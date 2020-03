A Seguros SURA segue antecipando medidas exclusivas para garantir o bem-estar das pessoas e minimizar os impactos para as empresas no enfrentamento da crise do coronavírus no Brasil e no mundo. As novas medidas anunciadas pela companhia facilitam o pagamento do Seguro Empresarial para que as empresas continuem a conduzir seus negócios com segurança.

Dessa forma, a Seguros SURA informa que os atuais clientes do segmento Empresarial (Seguro Empresa) terão seus boletos com vencimento entre a última sexta-feira, 20 de março, e o dia 30 de junho de 2020 postergados por 90 dias. A mesma condição é válida para os clientes que renovarem ou contratarem o Seguro Empresarial dentro deste período, com pagamento da primeira parcela após 90 dias.

E ainda, pensando nos clientes que não tiverem parcelas pendentes no período, mas renovarem o seguro Empresarial a partir de 1 de julho, a Seguros SURA beneficiará com 10% de desconto no valor da apólice.

“Entendemos a situação real que muitas empresas vão enfrentar com a crise e nos antecipamos para apoiar nossos clientes neste momento delicado, e vamos continuar estudando cenários para cuidar da saúde das pessoas e da sustentabilidade dos negócios, confiantes de que enfrentaremos esses desafios juntos”, conclui Thomas Batt, CEO da Seguros SURA no Brasil.

Recentemente a Seguros SURA já havia divulgado outras duas medidas de auxílio aos seus clientes durante esta crise, como a prorrogação automática de 90 dias de todas as apólices de Transportes com vencimento nos meses de março, abril e maio de 2020, além de não considerar a exclusão que consta em seu clausulado de Vida em Grupo para pandemias e epidemias para casos de falecimento decorrentes do coronavírus.