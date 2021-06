TORONTO, June 29, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Sophi.io , el mecanismo de previsión y automatización basado en inteligencia artificial de The Globe and Mail, fue galardonado con el Premio Digiday Media 2021 por la Mejor Plataforma Editorial, que reconoce la tecnología de mayor éxito para ayudar a los editores a lograr sus objetivos.

“La IA es una tecnología esencial para ayudar a los editores a añadir auténtico valor a las historias, extendiendo su medida de éxito más allá de las visualizaciones de página y la viralidad. Por ejemplo, Sophi puede proporcionar datos sobre cuánto contribuye cada artículo en The Globe and Mail a la retención y adquisición de suscriptores, potencial de inscripción y dólares publicitarios. Además, para implementar de modo eficaz el aprendizaje automático, cerca del 10% de la fuerza laboral de The Globe and Mail ahora son científicos e ingenieros de datos, contratados para desarrollar Sophi y expandir aún más la estrategia”, dijo Digiday.

Los premios honran a empresas, tecnologías y campañas que se destacaron en todos los medios el año pasado. “Este año, la competencia fue feroz y los programas robustos. La innovación y las grandes ideas ampliaron el campo de juego para muchos de los ganadores, incluso en un año en el que las cuarentenas limitaban dónde y cómo la gente podía trabajar y jugar”, según Digiday.

Phillip Crawley, editor y director ejecutivo de The Globe and Mail, comentó: “Es un honor ser seleccionado como ganador del Premio Digiday Media a la Mejor Plataforma Editorial. No siempre enfrentamos empresas en sectores de medios y marketing, sin embargo, nuestras inversiones en Sophi fueron impulsadas por el entendimiento de que nuestra tecnología puede incentivar directamente el rendimiento y el crecimiento económico de las empresas en una amplia gama de sectores”.

Los otros finalistas en la categoría de Mejor Plataforma Editorial fueron: Piano, Connatix, Insticator, Duration Media y Adapex LLC.

Sophi es un sistema de inteligencia artificial que ayuda a los editores a identificar y aprovechar su contenido más valioso. Con capacidades de previsión potentes: que utilizan procesamiento de lenguaje natural, Sophi Dynamic Paywall es un mecanismo de paywall totalmente dinámico, en tiempo real y personalizado que analiza el contenido y el comportamiento del usuario para determinar cuándo solicitar al lector el dinero o una dirección de correo electrónico y cuándo dejarlos sin cambios.

Sophi Site Automation selecciona de forma autónoma el contenido digital para encontrar y promover los artículos más valiosos. Coloca el 99% del contenido en todas las páginas digitales de The Globe and Mail, incluyendo su página inicial y páginas de secciones. Sophi tuvo tanto éxito que ahora también se utiliza para aplicación de impresión. Sophi está disponible para editores en todo el mundo para permitir que sus productores de contenido se centren en la creación del mejor contenido posible.

A principios de este mes, Sophi recibió los Premios Globales de Medios de la Asociación Internacional de Medios de Noticias (INMA) 2021 al Mejor en Exposición en América del Norte y Mejor Uso de Datos para Automatización o Personalización. Sophi también obtuvo el Premio de Periodismo en Línea (OJA) por Innovación Técnica en el Servicio del Periodismo Digital, concedido por la Asociación de Noticias en Línea (ONA), y el Premio Mundial de Medios Digitales, así como el Premio Norteamericano de Medios Digitales otorgado por la Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA) en la categoría de Mejor Start-up de Noticias Digitales.

Acerca de Sophi.io

Sophi.io ( https://www.sophi.io ) es un conjunto de herramientas de optimización y previsión alimentadas por IA que ayuda a los editores de contenido a tomar decisiones estratégicas y tácticas importantes. Las soluciones de Sophi van desde Sophi Site Automation y Sophi for Paywalls hasta Sophi Analytics, un sistema de soporte de decisiones para editores de contenidos. Sophi está diseñado para mejorar las métricas más importantes para cualquier segmento de negocios, como retención y adquisición de suscriptores, participación, actualidad, frecuencia y volumen.

