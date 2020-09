La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, tuvo ayer otro de sus encuentros con la plantilla denominado Ask Ana. En esta ocasión, el objetivo era presentar a António Simões (proviene de HSBC), que comenzó el pasado 1 de septiembre como regional head of Europe, y anunciar la nueva reorganización para Europa. Pero fue sobre fusiones en lo que más insistió la plantilla en sus preguntas a la banquera.

Botín aseguró en este acto que el banco no tiene intención de participar ahora en procesos de fusión. “Santander está centrado en crecimiento orgánico y rentable y no necesitamos compras para crecer”, respondió a la plantilla.

Botín ha justificado esta estrategia asegurando que el banco cuenta con la escala necesaria como para crecer por la vía orgánica. “Con 146 millones de clientes en el mundo y destinando 5.000 millones de euros anuales a tecnología y digitalización, no necesitamos comprar”, subrayó.

Respecto a la nueva ola de consolidación que se ha abierto paso en España tras el anuncio de fusión entre CaixaBank y Bankia, la presidenta del Santander ha presumido de “jugar en otra liga”. “Estamos en una liga distinta, en una liga global”, apostilló.

Pero el acto, en esta ocasión, tenía el objetivo de presentar la creación de Santander One Europe, lo que el banco considera como “una de las oportunidades clave del grupo en los próximos años para crecer orgánicamente”. “El primer paso para ser One Santander empieza por nuestro negocio en Europa, con One Europe”, expuso la ejecutiva junto al responsable de esta nueva estructura.

El equipo de Europa estará formado por los consejeros delegados locales, Rami Aboukhair (España), Nathan Bostock (Reino Unido), Pedro Castro e Almeida (Portugal) y Michał Gajewski (Polonia). A ellos se suman cuatro responsables de negocio, siendo dos nuevos responsables de negocio a nivel regional, head of retail Europe y head of digital Europe, y dos representantes de los negocios globales: SCIB y WM&I.

El área de banca retail estará bajo la responsabilidad de Ángel Rivera, que vuelve a España (era vicepresidente de México) con el cargo de head of retail Europe, y el área digital estará encabezada por Isabel Guerreiro, puesto que compaginará con su actual rol como responsable de digital e innovación en Santander Portugal.

Rivera será responsable de definir una estrategia de cliente y producto común para banca comercial en Europa para sacar mayor rentabilidad al cliente. Guerreiro liderará la agenda digital de las filiales del grupo en Europa, siendo responsable de coordinar los proyectos digitales clave en los bancos, asegurando la convergencia entre países y evitando que se dupliquen inversiones.

Los responsables de España, Reino Unido, Portugal y Polonia (países que representan el 35% del beneficio de grupo), reportarán a Simões, que forma parte del comité de dirección del grupo y reporta al consejero delegado, José Antonio Álvarez. En estos países el grupo cuenta con 28 millones de clientes, de los que 10 millones están vinculados y casi 15 millones son digitales.