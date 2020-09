Pocas semanas atrás en un evento virtual, Sony dio a conocer a todo el mundo como se verá la nuevo PlayStation 5 (PS5). En la presentación también se informaron una buena cantidad de características técnicas que tendrá la consola y varios de los nuevos juegos que saldrán para la nueva generación. Sin embargo, aún quedaban cosas importantes por comunicar como su fecha de lanzamiento y su precio.

Hoy, nuevamente a través de un evento virtual, la compañía japonesa reveló estos misterios. La PS5 vendrá en dos versiones: una con una unidad de Blu-ray 4K (que saldrá 500 dólares) y una edición digital pura (que costará 400 dólares). La variante de PS5 sin la unidad óptica es sustancialmente más delgada que el modelo normal. No obstante, las especificaciones y performance son las mismas para ambas consolas.

Para Argentina, se anunció que el próximo diciembre llegará la esperada consola de videojuegos. Durante el evento online, la lista de juegos destacados fueron Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games), Demon’s Souls (Japan Studio) y God Of War: Ragnarok (Santa Monica Studios), junto a otros títulos de la mano de desarrollados por los principales creadores de videojuegos de la industria.

Además, se informó que, con la membresía PlayStation Plus Collection (exclusiva de PS5), se podrá acceder a una librería de juegos emblemáticos como Last of Us Remastered, God of War IV, Detroit: Become Human y The Last Guardian, entre otros.

Además, este lanzamiento incorporará nuevos accesorios que maximizan la experiencia inmersiva, como los auriculares inalámbricos Pulse 3D que poseen 2 micrófonos incorporados y son los encargados de proveernos el audio 3D de la consola. Una cámara HD con lentes dobles en calidad 1080p, para que los jugadores transmitan sus juegos junto con momentos épicos en ellos, y el control DualSense, con micrófono integrado y la gran incorporación de la retroalimentación háptica y gatillos adaptativos que ofrecerán sensaciones más reales en las manos.

La comunidad de Argentina podrá adquirir a un precio sugerido de preventa de 99.999 pesos (la versión estándar) y la edición digital a un precio sugerido de 75.999. Durante los próximos días habrá más información acerca del inicio de la preventa.