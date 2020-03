Em um cenário de plena transformação digital no setor varejista do Brasil, com a introdução de soluções de ponta nos vários ramos em que se divide a atividade, a Autocom 2020 chega à sua 22ª edição consolidando sua imagem de maior feira de tecnologia para a automação do comércio da América Latina.

Impulsionadas pelas tecnologias emergentes, as empresas destacam nesta edição do evento soluções alinhadas com as tendências discutidas na NRF em janeiro passado e que validam o tema do Congresso: “O Futuro da Tecnologia é Agora”, que será realizado em paralelo a Feira.

“A adoção e utilização de tecnologias disruptivas como Big Data, Inteligência Artificial, realidades virtual e aumentada, entre outras, já é uma realidade no varejo brasileiro, permitindo que o setor continue sua trajetória de transformação. Desse modo, as marcas podem colocar os clientes no centro das atenções, criar produtos customizados que reflitam suas preferências pessoais e as facilidades da compra por meio de omnichannel gerando engajamento e fidelização”, destaca Zenon Leite Neto, presidente da AFRAC.



Soluções Inovadoras na Nuvem, Contactless e Identificação Facial



Nesta edição da feira, a Nox Automação vai destacar seu mais novo lançamento, o Noxmob Varejo, um sistema de vendas com gestão em nuvem voltado especialmente para o segmento de varejo. Preparado para rodar em dispositivos móveis, como tablets e celulares Android, permite o atendimento em qualquer local da loja ou externo. Além disso, também é compatível com equipamentos já existentes, reduzindo o custo com infraestrutura na loja. A empresa é desenvolvedora de soluções em sistemas de gestão comercial e está presente há 25 anos no mercado brasileiro.

Participando do evento pelo terceiro ano consecutivo, a STi3 Sistemas, desenvolvedora de software para automação e gestão comercial, vai apresentar dois novos produtos de seu portifólio. O grande lançamento será uma primeira versão da retaguarda de seu sistema na nuvem. Trata-se inicialmente de uma plataforma para atender clientes que possuam várias lojas, centralizando funções operacionais e informações de gestão. A solução permite realizar operações e visualizar resultados de forma agrupada ou para cada loja de forma singular, permitindo que o usuário possa acessar as informações e operar o sistema de qualquer local.

No mercado desde 2005 a empresa mostrará o Smart Chef, um terminal de auto atendimento para restaurantes do modelo Self Service que agiliza o atendimento e reduz custos operacionais como também suas soluções Power Chef e Power Stock.



A Tablet Cloud, desenvolvedora de uma solução de software para Gestão (ERP) e Frente de Caixa (PDV) 100% Android, voltada para atender os setores de food service e varejo marca presença na Feira este ano. A empresa vai destacar sua solução que conta com Retaguarda em Nuvem e opera em empresas classificadas como MEI, franquias de food ou varejo até uma empresa de médio porte.

Além de apresentar o PDV Móvel com diversas atualizações técnicas que tornam a solução mais rápida, estável e completa, a empresa vai mostrar também modelos de negócios ainda mais completos focados em parcerias e integrações que proporciona muitas vantagens aos clientes, são eles:

Web Automação (Modelo de Franquia), essa opção é indicada para profissionais do ramo de Automação Comercial que desejam ampliar o seu portfólio e poderão contar com assessoria e treinamento especializados pela Tablet Cloud para realizar suas vendas.

Canal da Tablet Cloud (White Label), neste modelo, o cliente terá em seu portifólio uma solução de PDV completa, mantendo a marca e a relevância da sua empresa. É uma opção ideal para empresas que atuam com Automação comercial, e que possuem estrutura para faturar, implantar e atender, ou seja, atender o cliente de ponta a ponta.

Mais algumas novidades na solução da empresa que irão impactar na experiência de compra do cliente e venda pelo estabelecimento: Integração com Ifood, autoatendimento, modificadores de produto, upgrade no layout e melhorias no processo de emissão fiscal.

Os visitantes poderão conferir ao vivo no stand da Opticon a experiência inovadora de compras dinâmicas na loja, através do Tap to Go, solução que segue a nova tendência mundial de compras de alta velocidade. O Tap to Go permite ao cliente pegar o produto que deseja, colocar em sua sacola e, apenas tocando o ESL com seu cartão da loja ou smartphone, através de tecnologia contactless, pagar suas compras apenas encostando o cartão na etiqueta eletrônica de preços da gôndola, sem precisar enfrentar filas.

Entre os vários lançamentos da Opticon, destacam-se os novos coletores de dados H-31/H-33 que contam com especificações atualizadas e nova versão Android 9, ideal para uso em lojas, armazéns e aplicações de uso externo.

A Família OPN de scanners para captura de códigos de barra 1D, 2D (QRCode) ideais para utilização no varejo também serão destaques da empresa na Feira.

Fundada em 1976, a Opticon foi pioneira a se especializar na fabricação de scanners de código de barra. Está presente atualmente em mais de 65 países fornecendo soluções de alta tecnologia para etiquetas de prateleiras eletrônicas, sinalização digital e equipamentos totalmente adaptáveis a qualquer tipo de estrutura varejista.



Uso de identificação facial para transformar a experiência de atendimento no varejo

A REDE, uma das maiores empresas de meios de pagamento eletrônicos do país e patrocinador Diamond da Autocom 2020 fará uma demonstração inédita do uso de identificação facial para o varejo.

O stand montado pela REDE tem como objetivo demonstrar o uso de um serviço global de armazenamento de dados pessoais disponível para toda rede de varejo e acessado através de identificação facial mediante autorização explícita do consumidor.

O trânsito de indivíduos, potenciais consumidores, em um estabelecimento comercial é constantemente monitorado por câmeras. Neste caso em particular, a demonstração irá emular um food-service express com CAIXA e pagamento upfront.

Assim que possível, o fingerprint de identificação facial de qualquer indivíduo transitando pelo estabelecimento será calculado, a partir daí sua posição será monitorada. Mesmo que não haja dados pessoais associados à identificação ou que ela não seja autorizada ao estabelecimento, a movimentação e pedidos de um indivíduo rastreado poderão ser agrupadas. Ao se aproximar do CAIXA, será requisitada autorização para uso dos dados pessoais associados a sua identificação através de notificação para o operador do GPOS.

A autorização será confirmada pelo consumidor digitando o PIN previamente cadastrado no GPOS. Uma vez autorizado o uso de dados pessoais no estabelecimento, dá-se se início ao pedido no qual o cliente já está identificado, suas preferências consideradas e seu histórico de consumo disponível.

Além de benefícios marginais para a experiência de atendimento, sem a necessidade de perguntas adicionais, como: tratamento nominal e inclusão do CPF no cupom fiscal, o consumidor poderá contar com ofertas individualizadas que consideram as suas preferências/restrições alimentares disponibilizadas. Já o estabelecimento, passa a contar com dados mais precisos de ocupação, permanência e histórico de consumo de consumidores.

Desafio Cielo para desenvolvimento de Aplicativo

A Cielo, empresa líder em pagamentos eletrônicos no Brasil e na América Latina, estará presente com um estande na Autocom e vai destacar soluções que apoiam o comércio brasileiro na automação comercial: a solução de Unified Commerce em parceria com Pro – data, Cielo LIO, integrações com parceiros como IntelliPOS, GFX, WebPosto entre outros.

Além da demonstração dos produtos, a Cielo vai realizar um desafio com apoio institucional da Afrac onde os concorrentes escolhem desenvolver um aplicativo que simplifique a experiência do Varejo e que tenha fácil integração com a Cielo LIO. Serão selecionados 10 finalistas para apresentação da sua solução no estande da Cielo. A companhia premiará os vencedores com R$50 mil em prêmios.

A empresa também mostrará no estande uma catraca de metrô/ônibus de SP para demonstrar a Captura única, plataforma de integração que permite o envio de transações diretamente para Cielo.

As tecnologias apresentadas pela Cielo na feira provam o compromisso da empresa em simplificar a vida e o negócio de clientes e usuários.

A Urano, referência em soluções tecnológicas em pesagem e automação comercial, apresentará na Autocom 2020 uma solução inovadora de controle de validade e de produção dos produtos pesáveis pré-embalados, a qual dispensa a necessidade de lançamento manual antes deles serem colocados à venda nos balcões e gôndolas de supermercados ou padarias.

A Control iD traz sua linha inovadora de impressoras térmicas Print iD, o Sat Fiscal e leitor biométrico iDBio. O destaque fica para a impressora térmica Print iD Touch, equipada com display touchscreen de 2.4” e saída HDMI, o sistema operacional embarcado possibilita a integração de diversos softwares à plataforma, sem necessidade de conexão com computadores ou equipamentos externos.

Marcando presença pela segunda vez na feira, a TS Shara, fabricante nacional de equipamentos de proteção de energia irá expor sua linha de nobreaks inteligentes desenvolvida para o mercado de automação comercial. O destaque do estande é o UPS Server, fabricado com recursos operacionais inovadores que possui a função exclusiva “Inversor” que garante maior autonomia de energia aos equipamentos acoplados a ele.

A NCR fornecedora de tecnologia que simplifica e integra toda a operação através de software, hardware e serviços que proporcionam uma rica experiência dos clientes, a companhia mostrará que ao conectar as operações de um estabelecimento, os gestores têm a liberdade de avançar em outras frentes importantes do negócio enquanto o seu estabelecimento está empoderado com a simplicidade de sua tecnologia.

A Laurenti vai mostrar seus terminais de autoatendimento que facilitam as empresas em diversas aplicações para interação com seus clientes de forma intuitiva e amigável. Estarão em exposição diversos modelos que se dividem por tipo de aplicação, tais como: terminais de emissão de senhas com tablet, de documentos, de recursos humanos, de pagamento, de cadastro, de marketing digital, dentre outros.

A SoftUp, com mais de 23 anos de mercado, atua no desenvolvimento de soluções completas de gestão empresarial para atacado, varejo e prestação de serviço, vai destacar na Autocom sua marca Revenda Software que já tem como diferencial mais de 40 integrações com importantes marketplaces e e-commerces do mercado.

A Perto apresenta o lançamento da Pertocash Automation. A solução automatiza as atividades de abertura e fechamento de caixas e PDVs, além de otimizar as tarefas das salas de tesouraria e cofre do varejo, utilizando combinações de módulos recicladores de cédulas e moedas. Esta solução é uma evolução dos cofres inteligentes e deve revolucionar as operações do varejo brasileiro, assim como já está ocorrendo em países como Estados Unidos e Canadá.

A Casa Magalhães, presente no mercado há mais de 53 anos no mercado, vai destacar seu produto Varejofacil, um sistema de gestão online integrado ao PDV direcionado ao mercado de pequenas e médias empresas. Disponível a qualquer hora e lugar, o sistema permite o acompanhamento das vendas sempre que necessário. É ideal para mercadinhos, supermercados, padarias, bares, pizzarias, restaurantes, lojas e comércio em geral e proporciona mais agilidade, organização e planejamento no dia a dia para manter o crescimento do negócio.

Com o Varejofacil, o empresário pode também manter controle de seus recursos financeiros, acompanhar seu faturamento em tempo real, monitorar seus produtos e comprar somente o que é necessário, manter suas obrigações fiscais atualizadas, reduzir prejuízos com perdas de mercadoria bem como ter mais rapidez no atendimento de sua frente de loja.

Especializada em soluções de impressão e digitalização, a Custom Brasil, fundada em 1992 na Itália, vai lançar na Feira a impressora térmica P3, ideal para todos os setores de varejo e hospitalidade. Foi projetada e construída com base nas principais necessidades do mercado, tendências tecnológicas e expectativas dos varejistas em todo o mundo. Graças ao seu design compacto e robusto, a P3 se destaca por sua confiabilidade, qualidade de impressão e capacidade de atender a todos os tipos de indústria.

A empresa vai mostrar também suas soluções voltadas para o mercado local, para os fabricantes de ATM’s, quiosque de serviços e também para a indústria de varejo com impressoras e sistemas touch, são elas:

As impressoras desktop Q3X, K3 e o POS super integrado Fusion, podem ser utilizados em qualquer tipo de estabelecimento comercial, para o check-out, lançamentos e impressão de comandas e etiquetas, pagamentos, entre outros.

A impressora térmica TG2460H possui robustez e grande quantidade de recursos que reduzem muito o custo de manutenção e pós-venda, características muito importantes no autoatendimento.

O SAT Fiscal NSAT-4200 é um equipamento responsável por gerar e autenticar, por meio de Certificado Digital próprio, o Cupom Fiscal Eletrônico (CF-e-SAT) e transmitir periódica e automaticamente à Secretaria da Fazenda (SEFAZ), via internet.

Após mais de 25 anos de inovação e graças a know-how específico, o Custom Group está presente em mais de 71 países.

As startups também vão merecer destaque na feira. A Hiper é uma startup de Brusque (SC) que atua desde 2012 e já conta com 16 mil clientes. A empresa desenvolve soluções nas áreas de gestão e vendas para o comércio e vai apresentar o Hiper Gestão, solução voltada ao micro e pequeno comerciante, o Hiper Mini para o microempreendedor individual iniciante e o Hiper Pay, meio de pagamento integrado ao sistema de gestão.

CONGRESSO AUTOCOM

Paralelamente, nos dois primeiros dias a Autocom, em parceria com a Channel´s University, realizará o Congresso Autocom 2020, cujo tema principal “O Futuro da Tecnologia é Agora” permeará todo o evento.

Será oferecida aos participantes uma programação com temas e conteúdo de interesse identificados na edição deste ano da NRF, com destaque para os 2 painéis principais que vão tratar da chegada da tecnologia 5G e dos impactos da implantação da plataforma de pagamentos instantâneos brasileiro pelo Banco Central

Todo este temário será debatido em um momento no qual as perspectivas para a economia brasileira em 2020 são bastante positivas por parte do empresariado, incluindo o setor de varejo. Pesquisas da FecomercioSP também contribuem para fomentar um ambiente otimista ao estimar um aumento de 6% no comércio varejista e um crescimento de 12% no e-commerce para o Estado de São Paulo em 2020.

Já a CNC projeta crescimento de 5,5% no varejo este ano. O número impressionante de brasileiros presentes este ano na NRF, principal evento de varejo do mundo em Nova York, também é um indicador forte que comprova o ótimo momento do setor e a aposta nas inovações que serão destaque na Autocom.

Realizada pela AFRAC (Associação Brasileira de Automação para o Comércio) e organizada pela Francal Feiras, o evento acontecerá de 31 de março a 2 de abril de 2020, no Pavilhão Amarelo do Expo Center Norte, São Paulo (SP).