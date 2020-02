Veamos la evidencia: en 2016, Facebook ayudó a optimizar la campaña de Trump. Brad Parscale, director digital de la campaña de 2016 de Trump y ahora su gerente de campaña para 2020, dijo que Facebook ayudó a Trump y le dio la ventaja. Esto parece haber marcado el comienzo de una relación especial.

Más recientemente, el contacto directo entre los dos hombres ha planteado serias dudas. El Sr. Zuckerberg se reunió con el Sr. Trump en la Oficina Oval el 19 de septiembre de 2019. No sabemos lo que se dijo. Pero de una entrevista al margen del Foro Económico Mundial el 22 de enero, sabemos lo que dijo Trump sobre la reunión: Zuckerberg “me dijo que soy el número 1 en el mundo para Facebook”. Al parecer, Trump no tuvo problemas con la decisión de Facebook de no verificar los anuncios políticos . “Prefiero que haga lo que sea que vaya a hacer”, dijo Trump sobre Zuckerberg. “Ha hecho un gran trabajo, cuando lo piensas”.

La decisión de Facebook de no requerir la verificación de hechos para la publicidad de los candidatos políticos en 2020 ha abierto la puerta a declaraciones falsas, manipuladas, extremas e incendiarias. Dicho contenido es recompensado con una ubicación y promoción privilegiadas si cumple con los estándares algorítmicos diseñados por Facebook para popularidad y compromiso.

Además, el diseño de Facebook tiende a ocultar las fuentes de contenido falso, y no castiga adecuadamente a quienes difunden información falsa. La compañía tampoco advierte de manera efectiva a quienes están expuestos a mentiras.