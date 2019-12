El S1 incluye unos potentes motores sin escobillas, un chasis que puede moverse en todas direcciones, un estabilizador de alta precisión y modos interactivos de programación, juego y competición. El S1 ofrece mucha diversión, ya sea montándolo según las instrucciones o de forma personalizada, conduciéndolo, programando con Python o Scratch, o compitiendo con amigos en varios modos.

“El motor de DJI son nuestros ingenieros y su continua dedicación por ampliar las fronteras de la tecnología”, declaró Frank Wang, fundador y CEO de DJI. “Es importante sentir pasión por la tecnología, pero también disponer de la oportunidad de aprender y tener contacto con ella desde una edad temprana. Hemos desarrollado el RoboMaster S1 pensando en la siguiente generación de innovadores. Por ellos, no solo hemos hecho que la robótica y la programación sean más accesibles; también los hemos convertido en una experiencia académica entretenida”.

Diseño seguro, intuitivo y avanzado

El RoboMaster S1 (abreviación de “Step 1” o “Paso 1” en español) es un vehículo muy avanzado que ofrece una sencilla introducción al mundo de la IA, la ingeniería y la robótica. Con sus simples controles, una aplicación RoboMaster específica, menús intuitivos y una gran cantidad de tutoriales, el S1 es accesible para primerizos en el área, y, al mismo tiempo, ofrece funciones avanzadas para usuarios que ya tengan experiencia en el campo de la IA, la ingeniería y la robótica.

El RoboMaster S1 está equipado con 31 sensores con los que puede detectar el mundo a su alrededor, incluyendo seis en sus parachoques inteligentes que se pueden utilizar en juegos de competición. Sobre el resistente chásis del S1 hay una cámara que ofrece una vista en primera persona estabilizada y en directo a través de la aplicación RoboMaster. También cuenta con un estabilizador mecánico especializado con un lanzador de infrarrojos y de bolas de gel no tóxicas, que limita la velocidad y el ángulo de lanzamiento automáticamente para mayor seguridad. El S1 es modular y admite partes de DJI. Además, tiene seis puertos de control PWM y un puerto de control Sbus para que los usuarios avanzados puedan conectar hardware de terceros.

Algunas funcionalidades emocionantes que llegarán al S1 en noviembre son Intercom, a través del cual el S1 podrá ser utilizado como un intercomunicador transmitiendo clips de sonidos desde la app RoboMaster al robot. Esta nueva función ofrecerá clips pregrabados en la app y admitirá grabaciones importadas localmente de hasta 30 segundos de duración. En combinación con la función de retorno de voz, el RoboMaster S1 puede convertirse en un intercomunicador entre tú y tus amigos. La adición de puertos Sbus permite el soporte de algunos controles remotos de terceros junto con una placa de desarrollo. La placa, a su vez, permite a los clientes agregar aún más codificación y piezas personalizadas al S1 y usar lenguajes de codificación adicionales como C/C++

Con la cámara FPV y tecnología de visión por ordenador, el S1 puede identificar diferentes objetos automáticamente, reconocer y responder a sonidos, así como recibir la señal de otras unidades S1. El potente procesador central y el cable de bus CAN de calidad industrial le permiten procesar grandes cantidades de datos, manteniendo una señal de transmisión estable y realizando varias tareas al mismo tiempo. Junto con su motor sin escobillas personalizado, el S1 tiene cuatro ruedas Mecanum como las que se encuentran frecuentemente en los robots de competición. Cada una cuenta con 12 rodillos con los que puede moverse en todas direcciones y controlarse con precisión.

Explora las posibilidades de la alta tecnología

El RoboMaster S1 está equipado con tecnología de visión por ordenador de vanguardia y permite a los usuarios probar por sí mismos aplicaciones reales. El S1 tiene hasta seis funciones de reconocimiento, que incluyen:

Reconocimiento de líneas: Crea un circuito divertido e interactivo y dibuja el camino que quieres que siga el S1. Programa el reconocimiento de líneas con la aplicación RoboMaster y el S1 seguirá automáticamente la línea. Reconocimiento de marcadores: El S1 puede reconocer hasta 44 marcadores visuales (incluyendo números, letras y caracteres especiales), abriendo nuevas posibilidades a la hora de programar, competir y entrenar. Reconocimiento de personas: El S1, con la aplicación RoboMaster, puede identificar y seguir a una persona seleccionada en su campo de visión. Reconocimiento de palmadas: Se pueden programar respuestas únicas en función del ritmo y la cantidad de palmadas que detecten el S1. Reconocimiento de gestos: El S1 puede programarse para reconocer distintos gestos hechos con la mano de forma similar a los drones de DJI. Reconocimiento de S1: El S1 puede reconocer otras unidades S1 y programarse para realizar movimientos únicos en respuesta.

Los usuarios más avanzados pueden programar en Scratch 3.0 o en Python funciones personales para su S1. Con ellas pueden desde determinar los movimientos del robot hasta optimizar el par de las cuatro ruedas. Estas habilidades personalizadas son el puente que une el aprendizaje de programación del S1 con las aplicaciones reales. Puedes darte una ventaja competitiva programando y guardando configuraciones únicas que optimicen el rendimiento de tu S1, como “Vuelta tras impacto”, con el que el S1 se da la vuelta y contraataca si recibe un impacto en su parte trasera. Otra nueva funcionalidad es la programación musical con Scratch. Fueron agregadas 36 notas musicales al módulo de programación, permitiendo a los usuarios escribir música original de modo que el S1 pueda reproducirla.

Además, usando la cámara FPV avanzada y la tecnología de visión artificial, el S1 puede realizar una conducción autónoma. Al diseñar un recorrido en línea con la cita adhesiva, el S1 seguirá el camino e incluso registrará señales de tráfico simuladas utilizando marcadores de visión.

El S1 anima a los usuarios a seguir aprendiendo y a expandir las fronteras de su propia creatividad. “Road to Mastery”, incluida en la aplicación RoboMaster, es una serie de cursos inmersivos y basados en proyectos con los que puedes aprender a programar. Además, “RoboAcademy” ofrece informativos vídeos tutoriales y guías de programación para introducir a los usuarios al mundo de la robótica y la programación. Se seguirán añadiendo nuevos cursos y actualizando los existentes tanto en “RoboAcademy” como en “Road to Mastery”. DJI seguirá produciendo contenido para “Road to Mastery” y “RoboAcademy” y añadirá nuevos bloques para Scratch 3.0. Los usuarios pueden hacer un seguimiento de su desarrollo en el “MasterBoard” que registra los kilómetros conducidos, el tiempo invertido en la programación, el número de lecciones completadas, el número de líneas de los códigos y el puntaje más alto de la práctica.

Modos interactivos y entretenidos

El S1 está inspirado en los robots creados en los últimos años en el torneo de robótica internacional de DJI, RoboMaster, y tiene diversos divertidos modos de competición. El Modo de un jugador incluye Práctica de puntería y Puntería en carrera, en los que los usuarios deberán escanear marcadores visuales preconfigurados. Los modos de competición multijugador incluyen Carrera y Todos contra todos. En el modo Carrera, los jugadores compiten por escanear los marcados visuales en el orden correcto; el que lo haga antes, gana. En el modo Todos contra todos, los usuarios compiten con sus S1 utilizando bolas de gel o rayos infrarrojos. Para hacerlo aún más divertido, los modos de competición multijugador tienen hasta cuatro Extras misteriosos que los jugadores pueden usar contra sus oponentes: Aturdimiento, Interferencia electromagnética, Velocidad extrema e Invencibilidad.

Productos educativos

DJI lleva desde 2013 promocionando la educación sobre robótica con su torneo RoboMaster. El lanzamiento del S1 es el primer paso de DJI en la educación en robótica utilizando cursos, material educativo, eventos y hardware. DJI se asociará con escuelas, asociaciones de robótica y otras organizaciones para aumentar su presencia en este campo.