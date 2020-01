Samsung Electronics anunció que presentará cinco proyectos innovadores de su programa C-Lab Inside, así como productos de cuatro nuevas empresas que participan en su programa C-Lab Outside en CES 2020, la exposición de electrónica de consumo más grande del mundo. El stand de C-Lab estará ubicado en Eureka Park, Sands Expo, donde se presentarán nuevas empresas de todo el mundo del 7 al 11 de enero.

“Apoyaremos activamente a C-Lab para crear productos que reflejen las últimas tendencias del mercado y las demandas de los clientes y exhibiremos proyectos sobresalientes y nuevas empresas de C-Lab en varias exposiciones globales”, dijo Inkuk Hahn, Vicepresidente y Jefe de Creatividad e Innovación Centro en Samsung Electronics.

Desde proyectos internos de C-Lab hasta spin-offs exitosos

C-Lab Inside es un programa interno de incubación de ideas que fomenta y fomenta las ideas innovadoras de los empleados de Samsung, que comenzó en 2012. Este será el quinto año que C-Lab participa en CES.

Los nuevos proyectos de C-Lab Inside que se presentarán por primera vez en el evento de este año se centran en un estilo de vida conveniente y saludable. Incluyen: SelfieType, una solución de teclado virtual que usa la cámara frontal; Hyler, un rotulador inteligente que digitaliza el texto impreso en papel; Becon, una solución de cuidado en el hogar para el tratamiento del cuero cabelludo y la prevención de la caída del cabello; SunnySide, luz solar artificial en forma de ventana; y Ultra V, un sensor y servicio de monitoreo ultravioleta.

Desde su inicio, un total de 40 proyectos de antiguos alumnos de Samsung C-Lab se han lanzado como nuevas empresas independientes, independientes de la compañía. Y ocho de ellos exhibirán sus últimas innovaciones y productos en CES 2020 en sus propios stands, buscando nuevas oportunidades para expandir su alcance. Estos spin-offs exitosos incluyen Linkflow, Welt, Linkface, Lululab, Mopic, Monit, AnaloguePlus y Luple.

Linkface es notable porque ha sido nombrado Premio de Innovación de CES 2020 por sus auriculares ‘Dear’ con un sensor bioseñal para reducir el riesgo de pérdida auditiva en los niños. Welt, Lululab y Linkflow también han sido galardonados con premios de la industria por sus respectivas innovaciones.

Cuatro startups a través de C-Lab Outside

Cuatro nuevas empresas nuevas de C-Lab Outside también se presentarán junto con proyectos de C-Lab Inside en CES por primera vez.

Creado en octubre de 2018, C-Lab Outside comenzó como un programa de aceleración de inicio para vitalizar el ecosistema de inicio y crear más oportunidades de trabajo impulsadas por TI y tecnología en Corea del Sur. Aprovechando la experiencia exitosa de C-Lab Inside, C-Lab Outside amplía el soporte para incluir ideas e innovaciones desde fuera de la red de Samsung. Las nuevas empresas seleccionadas para el programa C-Lab Outside reciben apoyo financiero, colaboración empresarial y oportunidades para participar en exhibiciones globales de TI junto con Samsung.

En el evento de este año, se presentarán las siguientes innovaciones iniciales: Circulus, un robot acompañante que utiliza tecnología interactiva; FITT, un servicio de TIC basado en datos sanitarios; Vtouch, una tecnología que controla objetos con gestos usando cámaras; y Smoothy, un servicio de video llamada multipartita que admite video y voz simultáneos.

Además de apoyar las innovaciones y el espíritu empresarial, Samsung se compromete a llevar a cabo su visión “¡Juntos para el mañana! Habilitar a las personas ”al empoderar a las generaciones futuras para que alcancen su máximo potencial a través de varios proyectos educativos.

Apéndice 1. Proyectos internos de C-Lab

1. SelfieType

‘SelfieType’ es un teclado virtual que utiliza la cámara selfie frontal. Un motor patentado SelfieType AI analiza los movimientos de los dedos procedentes de la cámara frontal y los convierte en entradas de teclado QWERTY. SelfieType no requiere hardware adicional y es altamente adaptable a varios dispositivos móviles como teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras portátiles.

2. Hyler

‘Hyler’ es un marcador inteligente que digitaliza textos analógicos de papel en dispositivos móviles. Al destacar con Hyler, los usuarios simplemente pueden recopilar la información y administrarla con la aplicación. Cuando se usa el ‘modo de búsqueda’ en Hyler, le ofrece al usuario resultados de búsqueda extensos, dependiendo de varios motores de búsqueda o diccionarios vinculados a Hyler.

3. Becon

‘Becon’ es un servicio de atención domiciliaria del cuero cabelludo para prevenir la caída del cabello con la solución recomendada basada en el análisis del cuero cabelludo. Consiste en un dispositivo portátil y una aplicación compatible. El dispositivo de diagnóstico analiza en tiempo real diez condiciones del cuero cabelludo, como la densidad del folículo piloso, la piel muerta, la sensibilidad, la temperatura y la humedad en función del algoritmo de aprendizaje automático. Recomienda la solución más adecuada de acuerdo con el resultado del análisis para remediar los problemas del cuero cabelludo del usuario. También muestra la tendencia de mejora del cuero cabelludo a través de la aplicación.

4. SunnySide

‘SunnySide’ es un dispositivo de iluminación en forma de ventana que produce luz solar artificial. Permite al usuario disfrutar de la luz solar que cambia por hora copiando el espectro completo de la luz solar real. También ayuda a los usuarios a sintetizar la vitamina D en interiores o en lugares donde no hay suficiente luz solar sin preocuparse por el envejecimiento de la piel o las quemaduras solares. Se puede instalar fácilmente en la pared como un marco de imagen.

5. Ultra V

‘Ultra V’ es un nuevo tipo de sensor y servicio que registra diariamente los rayos ultravioleta. El sensor tiene un amplio ángulo de incidencia que facilita la integración en dispositivos portátiles. Con Ultra V, los usuarios pueden controlar y controlar la condición de su piel y la producción de vitamina D, que están influenciadas por la exposición acumulada a los rayos solares UV.

Apéndice 2. Startups externas de C-Lab

1. Circulus

Circulus presenta un robot humanoide, ‘piBo’ para hogares de una sola persona. piBo proporciona servicios de orientación como conversación simple e información de noticias / clima / búsqueda. Interactúa con los usuarios basándose en el análisis emocional de las expresiones faciales y el contenido de las conversaciones y brinda respuestas apropiadas con dichos, música y danza. Los usuarios pueden agregar nuevas características y contenido que se pueden descargar desde su tienda de aplicaciones de robots.

2. FITT

‘FITT’ es una plataforma de datos de salud PHR (Registro Personal de Salud) basada en pruebas de ejercicio. FITT proporciona tres tipos de pruebas de ejercicio; cardiorrespiratorio, postura y fuerza muscular. Después de una prueba, los usuarios reciben un programa de ejercicio personalizado y optimizado que atiende el estado de salud de los usuarios en comparación con otras personas de la misma edad y sexo. También puede predecir posibles enfermedades a las que el usuario puede estar expuesto, como presión arterial alta, diabetes, cáncer, accidente cerebrovascular, ataque cardíaco, enfermedad cardiovascular, etc. y prescribe programas de ejercicio personalizados para prevenir el riesgo de contraer estas enfermedades.

3. Vtouch

‘Vtouch’ permite a los usuarios controlar dispositivos sin tocarlos físicamente al rastrear los ojos y las puntas de los dedos del usuario con su tecnología patentada de visión por computadora y aprendizaje profundo. Se puede aplicar a diversas industrias, como automóviles inteligentes, hogares inteligentes y señalización digital para controlar diferentes dispositivos. También puede mantener las pantallas limpias y a salvo de gérmenes o bacterias.

4. Smoothy

‘Smoothy’ es una aplicación de video chat grupal a la que pueden acceder hasta 8 personas a la vez. Lo que hace que Smoothy sea más especial es que el chat de video comienza en modo silencioso cuando la llamada se conecta por primera vez para que los usuarios puedan responder la llamada en cualquier momento y en cualquier lugar. También proporciona videollamadas con Samsung AR Emoji. Una vez que los usuarios tienen sus avatares, el AR Emoji puede reflejar expresiones faciales y movimientos en tiempo real, lo que hace que las videollamadas sean más divertidas.