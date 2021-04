En los tiempos en los que vivimos, el trabajo remoto es una necesidad. Y esto no es sólo una declaración sino un hecho: la reciente financiación de la plataforma Torre por US$10 millones en una ronda de inversión semilla, en la que participaron ejecutivos e inversionistas de empresas como Apple, Facebook y SpaceX, lo confirma.

La historia de esta startup de reclutamiento y oportunidades de trabajo remoto se remonta al 2019, aunque sus cimientos se establecieron décadas atrás, cuando su fundador, Alexander Torrenegra, inició su carrera como emprendedor.

Es así como se ha consolidado como una plataforma que facilita el proceso de postulación, reclutamiento y selección para trabajo remoto. Lo ha dejado claro con la ronda de inversión semilla que obtuvo, pero también con su infraestructura: cuenta con más de 1 millón de usuarios en más de 180 países del mundo. Es una plataforma que permite generar el match perfecto entre el mejor talento de Latinoamérica y las empresas con nuevas necesidades alrededor del mundo, gracias al uso de Inteligencia Artificial, reclutamiento programático y un nuevo concepto denominado “genoma profesional”.

“Hoy es más difícil migrar que antes, pero el trabajo remoto está creciendo a pasos agigantados, solucionando todos estos problemas migratorios. Entonces, me percaté de que eso provoca otro gran problema: la mayoría de las personas no tienen un buen perfil laboral digitalizado que le permita estar conectado y ser encontrado por empresas que estén ofreciendo plazas de trabajo a distancia”, señala Torrenegra.

Durante los primeros meses de la pandemia, la búsqueda de trabajo desde casa (home office) en Google aumentó más de 309% en comparación con el 2019. Una cifra que seguirá creciendo, pues el trabajo remoto llegó para quedarse. Sin embargo, los profesionales de Latinoamérica no cuentan con acceso a oportunidades laborales que crucen fronteras, y es aquí donde Torre funciona como una puerta de acceso rápida, fácil y gratuita para millones de personas interesadas en el trabajo remoto.

Para continuar conectando el talento latino con empresas de diferentes países, Torre utilizará la inversión recibida para expandirse a nuevos mercados y desarrollar nuevas características en la plataforma, las cuales facilitarán aún más el proceso de reclutamiento, tanto para postulantes como para buscadores de talento. Torrenegra explica que su objetivo es construir una red profesional que humanice y automatice el reclutamiento y la búsqueda de trabajo flexible y de tiempo completo. A largo plazo quieren ser la plataforma global que permita a todos encontrar oportunidades profesionales satisfactorias con facilidad y sin discriminación.

En esta ronda semilla, que sobresale no sólo por el monto de inversión sino por la participación de múltiples inversores individuales, tomaron parte ejecutivos y ex ejecutivos de las empresas de tecnología más importantes del mundo: Kass y Mike Lazerow, cofundadores de Buddy Media y Velvet Ventures, primeros inversores en SpaceX, Facebook y Pinterest; Diego Piacentini, ex ejecutivo de Amazon y Apple; Mike Shoemaker, ex ejecutivo de Uber; Haiping Zhao, ingeniero en los inicios de Facebook, Alibaba y TikTok; Rodrigo Schmidt, director de ingeniería en Instagram, Fernando Fabre, expresidente de Endeavor, y Emma Studio, el estudio que Torrenegra fundó.

A estos expertos en tecnología se sumaron otros inversores de diferentes países, como Argentina, Brasil, Chile, China, Colombia, Ecuador, Francia, Grecia, India, Italia, Kazajstán, México, Nigeria, Perú, Filipinas, Arabia Saudita, Singapur, Sudáfrica, Reino Unido, Estados Unidos y Uruguay, quienes apostaron por el crecimiento y desarrollo de una herramienta que les permite vincular el mejor talento de Latinoamérica con oportunidades que eliminan las fronteras y las limitaciones en el área de Recursos Humanos.

“Recaudar capital de tantos inversores diferentes requirió un gran enfoque, un equipo de varias personas y muchas conversaciones. Tuvimos cientos de llamadas con empresarios exitosos que han creado negocios y tecnología impactantes. Aprendimos conocimientos nuevos y valiosos en cada conversación. Estamos orgullosos de tener inversionistas tan increíbles. Muchos han creado productos tecnológicos reconocidos a nivel mundial, por lo que es un honor que crean en nosotros y en lo que estamos construyendo.”, comentó el CEO.

“Recaudar capital requiere de total concentración, así que hay que estar preparado. La mayoría de las reuniones serán con personas que han creado empresas y productos reales y exitosos en el pasado, por lo que hay que ingresar a cada reunión con el objetivo no sólo de recaudar capital, sino también de aprender algo nuevo”, explica.

“Con esta inversión podremos crear más valor y transparencia, tanto para candidatos como para las empresas aliadas”, asegura.