A Simpress, provedora de outsourcing de equipamentos e soluções, foi certificada, pelo segundo ano consecutivo, como uma das melhores empresas para se trabalhar pela GPTW – Great Place to Work, que mensura a satisfação dos funcionários no trabalho, assim como a qualidade das políticas adotadas pela área de RH.

Este ano, a companhia teve cerca de 640 respondentes dentre seus 1900 colaboradores e um resultado 12% maior em relação a 2019. Ainda, o NPS (Net Promoter Score) da companhia subiu 36% colocando a Simpress na tão desejada “Zona de Qualidade”, uma classificação acima da “Zona de Aperfeiçoamento” que se encontravam no ano anterior.

“A pesquisa GPTW é reconhecida globalmente, como uma ferramenta para acompanhar a transformação das empresas no que se refere ao seu ambiente de trabalho. Receber essa certificação por dois anos seguidos é motivo de muito orgulho, pois ela é tão importante para nós como as demais certificações que possuímos: ISO 9001 e ISO 140001. Ser qualificado pelo GPTW comprova o importante trabalho que temos desenvolvido junto ao nosso público interno e nos dá mais motivação para acentuar ainda mais a busca constante para ter uma organização a cada dia melhor e mais agradável”, declara Vittorio Danesi, CEO da Simpress.

Durante os primeiros meses de pandemia, a Simpress promoveu diversos projetos para o público interno, como o Home Office 360 graus, ações preventivas para lidar com COVID-19, movimento #ASIMPRESSNÃOPARA, Qualificação Técnica para time de Field Service e Comercial, Simpressflix, Gestão Financeira Estratégica, Administração de Pessoal em Ação, programa Energia 2020 plugados nos 220. Além de programas para treinamento e desenvolvimento do time de vendas com webinars, curso Social Selling, Trilha Comercial, Código de Clientividade, entre outros.

“Nos próximos meses, ainda vamos promover outros programas voltados para trabalho em equipe e bem estar dos nossos colaboradores”, conclui Vittorio Danesi.