A Samsung apresenta para o mercado brasileiro mais um produto inovador que vai tornar as rotinas domésticas mais rápidas, eficientes e conectadas. Nesta semana, a marca iniciou as vendas de seu primeiro robô 2 em 1, o POWERbot-E VR5000, que aspira e passa pano ao mesmo tempo. A novidade já pode ser encontrada na loja online da Samsung, com um preço especial para pagamentos à vista.

“Estamos diante de um processo de transformação de rotinas e de hábitos de consumo. Os consumidores querem cada vez mais produtos que englobem economia de tempo, conectividade e cuidados com a saúde. E a Samsung amplia seu portfólio de robôs inteligentes para justamente atender a essa demanda crescente. Reunimos nosso DNA de inovação com alta performance de limpeza em um produto que revoluciona a forma de cuidar de casa”, comenta Helbert Oliveira, diretor da Divisão de Digital Appliances da Samsung Brasil.

O POWERbot-E VR5000 pode ser comandado pelo smartphone ou por um controle remoto, que já acompanha o produto. Ele possui sistema de navegação inteligente para desviar de obstáculos e evitar quedas. O Smart Sensing é composto por diversos sensores que mapeiam obstáculos pelos cômodos e otimizam o funcionamento do robô.

O POWERbot-E VR5000 consegue, ao mesmo tempo, aspirar o pó com alta potência de sucção e esfregar a sujeirae finaliza com um pano úmido, proporcionando uma limpeza muito mais eficiente e ágil. As escovas puxam o pó e o pano finaliza a superfície que se mantém úmido com a liberação gradual de água. Com 8,5cm de altura, o POWERbot-E VR5000 acessa os lugares mais difíceis da casa e consegue realizar essa limpeza completa até mesmo embaixo de sofás, camas e poltronas.

Ao todo, o POWERbot-E VR5000 conta com oito modos de limpeza com destaque para: Auto, em que o trajeto é escolhido em função do ambiente, Spot, Edge e Zig-Zag, cada uma dessas com um movimento pré-determinado pelo usuário. Esse modelo robô, aliás, pode ser comandado tanto pelo controle remoto quanto pelo aplicativo SmartThings em um smartphone. Assim, mesmo sem estar em casa é possível acionar o POWERbot-E VR5000 para iniciar o processo de limpeza.

O filtro e o compartimento coletor de sujeira do POWERbot-E VR5000 são fáceis de remover e de higienizar, já que podem ser lavados com água. Já a bateria do robô é duradoura, com até 150 minutos seguidos de funcionamento e com sistema inteligente para auto-recarregamento¹. Quando o POWERbot-E VR5000 identifica que está ficando sem bateria, ele retorna sozinho para a base para poder ser recarregado.