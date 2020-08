MURAL, el espacio de trabajo digital líder en colaboración visual en la empresa, ha recaudado $118 millones de dólares en una Serie B, liderada por Insight Partners y acompañado por Tiger Global, Slack Fund, World Innovation Lab y el previo inversor Gradient Ventures. Otros prestigiosos inversores participaron en el financiamiento, incluidos Ryan Smith, director ejecutivo y cofundador de Qualtrics; Bill Veghte, director ejecutivo de AthenePartners, ex vicepresidente senior de Microsoft y ex COO de HP; y Allison Pickens, ex COO de Gainsight. Jeff Lieberman, director gerente de Insight Partners, se unió al directorio de MURAL y Nikhil Sachdev, director gerente de Insight Partners se unió como observador.

“MURAL ha apoyado implementaciones masivas reiteradamente y ha cumplido con las exigentes especificaciones de las empresas globales”, dijo Jeff Lieberman de Insight Partners. “La compañía ha pasado de ser un startup a una scaleup, no solo aumentando los ingresos a través de una rápida expansión dentro de las compañías Fortune 500, sino también incorporando nuevos clientes empresariales y socios consultores a gran velocidad. Insight Partners espera poder ayudar a acelerar la adopción de MURAL por parte del mercado para respaldar el futuro de la colaboración en equipo”.

Los equipos empresariales y los líderes de consultoría utilizan la startup para generar un entendimiento común y resolver problemas a través de la colaboración visual. Más que una pizarra en línea, permite la innovación a escala. Es un espacio de trabajo digital para la planificación y estrategia de productos, la investigación y colaboración en el diseño, talleres facilitados que utilizan metodologías ágiles y de pensamiento de diseño, como también compromisos de ventas y consultoría. La startup se integra con Slack, Microsoft Teams, Dropbox, JIRA, Google Drive y GitHub, entre otras plataformas.

El capital de la Serie B le permitirá expandir su uso a nuevos tipos de equipos y aumentar sus usuarios dentro de las mismas empresas; extender sus operaciones comerciales a nivel mundial; acelerar el desarrollo de nuevas funciones empresariales listas para su uso; y profundizar sus iniciativas de participación comunitaria, las cuales apoyan a los facilitadores, pensadores de diseño y expertos ágiles a medida que avanzan en la forma en que los equipos trabajan juntos.

“Slack Fund invierte en empresas que están reinventando el futuro del trabajo, especialmente aquellas que abordan los desafíos únicos que presentan los equipos distribuidos”, dijo Jason Spinell, director de Slack Fund. “Como sistema de registro para la productividad visual, MURAL brinda a los equipos la capacidad de desarrollar ideas en tiempo real para mejorar la innovación y la colaboración a escala empresarial. Hemos observado que cuando se integra con la plataforma Slack, el resultado transforma la forma en que los equipos distribuidos interactúan e imaginan juntos para realizar el trabajo”.

“La imaginación en el trabajo es clave para la innovación. Los métodos visuales que se hicieron populares para el intercambio de ideas están aquí para guiarnos”, dijo Mariano Suarez-Battan, cofundador y CEO de MURAL. “Los primeros usuarios de algunas de las organizaciones más grandes del mundo se dieron cuenta que a través de la colaboración visual no es necesario estar en la misma sala para convertir la imaginación en innovación. Ahora se sienten cómodos con planear estrategia de productos, mejorar procesos y abordar clientes de forma remota. Hoy en día todos los demás se apresuran a desarrollar este nivel de fluidez en el trabajo remoto; con este financiamiento y la expansión de nuestro equipo estamos listos para apoyar a empresas de todo el mundo en su viaje”.

La startup ha triplicado las ventas en un año, ha duplicado su plantilla y, en lo que va de año, ha agregado más de un millón de usuarios activos mensuales en todo el mundo.