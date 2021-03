Capacidades de percepção multidimensional desempenharão um papel fundamental no sentido de conduzir a indústria de segurança eletrônica a outro patamar. Até hoje, capturar imagens visuais era o ponto central e única capacidade perceptível de sistemas de segurança eletrônica. Atualmente, mais ‘sentidos’ têm sido conferidos aos sistemas de segurança eletrônica, permitindo que possam coletar dados e informações multidimensionais.

Segundo a Hikvision, líder mundial no fornecimento de soluções e produtos de segurança, para as câmeras de segurança e sistemas, capturar imagens significa simular nosso sentido de visão, estendendo o poder dos “olhos” humanos. Mas e se elas pudessem usar outros tipos de “sentidos” – como “audição,” “olfato,” “sensibilidade ao calor” ou ainda detecções que vão além do alcance visual – para identificar e responder a incidentes de segurança?

De um a múltiplos sensores, sistemas de segurança eletrônica evoluem de acordo com cada nova tendência de forma a satisfazer um novo potencial. E já há muitos avanços benéficos em desenvolvimento na indústria nos dias atuais – e expandir percepções é um deles.

Não há dúvidas de que capacidades de percepção múltipla tornarão os sistemas de segurança eletrônica mais poderosos – ao “sentir” o ambiente externo, identificar eventos e prover mais informações detalhadas. Isso também criará mais possibilidades para que os sistemas de segurança eletrônica possam ser usados em cenários e aplicações de ainda maior amplitude.

Câmeras integradas com radar

Câmeras integradas com radares de onda com centimétricos e milimétricos vêm tornando-se uma abordagem popular na detecção de objetos.

Os radares têm demonstrado grandes vantagens em detecção de objetos e rastreamento de movimento, que podem oferecer detecção acurada e confiável em distâncias longas, não afetada por nenhum tipo de clima. Equipada com uma profunda integração entre radar e vídeo, uma câmera multidimensional estende a percepção em proteção de perímetros para poder localizar objetos antecipadamente, rastrear movimento e fornece imagens visuais para verificar objetos detectados. Tal integração ultrapassa o gargalo tecnológico da tradicional percepção em vídeo unidimensional. Tem sido aplicada em gerenciamento de segurança de tráfego para melhorar a detecção de potenciais obstáculos ou incidentes a grande distância, fora do campo visual e em condições de baixa visibilidade. A integração também é ideal para monitorar amplos espaços com climas extremos, tais como portos marítimos, aeroportos e áreas industriais amplas e abertas.

Câmeras de vídeo equipadas com sonares

Ruídos de buzina de automóveis incomodam habitantes que vivem próximo a grandes estradas, mas em muitas cidades tem sido difícil para os departamentos de controle de tráfico reduzi-los. Uma câmera de vídeo equipada com sonares que seja capaz de coletar ambos os dados de som e imagem pode ser utilizada para detecção de buzinas de automóveis.

A câmera integrada com sensores sonares pode detectar precisamente e localizar a fonte de uma buzina de automóvel enquanto identifica o veículo e gera fotos e vídeos do evento como evidência. As autoridades podem responder da forma necessária, auxiliando a reduzir a poluição sonora nas ruas e em comunidades por meio de regras contra a utilização desnecessária de buzinas.



Imagens multiespectrais

Imagens multiespectrais são uma outra abordagem promissora para câmeras perceberem informação proveniente de um espectro de luz invisível. Câmeras populares termográficas utilizam radiação infravermelha para perceber a temperatura de objetos, e a detecção de outro espectro de luz invisível vem sendo atualmente explorada na indústria de segurança.

Por exemplo, o arco elétrico é um fenômeno chave para indicar que a rede elétrica está desgastando-se, e a descarga elétrica emite radiações ultravioleta (UV) não visíveis. Neste caso, a detecção inovativa de radiações ultravioleta (UV) pode melhorar as capacidades de percepção de câmeras de modo a capturar fenômenos invisíveis de arcos elétricos, e tornar-se também uma aplicação crucial nas checagens de segurança em redes elétricas antigas na indústria da eletricidade.

Sistemas de alarme com ampla variedade de detectores

Juntamente com dispositivos de segurança eletrônica, outros sistemas convencionais de segurança têm incorporado múltiplos sensores de percepção, também. Por exemplo, sistemas de alarme que empregam uma ampla variedade de detectores e periféricos tomaram emprestada esta prática.

Os sistemas de alarme wireless atuais normalmente incluem um painel hub compacto e uma ampla variedade de detectores e periféricos, abrangendo detecção de intrusos, verificação de vídeo, detecção de fumaça e enchentes, etc. Com estes detectores e periféricos, sistemas de alarme conseguem coletar dados e informações multidimensionais para proteger completamente casas, prédios comerciais, fábricas e muito mais.



E ainda há mais por vir

O edge computing extraordinariamente crescente e os algoritmos inteligentes estão tornando-se disponíveis a indústria de segurança, e estamos constantemente observando mais dispositivos de segurança integrados e sistemas com sensores múltiplos. Portanto, acreditamos que no futuro próximo, “sentidos” adicionais – como detecção de fumaça, umidade e medição de temperatura, e até mesmo detecção de pressão gasosa – poderão ser amplamente embutidos em câmeras de vídeo e sistemas para monitorar de forma precisa e reportar incidentes. A tendência de percepção multidimensional muito provavelmente, de maneira preponderante, modelará sistemas de segurança no futuro próximo e dotá-los-á de maiores capacidades que gerem segurança para os usuários.