La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) sentenció ayer que la liquidación del banco de capital venezolano All Bank Corp. “no tiene vuelta atrás”. “Yo no quiero engañar ni nada. La liquidación y el proceso de AllBank no la para nadie, lamentablemente”, afirmó el superintendente de bancos de Panamá, Ricardo Fernández, durante la Jornada de Actualización para periodistas 2019 que organizó la SBP.

Indicó que en este proceso se está procurando recuperar la mayor cantidad de activos y hacerlos líquidos para causar la menor afectación a los depositantes. “Eso es lo que siempre hemos buscado”, sostuvo.

Destacó que en estos momentos están en un proceso de evaluación independiente de AllBank para determinar cuál es su valor real y luego llevarlo al mejor o a los mejores postores —porque pueden ser diferentes carteras y demás—, de manera que se pueda hacer la compra respectiva para obtener el dinero y hacerle frente a los depositantes.

Fernández manifestó que la Superintendencia —en este caso el liquidador— anunciará gradualmente a los depositantes los pasos a seguir. Sin embargo, acotó que como en todo proceso de liquidación, los depositantes chicos son los que primero serán honrados. “Se han estado atendiendo todos los días, continuamente, requirimientos o solicitudes de los clientes sobre el proceso” de liquidación, expresó.

El superintendente aseguró que la SBP siempre ha estado velando por el cumplimiento de todas las regulaciones y los procedimientos; y que en el caso de AllBank, puntualmente, considera que han hecho todo lo posible antes de llegar a una toma para tratar de traer los términos de liquidez y los valores que estaban colocados en sus filiales, pero aún no se ha logrado.

“Hasta el momento no se ha recuperado un centavo de esos valores. Seguimos gestionando el estado en que está el banco, gestionando la cartera que tiene localmente, y ahora estamos en un proceso que hay que cumplir. Tenemos 30 días en el proceso inicial y 30 días más que ya se cumplieron y ya tenemos que tomar una decisión, o se vende o se liquida”, sostuvo el superintendente.

La intervención de AllBank en Panamá se produjo el pasado 9 de septiembre, luego de que el banco del Orinoco, N.V., controlado por el mismo grupo en Curazao, fuera intervenido por el regulador de la isla caribeña.

En el Orinoco está colocada una cuarta parte de los activos líquidos de AllBank y presta servicios de custodia de una tercera parte de las inversiones en valores que forman parte de los activos productivos de AllBank, explicó la SBP en un comunicado de prensa del 9 de septiembre. En la misma fecha tomó el control administrativo y operativo de AllBank, después de una evaluación del administrador interino y del regulador donde se demostró que “debido a su situación financiera, operacional y de gobierno corporativo no procedía reorganización o intentar su venta a otro banco”.

Un acto que, en su momento, el Grupo Financiero B.O.D. tachó de “desproporcionado y en perjuicio de los depositantes y ahorristas”; pero además “completamente injustificado desde el punto de vita técnico y financiero, ya que la misma SBP había certificado en varias oportunidades en 2019 que sus activos son superiores a los pasivos”.

El pasado 8 de noviembre, la SBP ordenó la liquidación forzosa de AllBank, proceso que ayer reafirmó Fernández.

Hasta diciembre de 2019, el total de activos de AllBank creció 7.73%, la cartera crediticia 31.51%, los depósitos 5.74% y los pasivos y patrimonio 7.73%, según cifras de la Superintendencia.