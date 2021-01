SAP nombró a Theo Pappas como Vicepresidente Senior y Director de Operaciones (COO) para SAP Latinoamérica y el Caribe. El ejecutivo, desde este nuevo rol, estará a cargo del desempeño general de la organización, incluyendo las ventas y las renovaciones tanto de soluciones en la nube como on premise, el desarrollo de negocios, las relaciones con los clientes, los servicios y el go to market. Su objetivo final es generar la mejor experiencia y un soporte de calidad para todos los clientes de la compañía en la región.

Pappas llegó a SAP en 2013. Desde entonces, ocupó diferentes posiciones. Fue Vicepresidente de Ventas para Industrias Estratégicas y también COO de SAP Brasil. En total, el ejecutivo reúne más de 25 años en la industria, ya que anteriormente se había desempeñado en cargos gerenciales en empresas como Microsoft o IBM.

Pappas es Licenciado en Ciencias de la Computación, egresado del Centro Universitário de Brasilia. Además, cuenta con dos MBA, uno de la Universidad Federal de Río de Janeiro y otro de la Fundación Getúlio Vargas en São Paulo. Por otra parte, cursó educación ejecutiva en negocios en la Wharton Business School.