A finales de 2019, mucho antes de que la crisis de salud de la Covid-19 asumiera dimensiones globales, Guy Kirkwood, Evangelista Jefe de UiPath, empresa dedicada a la automatización de procesos a través de RPA (Automatización Robótica de Procesos), predijo que en 2020 una crisis global estimularía y aceleraría la adopción de la automatización en empresas de todo el mundo. Kirkwood nunca podría haber imaginado el alcance y el origen de la crisis, pero fue preciso en su evaluación predictiva para RPA, un ejercicio en el que el ejecutivo ha estado trabajando todos los años durante al menos tres años consecutivos.

Meses más tarde, el estudio The Future of Work: A Focuson Pandemic, realizado en mayo de 2020 por Forrester Consulting, encargado por la empresa, escuchando a 160 líderes de diferentes países, respaldó el escenario, mostrando que el 50% de las empresas consultadas pretendían invertir más en el uso de robots digitales para la automatización de procesos en diferentes sectores. Kirkwood también predijo tendencias, ahora claras, como la combinación y reutilización de robots de software, lo que resultó en implementaciones más predecibles y escalado más eficaz, y la entrada de una nueva generación de empleados que impulsarían aún más la tecnología. Sobre este último punto, otro estudio, titulado State of RPA Developers 2020, basado en encuestas con 1.500 profesiones de RPA en todo el mundo, una vez más reafirmó el escenario. La encuesta mostró que el 70% de los profesionales de RPA consultados dijeron que se espera que la organización para la que trabajan contrate a más programadores de tecnología el próximo año.

Anticipándose a su evaluación anual de tecnología, que se presentará en el próximo evento UiPath Reboot WorkFestival, del 15 al 17 de diciembre, Guy Kirkwood enumeró seis importantes predicciones globales para la automatización, RPA e inteligencia artificial en 2021, en el período pospandémico. Listadas a continuación:

1. RPA será el nuevo ERP

En 2021, la comunidad de integradores de sistemas globales (GSI) y empresas de consultoría basadas en auditoría incentivarán y capacitarán a miles de trabajadores para que adopten la automatización. Y los GSI harán esto de la misma forma como lo hicieron con el software de planificación de recursos empresariales (o ERP) en la década de 1990. Estas empresas reconocen que la industria de automatización está preparada para un crecimiento explosivo y verán una oportunidad muy real de vender servicios de estrategia y capacitación para ayudar a sus clientes a cosechar nuevos beneficios, tal como lo hacían antes con ERP.

2. Los llamados Centros de Excelencia (CoEs) serán Centros de Beneficio

Esta predicción representa un cambio importante: en 2021, las empresas comenzarán a ver que las operaciones de automatización no sólo les ayudan a ahorrar dinero, sino que pueden servir como una plataforma generadora de ingresos para crear nuevas fuentes de recursos. “UiPath ya ve esto con varios clientes”, dice Kirkwood.

3. Empresas e industrias construirán puentes sobre islas de automatización

Se espera que la industria vuelva su atención a la resiliencia del robot en 2021. Más específicamente, los proveedores de RPA tendrán que ayudar a sus clientes a evitar la creación de islas separadas de operaciones de automatización que pueden llegar a ser disfuncionales, difíciles de mantener y extremadamente costosas con el tiempo.

4. Empezaremos a contar con robots en casa, en trabajos remotos

Trabajar de forma remota está acelerando la transición del empleo a tiempo completo para formas de trabajo más flexibles. La empresa siempre ha tenido la visión de “un robot para cada persona”. En un futuro cercano, esta idea se convertirá en una realidad, cuando cada persona tendrá su propio robot (o asistente digital). El mercado de RPA se ajustará para dar soporte a este cambio continuo para modelos de trabajo remoto.

5. La experiencia del profesional será tan importante como la experiencia del cliente

En los últimos años, hemos visto un mayor enfoque en la experiencia del cliente (CX) y ahora preveo un enfoque similar para la experiencia del empleado (EX). Debido a la pandemia, muchos profesionales están cada vez más ansiosos y preocupados por la recesión y lo que significará para sus familias. Todo el mercado de automatización debe lidiar con esto con operaciones y procesos que ayuden a mejorar la experiencia de los empleados, lo que debería ser fundamental para aumentar el compromiso y la productividad.

6. RPA se volverá más transformador

La transformación digital es una expresión recurrente en los negocios. Esto se debe a que la mayoría de los esfuerzos de transformación digital en general — y la automatización en particular— aún son muy tácticos por naturaleza. Sin embargo, 2021 será el año en que las empresas comenzarán a hacer cambios sustanciales en sus modelos operativos. Al hacerlo, comenzarán a darse cuenta realmente del potencial de la transformación digital.