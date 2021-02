El servicio móvil de voz continúa desempeñando un papel fundamental en el mundo de las comunicaciones inalámbricas móviles. 5G Americas, la asociación de la industria inalámbrica y la voz de 5G y LTE para América, anunció hoy la publicación de un white paper llamado The Future of Voice in Mobile Wireless Communications (El futuro de la voz en las comunicaciones inalámbricas móviles), que actualiza respecto de la evolución de las redes de acceso por radio y la evolución de la infraestructura de la nube para servicios de voz en el ecosistema de 5G.

El paso de las llamadas de voz desde redes 2G/3G conmutadas por circuitos a redes 4G de voz sobre LTE (VoLTE) conmutadas por paquetes benefició a los clientes con nuevas funcionalidades tales como voz HD basada en Servicios de Voz Optimizados (EVS, por la sigla en inglés), llamadas de video, y Servicios de Comunicación Enriquecida (RCS, según la sigla en inglés). En la actualidad, el surgimiento de redes 5G está abriendo la puerta hacia Voice-Over-New-Radio (VoNR) 5G, que ofrece nuevas oportunidades de peso para mejorar la calidad de las llamadas, reducir los costos operativos para operadores de redes, y migrar más velozmente a tecnología de redes.

Chris Pearson, Presidente de 5G Americas, afirmó: “Las bases para VoNR de calidad comercial se sentaron en los Releases 15 y 16, por lo que, a medida que más operadores de redes lancen redes 5G independientes, es razonable pensar que podría haber algunos servicios VoNR comerciales a fines de 2021 o comienzos de 2022.”

El sendero de migración a VoNR presenta varios retos para asegurar que los consumidores no experimenten disrupción en las llamadas de voz. La mayor parte de la industria inalámbrica adoptó un enfoque en fases para la introducción de 5G en las redes actuales, de modo que durante la transición de las redes 5G no independientes a independientes, un Repliegue de Conmutación de Circuitos Evolucionado (EPSFB) será una solución temporaria que finalmente terminará en VoNR plena.

En redes 5G no independientes, los servicios de Subsistemas IP Multimedia (IMS), entre ellos las llamadas de voz, utilizarán la red LTE sin impactar el señalamiento del plano de control. Una vez que la 5G independiente (SA) madure, NSA y SA convivirán en las redes de los operadores, por lo que deberán interactuar para garantizar que los servicios de voz existentes, incluso E911 sobre NR, funcionen correctamente. Más allá de la arquitectura de las redes, los operadores de redes también deberán considerar el ecosistema global de los dispositivos, como así también su infraestructura existente y la atribución de espectro, y los requisitos reglamentarios específicos de su región.

Pearson dijo: “Si bien es importante para los operadores considerar la introducción de VoNR rápidamente y migrar a sus clientes cuanto antes, aún estamos en las primeras etapas y VoNR continuará desarrollándose y evolucionando junto con la evolución de 5G y posteriores.”

El white paper, desarrollado y escrito por un grupo de trabajo técnico de 5G Americas, constituye un documento de referencia de fácil lectura y comprensión, e incluye los siguientes temas:

• Resumen de Servicios de voz 5G

• Ecosistema de dispositivos

• Arquitectura de redes

• Requisitos regulatorios de servicio

• Resumen y comparación entre 5G VoNR y EPSFB

• OTT y otras soluciones alternativas para voz en 5G

• Interoperabilidad y Roaming

Karri Kuoppamaki, SVP para Desarrollo de Tecnologías de Redes y Estrategia de T-Mobile, afirmó: “5G ofrece una gran flexibilidad en el manejo del tráfico de voz, como así también mejor interoperabilidad, roaming, calidad optimizada mediante segmentación de la red, y soporte para redes de operadores adicionales y redes virtuales. Felicito a Jun Liu de T-Mobile y al resto del equipo que está trabajando para impulsar a la industria inalámbrica por haber alcanzado un hito de relevancia.”

El trabajo The Future of Voice in Mobile Wireless Communications (El futuro de la voz en las comunicaciones inalámbricas móviles) se encuentra disponible como descarga libre en el website de 5G Americas.