con diferentes tipos de plataformas de comercio en el curso de muchos años y lo que puedo decir es que si no prestas atención al principio sobre el servicio de atención al cliente de la compañía, te arrepentirás después. Sólo porque las cosas estén bien al principio no significa que siempre estarán bien.

Las cosas pueden ir mal de varias maneras. Sin embargo, es cuando las cosas van mal que puedes averiguar lo buena o mala que es la plataforma de comercio. En este caso en particular, estoy seguro de que no sentirás que has sido abandonado por la compañía con la que te inscribiste para comerciar ya que CFDdesk te proporcionará todo el cuidado que necesites. Permíteme destacar algunos puntos importantes sobre el apoyo al cliente de esta empresa.

· Soporte de chat en vivo en la Web

Puede que te sorprenda saber este aspecto en particular, pero es cierto. Tengo que decirte que la atención al cliente es lo más importante que debes considerar sin importar el tipo de servicio o producto que vayas a utilizar. Hubo un tiempo en que me inscribí en una compañía que pensé que era la mejor del mundo en ese momento. Sin embargo, no sabía que las cosas iban mal con la plataforma de comercio. Bueno, tengo que decir que los problemas no fueron realmente tan grandes; las cosas empeoraron cuando no se me dio el apoyo que buscaba.

En el caso de CFDdesk, debo decirte que el soporte al cliente que estás recibiendo es el mejor de la industria. Tendrás el soporte al cliente en el sitio web de la compañía y serás atendido por un agente dispuesto a responder a todas tus preguntas tan pronto como las hagas. Esta es una de las mejores maneras de obtener ayuda con tus problemas. Puedes ingresar al sitio web y obtener toda la ayuda que necesites sin tener que hacer largas colas o desperdiciar el crédito de tu teléfono celular.

· Apoyo 24/6

Estoy bastante seguro de que este punto no te parecerá muy importante si eres nuevo en el negocio. Tengo que traer algo de iluminación aquí para la gente que piensa que todo es bueno en el mundo del comercio en línea. He estado con muchas compañías diferentes y de esa experiencia he aprendido que no siempre se obtiene la ayuda que se necesita en el momento exacto. En el caso de los correos electrónicos, he visto algunas compañías que nunca responden a sus clientes. Además sólo están disponibles durante el día, si estás comerciando de noche y algo sale mal, no hay manera de que puedas obtener ayuda de la compañía; incluso si consigues ayuda, la obtendrás cuando todo esté ya en su peor estado.

Te encantará el soporte al cliente de CFDdesk porque estos agentes están disponibles para ti todo el tiempo. Aparte de los domingos, los tendrás ahí para ayudarte a cualquier hora del día o de la noche durante la semana. Así, de esta manera, puedes obtener ayuda cuando la necesites.

· Amplia sección de preguntas frecuentes

Nunca he sido fan de las preguntas frecuentes que tantas compañías ponen en sus sitios web. No hay ningún problema inherente con tener una sección de preguntas frecuentes en el sitio web, lo que no me gusta es el hecho de que algunas compañías tratan de utilizar esto como el único medio para que sus comerciantes obtengan respuestas a todas sus preguntas. Eso no es posible. Lo que empeora las cosas es cuando estas mismas compañías mantienen su sección de preguntas frecuentes corta. Por lo general, sólo responden a las preguntas más comunes. Si tienes un problema específico, normalmente no encontrarás ninguna respuesta a tu pregunta.

Cuando mires la sección de preguntas frecuentes de este sitio web, notarás alguna diferencia. No dudaré en decir que esta es la sección de preguntas frecuentes más detallada de cualquier sitio web que haya visto. Hay muchos otros corredores que tratan de cubrir muchos temas diferentes sólo para proporcionar respuestas a todas las preguntas que sus comerciantes tienen. Sin embargo, no he visto a ninguna otra compañía acercarse siquiera a lo que CFDdesk tiene para ofrecer en esta página.

Material educativo que ayuda

El material de entrenamiento de CFDdesk es probablemente la parte más impresionante de todo esto. Cuando me inscribí en CFDdesk, no me consideraba un operador básico. Como ya he dicho, me he apuntado a muchas otras compañías en el pasado. Estuve navegando por Internet para encontrar la mejor compañía que me pudiera proporcionar servicios comerciales sin igual y debo decir que el material de entrenamiento de CFDdesk fue lo que me hizo firmar con esta empresa. Esto es lo que más admiro, la educación que este corredor proporciona en el sitio web.

· Mucha ayuda gratuita

Muchos de los conceptos que tienes que entender en el comercio ya están en el sitio web. Eso es algo que he podido apreciar en esta compañía y no he visto en ninguna otra proveer este nivel de educación. Tan pronto como llegues al sitio web, encontrarás mucha información sobre los activos que puedes comerciar con el proveedor de servicios de comercio. Además de eso, tienes un glosario detallado en el sitio web que definirá todo lo que está relacionado con el comercio. Este glosario te ayudará de muchas maneras. Una vez que hayas repasado todas las definiciones que contiene este glosario, podrás comprender con facilidad todo el material de formación.

· Videos y Ebooks

No tienes que elegir una. Cuando te inscribas en el CFDdesk, tendrás estos dos recursos a tu disposición. Puedes aprender de los libros electrónicos si así lo prefieres. Los ebooks pueden ser muy detallados, aunque pueden tomar un tiempo para explicar incluso los conceptos más básicos. Por otro lado, tienes videos que literalmente no toman tiempo en explicar incluso las ideas más complejas del comercio. Tienes estos dos recursos a tu disposición de forma gratuita cuando te inscribes en el CFDdesk. ¿No es algo para admirar?

· Sesiones de entrenamiento uno a uno

Si me pides que nombre una cosa que sea mejor que los seminarios online, tengo que nombrar las sesiones de entrenamiento individuales. No obtendrás esta característica con cada corredor en línea, en la mayoría de los casos sólo aprenderás a través de los webinars. Tendrán el material de entrenamiento en muchas otras formas, pero no hay nada más impresionante que las sesiones de entrenamiento. En estas sesiones, estás allí para aprender sólo de los mejores expertos del mercado. Recibes su atención personal, así que aprendes todo más rápido que nunca. Estas sesiones de entrenamiento son completamente gratuitas para ti una vez que te inscribes en CFDdesk.

Pensamientos finales

Estoy seguro de que tienes claro el tipo de operación que harás con CFDdesk. He visto muchos otros corredores en Internet, pero ninguno se acerca al nivel de servicio que esta compañía proporciona. Ofrece un gran rendimiento al hacer las cosas más fáciles para ti, mientras mantiene el comercio rentable. Te da una gran plataforma de operaciones, muchos activos negociables y una gran educación para que puedas operar como cualquier otro operador profesional. ¿Tienes alguna razón para no registrarte en CFDdesk?