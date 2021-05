TyN Magazine desde Miami en entrevista exclusiva con Roberto Ricossa, Vice Presidente Regional para América Latina de F5 Networks.

Este fue el mejor años fiscal de la historia, nos comentó, lo cual es un logro super importante considerando que venimos de un año muy complejo, pero pudimos capitalizarlo muy bien a partir de que la gente se está conectando remoto y por lo tanto necesita más soluciones de seguridad. Tuvimos crecimiento en prácticamente todos los países. en México, por ejemplo, crecimos más del 40% en pleno año pandémico. Si ahora comparamos de octubre a marzo del año pasado contra el octubre a marzo del 2021, llevamos un 30% arriba de crecimiento. O sea que esta fase del año superamos nuestro mejor año fiscal. Creo que lo conseguimos ya que pudimos crear un engranaje casi perfecto con el sector finanzas y de retail.

Lo que vino a hacer esta pandemia fue acelerar el proceso de digitalización, a decirle al mundo que la implementación era ahora o nuca. Obligó a todos a reacomodar los presupuestos para “transformarse o morir“.

En Perú ganamos el proyecto más grande de la historia de F5 en ese país con una entidad de gobierno. En Argentina, nos ha ido muy bien aunque todo se daba para que eso no fuera así.

Hace dos años comenzamos nuestra migración a la venta de software y suscripciones, y en ese momento esto representaba el 10% de nuestras ventas mientras que el hardware era el 90%. Hoy, el último trimestre lo cerramos en 70% hardware/30%software. Lo importante es que la mayoría de eso son suscripciones, o sea un consumo recurrente.

Lanzamos también un modelo de consumo que se llama ELA (Enterprice License Agreement) que lo que le da al cliente es la posibilidad de tener acceso a todas las licencias que desee en forma personalizada y al final del año solo pagan por lo consumido y renueva lo que desea para el próximo año. Lo que agiliza mucho la implementación de las soluciones.

Hemos incorporado nuevas soluciones, por ejemplo con la compra de NGINX hace un par de años, que es una plataforma de despliegue de aplicaciones, nos metimos con los desarrolladores y logramos que estos la usen para sus actividades. La segunda es que compramos una empresa recientemente llamada Shape, que es básicamente anti fraude, con esta protegemos a los clientes de fraudes con credenciales.

Aún más recientemente compramos otra empresa, Volterra, una plataforma de despliegue y orquestación que nos permite, sumada a las anteriores, tener una plataforma de desarrollo, más una plataforma de seguridad, más una plataforma de service provider que permite habilitar y deshabilitar instancias de lo que necesite el cliente para hacer despliegues.

Ahí es donde tenemos una penetración super importante que representa hoy el 30% de nuestro negocio.

El aumento del uso de las redes en todos nuestros servicios abren a los hackers nuevos canales para atacar y robarnos información valiosa constantemente. Los clientes frente a está mayor exposición tienen que entender que “hoy la seguridad no es opcional” ya que ahora no solo pueden robarte tus datos sino que pueden también bloquearte tu negocio, porque el corazón del negocio es la aplicación, si la aplicación no funciona, si es lenta, o si la transacción no es segura, el negocio se muere. Esto no aplica solo a los que venden online, sino que es para cualquier negocio, ya que todos transaccionamos online directa o indirectamente.