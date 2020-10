SUNNYVALE, California y BOSTON, Oct. 20, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — Infinera (NASDAQ: INFN) y Seaborn Networks (Seaborn), propietario, desarrollador y operador líder de sistemas de cable submarino de fibra óptica, anunciaron hoy el lanzamiento de nuevos servicios de red submarina en el segmento de red submarina AMX-1 de Seaborn, que conecta los EE.UU. y Brasil. Impulsada por las plataformas de red submarina de la serie XT de Infinera, que cuentan con la tecnología de motor de capacidad infinita (Infinite Capacity Engine – ICE) de Infinera, la nueva red de Seaborn presenta una arquitectura modernizada y una eficiencia espectral líder en la industria, lo que permite a la empresa evitar ópticamente las estaciones de cable submarino y reducir los costos de la red.

La economía mundial depende en gran medida de la conectividad ininterrumpida de los datos, que se ve impulsada por la creciente demanda de connectividad y las aplicaciones intensivas en ancho de banda, como los servicios basados en la nube. Para satisfacer las necesidades globales de ancho de banda en toda América, Seaborn opera dos sistemas de cable líderes, Seabras-1 y AMX-1, ambos impulsados por las soluciones de Infinera. El sistema de cable AMX-1 de Seaborn proporciona servicios de transporte, línea privada de Ethernet y servicios IP en una ruta geográficamente diversa al cable submarino Seabras-1. AMX-1 conectara Río de Janeiro y Jacksonville, Florida, para ofrecer a sus clientes servicios de conectividad de alta capacidad y baja latencia.

“Nuestra relación de larga data con Infinera y esta colaboración nos han permitido abordar de manera rentable las crecientes demandas de capacidad de nuestros clientes con soluciones confiables y de baja latencia, creadas específicamente para el transporte submarino”, dijo Paul Cannon, Vice President of Engineering & Operations de Seaborn. “Los factores clave en la selección de las soluciones de Infinera por parte de Seaborn son su historial de ofrecer de forma consistente motores ópticos líderes en la industria y la hoja de ruta para su tecnología de generación ICE6 800G”.

“Nos complace asociarnos con Seaborn para proporcionar servicios de red submarina que permitan a la empresa operar una red resistente y de alta capacidad”, dijo Nick Walden, Senior Vice President, Sales de Infinera. “Los motores ópticos de Infinera demuestran sistemáticamente beneficios probados en aplicaciones submarinas, entregando una eficiencia espectral superior al tiempo que reducen significativamente los costos de la red. Con el motor óptico de Infinera, Seaborn dispone de la capacidad de red necesaria en la actualidad y puede actualizar sin problemas su red en el futuro a la tecnología coherente de generación ICE6 800G de Infinera, con la facilidad que requieren las demandas de ancho de banda “.

Acerca de Seaborn

Seaborn satisface las necesidades de comunicaciones mundiales en todo el continente americano entregando servicios de longitud de onda, línea privada de Ethernet e y servicios de IP. Único entre los operadores de cable independientes, Seaborn opera y mantiene completamente su infraestructura de cable terrestre y submarino. Los POP, el backhaul terrestre, las estaciones de aterrizaje y el cable submarino están todos bajo el control de Seaborn. El equipo de gestión de Seaborn ha diseñado, construido y operado más sistemas de cables submarinos que cualquier otro equipo de gestión de telecomunicaciones, incluyendo más de 75 estaciones de aterrizaje, 250 puntos de distribución globales y 250.000 km de cable de fibra óptica submarino. Visite www.seabornnetworks.com para obtener más información o síganos en LinkedIn.

Acerca de Infinera

Infinera es un proveedor mundial de soluciones innovadoras de redes que permiten a los portadores, los operadores de nubes, los gobiernos y las empresas ampliar el ancho de banda de la red, acelerar la innovación de los servicios y automatizar las operaciones de la red. La cartera de productos ópticos de paquetes de Infinera ofrece una economía y un rendimiento líderes en la industria en aplicaciones de transporte de larga distancia, submarino, interconexión de centros de datos y transporte metropolitano. Para obtener más información sobre Infinera, visite nuestra página web www.infinera.com, síganos en Twitter @Infinera, y lea nuestras últimas publicaciones en el blog en www.infinera.com/blog.

Infinera así como el logo de Infinera son marcas registradas de Infinera Corporation.

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas que incluyen, entre otras cosas, los posibles beneficios técnicos, operativos y financieros que se obtienen al utilizar los productos de Infinera. Estas declaraciones no son garantías de resultados y no deben considerarse como una indicación de actividad futura o rendimiento futuro. Los resultados reales pueden variar materialmente de estas expectativas como resultado de varios riesgos e incertidumbres. La información sobre estos riesgos e incertidumbres, y otros riesgos e incertidumbres que afectan el negocio de Infinera, se encuentra en la sección de factores de riesgo y otras secciones del Informe Trimestral de Infinera en el Formulario 10-K para el Trimestre Fiscal finalizado el 27 de junio de 2020, tal como se presentó a la SEC el 6 de agosto de 2020, así como cualquier informe posterior presentado o proporcionado a la SEC. Estos informes están disponibles en el sitio web de Infinera en www.infinera.com y en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Infinera no asume ninguna obligación de actualizar dichas declaraciones prospectivas, y actualmente no tiene la intención de actualizarlas.

