TORONTO, Nov. 26, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — Justo a tiempo para el día de compras más concurrido del año, Royalton Luxury Resorts revela increíbles ofertas para el “Viernes negro” con habitaciones desde 68 dólares por persona y noche* en determinados Royalton Luxury Resorts, Hideaway en Royalton Resorts y Mystique by Royalton Resorts ubicados por todo el Caribe. Estas increíbles ofertas comenzarán el 27 de noviembre, estarán disponibles hasta el 30 de noviembre de 2020 y ofrecerán múltiples oportunidades para que los viajeros reserven una escapada de ensueño de cuatro noches al precio de tres.

Royalton Bavaro Resort & Spa

Royalton Blue Waters

Royalton Grenada Resort & Spa

Royalton Negril Resort & Spa

Oferta de “Viernes negro”: Disponible para todos los clientes.

La oferta: Pague 3 noches, alójese 4 noches

Pague 3 noches, alójese 4 noches El descuento : 25 % de descuento de la mejor tarifa disponible

: 25 % de descuento de la mejor tarifa disponible Fechas de reserva : Del 27 al 29 de noviembre de 2020

: Del 27 al 29 de noviembre de 2020 Periodo de viaje: Del 27 de noviembre de 2020 al 23 de diciembre de 2021

Oferta del Lunes cibernético: Disponible para todos los clientes.

La oferta: Pague 3 noches, alójese 4 noches

Pague 3 noches, alójese 4 noches El descuento : 25 % de descuento de la mejor tarifa disponible

: 25 % de descuento de la mejor tarifa disponible Fechas de reserva : 30 de noviembre de 2020

: 30 de noviembre de 2020 Periodo de viaje: 27 de noviembre de 2020 a 23 de diciembre de 2021

Ubicados en algunos de los destinos vacacionales más solicitados de México, la República Dominicana, Santa Lucía, Jamaica, Antigua y Granada, Royalton Luxury Resorts ofrecen algo para cada viajero. Los huéspedes pueden esperar disfrutar de la promesa All-In Luxury® de Royalton, que se vanagloria de una serie de características de todo incluido de primera clase, entre ellas, All-In Connectivity™ con wifi gratuito por todo el complejo, la moderna Sports Event Guarantee™ donde se pueden ver los juegos y eventos más importantes, restaurantes de lujo sin reservas ilimitados y suites de lujo que incluyen la excelente DreamBed artesanal.

Las parejas y grupos de amigos que buscan un escape exclusivo para adultos pueden elegir una de las submarcas solo para adultos de Royalton, entre ellas, Hideaway at Royalton y Royalton CHIC. Hideaway ofrece una escapada de estilo “resort dentro de un resort” en determinadas propiedades de Royalton, con zonas de playa y piscinas exclusivas, restaurantes especializados y alojamientos preferentes, además de acceso completo a los servicios e instalaciones del resto del resort Royalton. Los Royalton CHIC, complejos turísticos con un estilo de vida elegante situados en las playas de Cancún y Punta Cana, ofrecen a los huéspedes mayores de 18 años de edad las características de los All-In Luxury® de Royalton con un toque fresco, ideal para los huéspedes que buscan una experiencia de vacaciones sociales con todo incluido.

Tanto si se viaja con toda la familia como si se esta invitando a esa persona especial a un retiro romántico para dos, se anima a las personas de vacaciones que buscan disfrutar de una escapada de lujo por menos para que consigan estos increíbles ahorros antes de que la oferta termine el 30 de noviembre de 2020.

*Los precios varían según la propiedad y reflejan una tarifa por persona y noche. Consulte más abajo una lista completa de precios y detalles de los centros turísticos.

República Dominicana

Las tarifas empiezan desde 68 USD en Royalton Punta Cana y viajes desde ahora hasta el 23 de diciembre de 2021

Las tarifas empiezan desde 68 USD en Royalton Splash Punta Cana y viajes desde ahora hasta el 23 de diciembre de 2021

Las tarifas empiezan desde 74 USD en Royalton Bavaro y viajes desde ahora hasta el 23 de diciembre de 2021

Las tarifas empiezan desde 79 USD en Royalton Punta Cana y viajes desde ahora hasta el 23 de diciembre de 2021

Las tarifas empiezan desde 86 USD en Royalton CHIC Punta Cana y viajes desde el 29 de enero al 23 de diciembre de 2021

México

Las tarifas empiezan desde 95 USD en Royalton Riviera Cancun y viajes desde ahora hasta el 23 de diciembre de 2021

Las tarifas empiezan desde 100 USD en Royalton CHIC Suites Cancun y viajes desde ahora hasta el 23 de diciembre de 2021

Las tarifas empiezan desde 100 USD en Royalton Riviera Cancun y viajes desde ahora hasta el 23 de diciembre de 2021

Las tarifas empiezan desde 154 USD en Mystique Holbox by Royalton y viajes desde ahora hasta el 23 de diciembre de 2021

Granada

Las tarifas empiezan desde 147 USD en Royalton Grenada y viajes desde el 29 de enero al 23 de diciembre de 2021

Jamaica

Las tarifas empiezan desde 84 USD en Royalton White Sands y viajes desde ahora hasta el 23 de diciembre de 2021

Las tarifas empiezan desde 95 USD en Royalton Negril y viajes desde ahora hasta el 23 de diciembre de 2021

Las tarifas empiezan desde 105 USD en Royalton Blue Waters y viajes desde ahora hasta el 23 de diciembre de 2021

Las tarifas empiezan desde 110 USD en Hideaway at Royalton Negril y viajes desde ahora hasta el 23 de diciembre de 2021

Santa Lucía

Las tarifas empiezan desde 116 USD en Mystique St Lucia by Royalton y viajes desde el 3 de diciembre de 2020 hasta el 23 de diciembre de 2021

Las tarifas empiezan desde 152 USD en Hideaway at Royalton Saint Lucia y viajes desde ahora hasta el 23 de diciembre de 2021

Las tarifas empiezan desde 147 USD en Royalton Saint Lucia y viajes desde ahora hasta el 23 de diciembre de 2021

Antigua

Las tarifas empiezan desde 152 USD en Royalton Antigua y viajes desde ahora hasta el 23 de diciembre de 2021

Para obtener más información o reservar sus vacaciones con todo incluido, visite www.royaltonresorts.com o póngase en contacto con su agencia de viajes.

Acerca de Blue Diamond Resorts

Desde su creación en 2011, Blue Diamond Resorts ha seleccionado una impresionante cartera que abarca 45 propiedades, con más de 15 000 habitaciones en diez países. Adoptando un enfoque proactivo para diferenciar las marcas en función de las demandas de cada mercado, la empresa de gestión de complejos turísticos atiende a una diversidad de presupuestos e intereses, desde escapadas elegantes exclusivas para adultos a vacaciones familiares llenas de diversión. El galardonado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts ofrece servicios característicos como All-In Connectivity™, una moderna Sports Event Guarantee™ y elementos de bienestar en la habitación. Entre las submarcas de Royalton Luxury Resorts exclusivas para adultos se encuentra Hideaway at Royalton , una experiencia solo para adultos con restaurantes exclusivos y alojamientos preferidos, además de los Royalton CHIC, complejos turísticos con un estilo de vida elegante, que se pueden encontrar en los mejores lugares del Caribe frente a la playa. En Jamaica, Grand Lido Negril ofrece a los mayores de 21 años unas vacaciones naturistas de lujo y alto nivel, junto a una costa apartada para disfrutar de la máxima privacidad. Memories Resorts & Spa ofrece unas vacaciones diseñadas para impresionar a toda la familia, que ofrecen un popular club de niños con personajes temáticos famosos, Toopy & Binoo™, mientras que Starfish Resorts proporciona un valor asombroso para los clientes en ubicaciones convenientes. Planet Hollywood Hotels and Resorts invita a los huéspedes a Vacation Like A Star™, una experiencia atractiva e interactiva, además de famosos artículos de la cultura pop de películas, música y deportes icónicos. Mystique by Royalton , una colección de complejos turísticos de estilo boutique, ofrece vacaciones personalizadas en locales increíblemente bellos y llenos de aventuras sin fin.

Para obtener más información Blue Diamond Resorts, visite www.bluediamondresorts.com .

Para obtener información adicional, póngase en contacto con:

Contacto de prensa

media@bluediamondresorts.com

Fotos asociadas a este comunicado de prensa están disponibles en :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/24d13d2f-38b5-4622-ab8b-32915009f56f

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fe7234a4-40c6-4f38-a1be-4640e654a520

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b551dc00-ee8a-481f-8881-7c81cc1642f6

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b83cf47d-161b-4ca6-a12c-9926183a5905

Copyright © 2020 GlobeNewswire, Inc.