En México, la población económicamente activa es de más de 57 millones de personas, de acuerdo con la información de la Encuesta Nacional de Ocupaciones y Empleo; si bien todas ellas reciben un sueldo, ya sea semanal, quincenal o mensual, muchas no saben cómo maximizarlo o sacarle el mejor provecho y esto se debe a la poca educación financiera que tenemos en el país, tan solo el 32% de los mexicanos cuenta con este tipo de conocimientos.

Casi todas las personas podemos presentar algún problema financiero a lo largo de nuestra vida y a veces no tiene nada que ver con lo que percibimos por nuestro empleo, es más un asunto de no saber cómo administrarnos y de no saber a qué instituciones financieras acercarnos, interviene Dante Teytud, experto en finanzas personales y Director Comercial de Credifiel.