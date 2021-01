Durante décadas, la gente ha estado comerciando en los mercados financieros y muchos han hecho su fortuna en estos mercados de valores, de divisas y otros mercados. Hay millones de personas que participan en estos negocios y han hecho carreras a tiempo completo en el mundo del comercio. De hecho, se pueden revisar fácilmente las estadísticas y saber que algunas de las personas más influyentes y ricas de todo el mundo acumularon su riqueza comerciando con una variedad de instrumentos. Todo el mundo es consciente del potencial y del hecho de que se puede ganar mucho dinero, pero muchos todavía dudan porque todavía tienen algunas ideas equivocadas al respecto.

La gente cree que necesita años de experiencia, un conocimiento profundo y detallado de los mercados financieros y una suma sustancial de dinero para lograr el éxito. Pero, la realidad es completamente diferente, especialmente debido al comercio en línea. Gracias a la innovación tecnológica, el comercio también se ha vuelto digital como todo lo demás, lo que significa que no hay tales requisitos previos o barreras que se encontrarán. Incluso si no tienes ningún conocimiento ni experiencia en los mercados financieros, nadie te impide probar suerte. De la misma manera, no necesitas tener miles de dólares para empezar, podrías empezar incluso con unos pocos cientos de dólares.

Ver más: La pandemia impulsa el uso de la inteligencia artificial y la robótica

Gracias al comercio en línea, puedes aprovechar las oportunidades de los mercados financieros desde tu oficina o tu casa. Ya no es necesario ir a ningún sitio para conectarse a estos mercados, y sólo tendrás que encontrar un corredor para empezar. Los corredores también han formado parte de los mercados financieros desde el principio y ahora también se han pasado a ofrecer sus servicios en línea, y cada vez más personas prefieren operar de esta manera. Su trabajo es actuar como un puente hacia el mundo financiero proporcionándote la plataforma que necesitas para operar.

No puedes seguir adelante con el comercio en línea sin ellos porque no tendrás acceso al software, las herramientas y las características que forman parte del proceso. Por lo tanto, a medida que el número de comerciantes en línea ha aumentado, también lo ha hecho el número de corredores que existen para atender a estos comerciantes. Esto es indudablemente beneficioso porque significa que tendrás muchas opciones para explorar una vez que hayas decidido encontrar una. Sin embargo, esto no significa que todas las empresas que existen sean iguales. Cada corredor que encuentres hará grandes afirmaciones sobre ser el mejor en proporcionarte los servicios que necesitas.

Pero, esto no significa que aceptes todas sus promesas y que sigas adelante para firmar con ellos. Esta decisión no debe ser tomada a la ligera porque tu experiencia comercial en general y tu éxito dependerán de esta elección. Si la empresa elegida no te proporciona la plataforma adecuada, puedes encontrar muchos problemas al ejecutar tus operaciones. Del mismo modo, si no tienen algunas herramientas esenciales, no serás capaz de tomar las decisiones correctas. Al final del día, te verás en la obligación de buscar una opción diferente, lo que significa comenzar el proceso desde cero.

Por lo tanto, tu tiempo será desperdiciado y también perderás numerosas oportunidades. Si quieres evitar este fiasco, es mejor buscar un corredor inteligente y fiable desde el principio, para que puedas comerciar con confianza y no tengas ninguna duda de poder confiar en la empresa. TradeFW es una de las empresas que aparecerá cuando empieces a buscar, que está regulada por la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), una hazaña bastante impresionante para un corredor de bolsa. Fue fundada por iTrade Global (CY) Ltd en mayo de 2018, que tiene su sede en Limassol, Chipre.

Ver más: G20 propone un impuesto sobre Bitcoin

Algunos de los corredores con los que te encontrarás en el mercado no están regulados, pero sabrás que TradeFW está debidamente autorizado y registrado para prestar sus servicios. Este corretaje de forex y CFD (Contrato por Diferencia) ofrece a sus clientes la posibilidad de aprovechar las innumerables oportunidades comerciales del mercado. Ofrecen su sitio web en varios idiomas, que incluyen inglés, árabe, español, italiano, ruso, holandés y alemán. Aunque la compañía es impresionante, todavía hay que saber si se puede confiar en ella o no.

¿Cómo lo haces? La clave es mirar los diversos aspectos de la empresa y luego sacar tus propias conclusiones. Empecemos:

Corredor de bolsa TradeFW Página web https://www.tradefw.com/es/ Cuentas de comercio Estándar, Oro, VIP y Profesional Depósito mínimo $250 Cobertura de activos Divisas, acciones, índices, materias primas y criptodivisas Herramientas de comercio Herramientas de gráficos y análisis técnicos, indicadores de comercio, cotizaciones de precios, protección de saldos negativos, herramientas de gestión de riesgos y asesores expertos para el comercio automatizado Educación y formación Sí Soporte al cliente… Soporte al cliente 24/5 por correo electrónico y número de teléfono Política de seguridad Políticas AML (Anti-Money Laundering) y KYC (Know your Customer), Fondo de Compensación de Inversores (ICF) La empresa matriz iTrade Global (CY) Ltd. Reglamento Comisión de Valores y Bolsa de Chipre (CySEC)

Productos comerciales ofrecidos por TradeFW

Cuando se comienza a evaluar una empresa de corretaje, el mejor lugar para empezar es con los productos de comercio que ofrecen en su plataforma. Esta es una prioridad para cualquier comerciante que esté incursionando en los mercados financieros para operar un activo en particular, ya que se necesita verificar que el instrumento seleccionado esté disponible. Incluso si no tienes nada específico en mente, todavía necesitas asegurarte de que puedes encontrar una gama de opciones diversas y rentables, porque el objetivo de entrar en este espacio es dar un sólido impulso a tus ingresos. Esto sólo puede suceder cuando se dispone de la variedad adecuada, no de cualquier variedad.

En este sentido, TradeFW hace un gran trabajo porque este corredor de forex y CFD ofrece más de 170 productos de comercio a su clientela. Esto es una gran ventaja porque permite a los operadores diversificar su cartera de inversiones según su comodidad. Incluso si no tienes muchos conocimientos sobre el comercio, es probable que seas consciente de que la diversificación es vital para mantener tus riesgos bajo control y obtener mayores rendimientos. Pero la diversificación sólo es posible si se tiene acceso a una variedad suficiente de instrumentos, y es aquí donde no te verás defraudado. Veamos qué productos comerciales ofrece TradeFW:

Las acciones: Uno de los mercados financieros más conocidos del mundo no es otro que el mercado de valores, donde se pueden comprar y vender acciones de empresas y utilizar sus movimientos de precios para generar rendimientos. Podrás comerciar con acciones de algunas de las mayores empresas del mundo, como Facebook, Google, e-Bay, Amazon, Microsoft, Netflix, BMW y Apple. También se han añadido a la plataforma opciones únicas como las acciones de cannabis. También encontrarás opciones italianas como Fiat, ENI y Unicredit.

Materias primas: Consideradas muy similares al mercado de valores, las materias primas son inmensamente populares, especialmente entre los comerciantes que están empezando o las personas que no quieren correr grandes riesgos. Estas materias primas tienden a ser menos volátiles y pueden proporcionar retornos consistentes. Puedes disfrutar de una variedad de productos básicos en TradeFW, incluyendo metales preciosos, productos agrícolas y energías. Las opciones incluyen oro, plata, platino, paladio, gas natural, petróleo crudo, cacao, café, soja, trigo, azúcar y arroz.

Índices: En lugar de comerciar con acciones de empresas individuales, los índices implican comerciar con acciones combinadas de industrias como la tecnología, la salud, etc. Estos pueden ser muy lucrativos y están enfocados en vistas a largo plazo, por lo que son una buena opción para los comerciantes que disfrutan de tomar un poco más de riesgos. Algunos de los principales índices que se pueden negociar incluyen Dow Jones, S&P 500, NASDAQ, FTSE 100 y más.

Forex: El mercado de divisas es uno de los mercados financieros más prominentes del mundo y a menudo se le llama el más grande que existe. El volumen de operaciones diarias en este mercado es de más de 5 billones de dólares. Hay muchas ganancias por el comercio de pares de divisas, incluyendo pares mayores, menores y exóticos. Encontrarás muchas opciones disponibles en TradeFW, que incluyen GBP/USD, USD/CAD, USD/JPY y EUR/USD.

Criptodivisas: Bitcoin fue el primer criptograma que se introdujo en 2009 y ha transformado completamente la industria financiera. Hay casi 7.000 criptodivisas que se pueden encontrar en el mercado y su fluctuación ha ayudado a muchos a hacer cantidades masivas de dinero. Podrás comerciar con una plétora de criptodivisas aquí, incluyendo Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Monero, Bitcoin Cash y DASH.

Políticas de privacidad y seguridad aplicadas por TradeFW

Desde que el comercio ha cambiado en línea, la gente ha podido disfrutar de una gran cantidad de beneficios en forma de facilidad y conveniencia. No obstante, también hay que señalar que esta forma de comercio no está exenta de riesgos. Cuando decidas utilizar los servicios de un corredor en línea, tienes que confiarles tu información personal y confidencial y también tendrás que invertir a través de su plataforma, lo que significa entregarles tu dinero ganado con esfuerzo. Esto constituye un riesgo porque los cibercrímenes están aumentando y tanto tu dinero como tu identidad pueden ser robados y terminar en las manos equivocadas.

Por lo tanto, es un hecho que te preocuparías por la seguridad y la privacidad, y preferirías optar por una empresa que se tome en serio estos dos aspectos. Si un corredor no toma las medidas adecuadas para mitigar estos riesgos, te podría dejar vulnerable a las amenazas y esto no es algo que quieres que suceda. En lo que respecta a TradeFW, sabemos que se trata de un corredor regulado, lo que significa que están obligados por ley a cumplir con las políticas internacionales de privacidad y seguridad en su plataforma. Las regulaciones requieren que la compañía tome todos los pasos necesarios para proveer a sus clientes un ambiente de comercio seguro, para que puedan tomar sus decisiones con total tranquilidad.

Las políticas de seguridad de TradeFW implican el uso de la encriptación SSL (Secure Socket Layer) para mantener a salvo todos los datos sensibles. Esta encriptación no sólo se aplica a la información personal que compartes, sino que también se aplica a todas las comunicaciones que tienen lugar. Es ideal para evitar que personas ajenas y no autorizadas tengan acceso a cualquier dato que pueda ser explotado. También encontrarás una dura Política de Privacidad, que describe cómo y por qué se acumulan los datos y aclara que no se alquilan, comparten o licencian a nadie sin su consentimiento.

Los reglamentos dictan además que las cuentas de clientes separadas deben ser mantenidas por TradeFW, lo que significa que las cuentas de todos los comerciantes se mantienen separadas de las cuentas propias de la empresa. Esto se hace para garantizar que los depósitos de los clientes sólo se utilicen con el fin de comerciar y no para pagar ninguna de las obligaciones de la empresa, con lo que no se deja suficiente margen para las discrepancias y las apropiaciones indebidas. Además, todos los fondos depositados en ellos se mantienen en cuentas en los principales bancos europeos, lo que añade otra capa de seguridad y reduce la posibilidad de robo.

Cabe señalar también que, dado que TradeFW está regulado por la Comisión de Valores y Bolsa de Chipre (CySEC), es miembro del Fondo de Compensación de los Inversores (ICF). Esto significa automáticamente que todo comerciante que se inscriba en esta correduría tendrá derecho a la compensación de sus depósitos, en caso de que la empresa no pueda continuar sus servicios o se declare en quiebra. Además, también se les exige que cumplan con las políticas de conocimiento del cliente y de lucha contra el blanqueo de dinero, que pueden mitigar el riesgo de robo de identidad, fraude financiero, financiación del terrorismo y blanqueo de dinero.

Hay ciertos requisitos que deben cumplirse al inscribirse en TradeFW para cumplir con las políticas de CSC y ALD. Los comerciantes deben presentar documentos que demuestren su identidad y residencia. Para los primeros, una tarjeta de identificación nacional, un pasaporte internacional o una licencia de conducir será suficiente. Para el segundo, el cliente debe presentar una factura de servicios públicos, empadronamiento, vida laboral o un extracto bancario que muestre su nombre y dirección residencial sellado por el banco. Estos documentos tienen que ser presentados y verificados antes de que puedas empezar a usar la plataforma del corredor.

Opciones de la plataforma de comercio añadidas por TradeFW

Después de comprobar las políticas de seguridad y privacidad de un corredor de bolsa, es hora de que eches un vistazo a su plataforma de operaciones. La experiencia comercial que tendrás con la compañía dependerá en gran medida de esta plataforma porque es el software utilizado para ejecutar las operaciones. Puedes acceder a los mercados financieros a través de esta plataforma que además viene con herramientas de operación que son necesarias para la ejecución de las mismas. Por lo tanto, si la plataforma no está bien diseñada o sufre de retrasos y demoras, arruinará tu experiencia comercial. Como TradeFW está familiarizado con la importancia de una plataforma de comercio, se han esforzado por proporcionar a la gente lo mejor.

Aunque hay diferentes opciones que se pueden encontrar en el mercado, TradeFW ha dado a sus clientes la oportunidad de ir con la mejor, que no es otra que la plataforma de comercio MetaTrader4. El MT4 es muy reconocido en el mundo de las operaciones por ofrecer una experiencia de operaciones potente y sin problemas, ya que tiene todo lo que cualquier operador puede necesitar. Hay diferentes versiones de MT4 disponibles en el mercado y las podrás encontrar en TradeFW. Algunas de las versiones a comprobar son:

El MT4 WebTrader: Esta versión particular de la plataforma de operaciones MT4 no necesita ser descargada o instalada en ningún lugar. Podrás acceder a ella a través del navegador web, lo que significa que puedes utilizarla en cualquier sistema operativo o incluso dispositivo. El hecho de que sea una plataforma web no significa que carezca de capacidades, en comparación con la plataforma de escritorio. Puedes acceder a tu cuenta con sólo un par de clics después de entrar en el sitio web de TradeFW y toda tu información está encriptada. En cuanto a las características de la plataforma de operaciones, podrás aprovechar los indicadores de operaciones, los plazos de los gráficos, los gráficos, las diversas órdenes de operaciones y los múltiples modos de ejecución. La ejecución de las operaciones es instantánea y también se puede operar con un solo clic.

El escritorio MT4: Si eres el tipo de persona que prefiere la opción tradicional en términos de plataforma de operaciones, el escritorio MT4 es una opción inteligente. Basada en una tecnología de operaciones de vanguardia, la plataforma de escritorio MT4 ofrece una rápida ejecución de las operaciones y una interfaz de usuario intuitiva. La plataforma es totalmente personalizable según sus preferencias y está equipada con un paquete de gráficos intuitivos, configuración de múltiples gráficos, indicadores de operaciones preinstalados y herramientas de análisis. También permite operar con un solo clic y el comercio automatizado está disponible con el uso de Asesores Expertos (EAs). Además, también permite utilizar la ventana del navegador, y personalizar tus propios indicadores de operaciones y para aprovechar al máximo de las capacidades de ejecución de órdenes.

Las soluciones móviles MT4: Gracias a los avances tecnológicos, el comercio móvil se ha convertido en una tendencia muy popular en estos días. Aunque el MT4 webtrader puede ser utilizado en dispositivos móviles ya que son compatibles con los navegadores, no será lo mismo que en los ordenadores portátiles o de escritorio. Aquí es donde encontrarás que TradeFW ha añadido aplicaciones móviles MT4 para la conveniencia de sus clientes. Estas aplicaciones pueden ser descargadas en los sistemas operativos Android o iOS, ya que se han diseñado unas individuales para cada uno. Proporcionan a los comerciantes la opción de operar en movimiento.

Independientemente de donde te encuentres, podrás acceder fácilmente a tu cuenta de operaciones las 24 horas del día, lo que le permite aprovechar todos los movimientos de los precios. TradeFW también se ha asegurado de que las aplicaciones vengan con características avanzadas, como múltiples pantallas, gran velocidad de ejecución, operaciones automatizadas, junto con un paquete de gráficos intuitivos. La aplicación se puede utilizar para ejecutar diferentes tipos de órdenes de operaciones y los modos y cotizaciones de los precios también están disponibles en tiempo real. Además, las aplicaciones también te dan la libertad de operar directamente a través de los gráficos y también puedes comprobar tu historial de operaciones completo.

Cuentas comerciales disponibles en TradeFW

La apertura de una cuenta es un paso necesario para utilizar los servicios de una empresa de corretaje y es una tendencia de estas empresas proporcionar diferentes cuentas comerciales a sus clientes. Esto está de acuerdo con la idea de que cada comerciante es diferente y por lo tanto, sus preferencias y tolerancias de riesgo también variarán. Lo mismo puede decirse de TradeFW porque esta empresa de corretaje también atiende a comerciantes de diferentes orígenes, ya sean principiantes o expertos en los mercados financieros. Han creado cuatro opciones para sus clientes que sin duda debes revisar para seleccionar la que se ajuste a tus necesidades. Echa un vistazo a las opciones a continuación:

Estándar: Esta cuenta viene con spreads tan bajos como 2,7 pips y está desarrollada para los recién llegados al espacio comercial. Se les da un apalancamiento básico de 1:30 para poder empezar. El tamaño del contrato es de 0,01 aquí y los comerciantes pueden utilizar el apoyo al cliente dedicado 24 / 5 y el acceso al análisis diario, así como los recursos educativos para el aprendizaje tanto como sea posible. Un gerente de cuenta también viene con el paquete para ayudar a los novatos.

Gold: El segundo tipo de cuenta que encontrarás en TradeFW se llama Gold y está dirigida a los operadores intermedios con cierta comprensión y conocimiento de los mercados comerciales. Pueden beneficiarse de 2 pips y se provee un tamaño mínimo de contrato de 0.05. La cobertura también está permitida en esta cuenta.

VIP: Los spreads de esta cuenta son a partir de 1,7 pips para dar un incentivo a los operadores avanzados. El tamaño mínimo del contrato es ahora 0.1.

Profesional: La opción de cuenta final que se puede encontrar se llama Profesional y es para comerciantes profesionales. Junto con el resto de las características, el mayor cambio hecho en esta cuenta es el apalancamiento, que llega hasta 1:500.

Puedes elegir cualquiera de estas opciones de cuenta y registrarte en la plataforma de TradeFW de forma gratuita. No hay costos involucrados y puedes tomar una decisión basada en las condiciones comerciales disponibles.

¿Se puede confiar en él?

También encontrarás que TradeFW ha añadido muchos recursos educativos para ayudar a sus clientes, y apoyo al cliente para guiarlos cuando lo necesiten. Su transparencia y profesionalismo hacen de la compañía una empresa confiable que indudablemente te ayudará a alcanzar tus objetivos comerciales a largo plazo.