La startup Jeeves fundada por los emprendedores Dileep Thazhmon y Sherwin Gandhi, logró levantar capital por USD 131 millones. Mientras que USD 100 millones corresponden a una deuda tomada, USD 31 millones pertenecen a una ronda de inversión serie A.

La compañía también recibió apoyo del YC Continuity Fund, además de Jaguar Ventures, Clocktower Ventures y un grupo de inversionistas ángeles entre los que se encuentran David Velez, CEO de Nubank, Carlos García, fundador de Kavak, Sebastián Mejía, cofundador de Rappi, y Daniel Vogel, CEO de Bitso, entre otros.

El dinero será destinado a ampliar la cartera de clientes, la cual actualmente cuenta con más de 5.000; a contratar más colaboradores y a mejorar la infraestructura para poder abarcar más países y monedas.

“Estamos construyendo una plataforma de gestión de gastos todo en uno para empresas emergentes en América Latina y los mercados globales (efectivo, tarjetas corporativas, transfronterizas), todas ejecutadas en nuestra propia infraestructura”, indicó Thazhmon.

De acuerdo con los fundadores de la compañía, Jeeves ha logrado, desde octubre del año pasado a la fecha, aumentar su volumen de transacciones 200 veces y crecer sus ingresos un 900%.

Ver más: Ualá superó las 3 millones de tarjetas emitidas

“Solamente durante el mes de mayo pasado, Jeeves procesó más volumen de transacciones que todo el año hasta la fecha y duplicó su base de clientes”, explicaron. La empresa hoy ya opera en México, su mayor mercado, además de en Colombia, Chile y Estados Unidos.

La meta de la compañía es también, un futuro próximo, poder comenzar operaciones en Brasil, por lo que ya se encuentran realizando pruebas beta para iniciar lo más pronto posible.

“Estamos construyendo una plataforma de gastos all in one para empresas emergentes en América Latina y los mercados globales, efectivo, tarjetas corporativas y transfronterizas, todo ejecutado desde nuestra propia infraestructura”, apuntó Thazhmon.