A Avast, líder global em segurança digital e produtos de privacidade, anuncia o lançamento do Avast Smart Life para 5G, sua primeira solução de segurança para redes domésticas inteligentes 5G, entregue como função de rede virtualizada (VNF). O Avast Smart Life para 5G permite que as operadoras protejam as redes inteligentes de seus assinantes e todos os dispositivos conectados em nível de roteador virtual, com base na tecnologia de detecção de ameaças conduzida por inteligência artificial (IA) da Avast. A solução verifica o tráfego e bloqueia imediatamente os riscos de segurança em todos os dispositivos do cliente, tanto dentro de casa quanto em trânsito.

O Avast Smart Life para 5G baseia-se em décadas de experiência da companhia atuando na proteção de consumidores e negócios. As operadoras podem integrar a solução de segurança para o consumidor da Avast como uma VNF, protegendo os dispositivos de seus assinantes de forma integrada em nível de roteador virtual. O Avast Smart Life para 5G usa a tecnologia de inteligência de ameaças baseada em IA da Avast, para identificar dispositivos conectados, URLs maliciosos e tráfego de rede incomum. A solução pode, então, alertar o assinante e bloquear atividades incomuns ou indesejadas na rede. O controle parental também oferece às famílias a capacidade de filtrar o conteúdo e os aplicativos que os seus filhos podem acessar, incluindo mídias sociais e vídeos.

“Com a proteção da família, a privacidade e a segurança online vistas como preocupações significativas pelos consumidores, fornecer segurança avançada na rede é uma oportunidade para as operadoras”, disse Nick Viney, Vice-Presidente Sênior e Gerente Geral de Parcerias da Unidade de Negócios da Avast. “A capacidade de oferecer uma proteção convergente em todos os dispositivos do cliente contra malware, ataques de rede e controles parentais minuciosos sobre acessos e conteúdos, será um serviço diferenciado e valioso”.

A equipe da Avast tem ampla experiência na integração de soluções de segurança para o consumidor com sistemas de operadoras. Parceiros como WINDTRE já oferecem soluções de segurança da Avast aos seus assinantes.

Recursos do Smart Life para 5G: