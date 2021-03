LOS ÁNGELES, March 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — La empresa mundial de tecnología automotriz, SEA Electric, junto con su tecnología patentada SEA-Drive® (el ingrediente secreto detrás del liderazgo de la empresa dentro de la electrificación de vehículos comerciales) ha ampliado su alcance mundial a través de la compra de 1000 baterías para vehículos eléctricos de su socio tecnológico desde hace mucho tiempo, Soundon New Energy Technology Co. El nuevo acuerdo sigue directamente las novedades recién anunciadas por SEA Electric sobre el financiamiento de USD 42 000 000 obtenido mediante la emisión de acciones. (Contexto completo y fotos: https://www.dropbox.com/sh/dulvd9izcotdfsm/AACe1q0VJpjuGHNfaWgbFPBpa?dl=0 )

Las operaciones de fabricación de Soundon New Energy Technology Co. están ubicadas en una superficie de 21 km cuadrados dentro de la provincia de Hunan, China. Su instalación es considerada líder en la nueva industria energética y utiliza una combinación de robótica, alta inteligencia, alta digitalización y alta automatización para integrar una solución completa de fábrica inteligente.

SEA-Drive® 120 con 138 kilovatios por hora (kWh), propiedad de SEA Electric La tecnología de electrificación patentada de SEA Electric, SEA-Drive®, se adapta a una gran variedad de camiones y vehículos comerciales ligeros de OEM, lo cual permite una electrificación eficaz de la mayor parte del segmento de vehículos comerciales ligeros, medianos y pesados, y contiene una batería única de montaje y voltaje medio para mejorar la seguridad y la dinámica de los vehículos. En la foto: SEA-Drive® 120 con 138 kilovatios por hora (kWh).

Soundon, el único proveedor de baterías de SEA Electric desde el 2012, desarrolló siete soluciones de baterías SEA-Drive® durante la trayectoria compartida de las dos empresas en el espacio de los vehículos comerciales eléctricos. A través de esta nueva relación, SEA Electric está consiguiendo los beneficios económicos de la batería de Soundon y sus conocimientos técnicos sobre electrónica de potencia, así como la eficiencia de su producción. Como resultado, la producción de baterías ya está en marcha y se espera que finalice durante el segundo trimestre del 2021. El acuerdo también permite que SEA Electric logre una reducción significativa del 36 % en el costo unitario de kilovatios por hora (kWh).

Según Tony Fairweather, presidente y fundador de SEA Electric, Soundon no solo es un líder de primera categoría en innovación y tecnología de baterías, sino que es muy apreciado por la calidad de sus productos, su entrega oportuna y sus precios competitivos. “Nuestra relación a largo plazo con Soundon ha sido una trayectoria comercial muy exitosa y esperamos seguir compartiendo nuestros éxitos globales en el camino”. Aunque la mayoría de las primeras 1000 unidades de batería están aseguradas para Estados Unidos, el resto quedará en los inventarios de SEA Electric en Australia, Nueva Zelanda y el Sudeste Asiático, junto con la primera entrada de la empresa al mercado europeo.

La tecnología exclusiva y patentada de SEA Electric se adapta a cientos de plataformas de fabricantes de equipos originales (OEM, del inglés Original Equipment Manufacturer) con este gran orden compartido a través de tres modelos de sistemas de potencia principales:

Wu Peng, vicepresidente de Ventas y Marketing de Soundon, comentó que “este es un hito importante en nuestra asociación con SEA Electric. Recibir este pedido de 1000 unidades no solo facilita el crecimiento global sustancial de SEA Electric, sino que también posiciona a Soundon como un líder en el mercado de exportaciones para vehículos eléctricos comerciales. Es una propuesta ganadora para todos”.

Luego del importante crecimiento en nuevos mercados, SEA Electric anunció recientemente que cerró el financiamiento inicial obtenido mediante la emisión de acciones de colocación privada con ingresos brutos totales de aproximadamente USD 42 000 000. Las ganancias netas de la inversión permitirán que SEA Electric solidifique su posición como líder del mercado en la electrificación de vehículos comerciales y, al mismo tiempo, financiará sus numerosos trabajos pendientes y facilitará más programas piloto con operadores.

SEA Electric, que cuenta con sedes centrales globales y liderazgo clave en Los Ángeles, actualmente tiene operaciones en cinco países y más de 1 600 000 kilómetros de operaciones en servicio y probadas por OEM independientes en todos los mercados.

SEA Electric actualmente tiene una asociación con OEM, distribuidores, operadores y adaptadores de vehículos comerciales para entregar una nueva gama de camiones que no generan emisiones y tiene programado entregar más de 1000 vehículos comerciales eléctricos este año. El pronóstico de la empresa es tener más de 15 000 vehículos en las calles para fines del 2023.

Acerca de SEA Electric

La empresa de tecnología automotriz global SEA Electric se fundó en Australia en el 2012 y creó su tecnología patentada de sistema de energía eléctrica (conocida como SEA-Drive®) para las flotas de distribución y entrega urbana del mundo.

Ampliamente reconocida como una empresa líder del mercado en la electrificación de vehículos comerciales a nivel mundial, SEA Electric impone una presencia global e implementa productos en siete países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Tailandia, Indonesia y Sudáfrica que en conjunto suman más de 1 600 000 kilómetros de operación internacional en servicio y probada por OEM de manera independiente.

Las ventas globales, la posventa e ingeniería de la empresa están representadas en todas sus subsidiarias, mientras que América del Norte tiene la mayor capacidad de adaptación para SEA Electric con más de 30 000 unidades al año.

Acerca de Soundon New Energy Technology Co.

Soundon New Energy Technology Co., Ltd. es mayoritariamente propiedad de Sound Group, la empresa líder en la industria de protección ambiental de China. Soundon es un proveedor de servicios integral especializado en soluciones integradas e investigación y desarrollo de energía de baterías de litio. Ubicada en Xiangtan, Hunan, China, Soundon New Energy está comprometida con la investigación y producción de soluciones de sistema de energía y de energía de baterías de litio.

