PlayStation ha dado a conocer los títulos que ofrecerá sin costo adicional a los suscriptores de PlayStation Plus en PS5 y PS4 y que podrán descargarse el 1 de junio.

El primer videojuego destacado es Star Wars Squadrons, el videojuego de combates espaciales y aéreos basado en el universo ficticio de Star Wars, mientras que los usuarios tendrán también a disposición, y durante dos meses, Virtua Fighter V, el videojuegojuego de acción y combates tácticos que cuenta con un enorme panel de luchadores y considerada la mejor entrega de la saga.

Los usuarios de PlayStation 5 suscritos a PS Plus contarán con el juego gratis exclusivo llamado Operation: Tango, una aventura cooperativa con temática de espías que te reta a los jugadores a completar peligrosas misiones por todo el mundo en un futuro próximo de alta tecnología.

En Argentina, la membresía anual de PlayStation Plus se puede adquirir en la tienda online oficial de Playstation y gracias a Days of Play hasta el 9 de julio tendrá un 25% de descuento. Además, los jugadores de PlayStation 5 que estén suscritos a PS Plus pueden hacerse con una colección de 20 videojuegos definitorios de PS4 sin coste adicional gracias a PS Plus Collection.