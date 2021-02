Durante una nueva transmisión de State of Play, PlayStation brindó ayer por la tarde novedades sobre 10 juegos que llegarán a PS4 y PS5, incluidos anuncios de títulos nuevos y actualizaciones de algunos de los juegos independientes y de terceros que se vieron por última vez en la presentación de PS5 de junio.

La presentación duró unos 30 minutos y no hubo noticias sobre hardware de PlayStation: el streaming se centró en los títulos que se lanzarán en los próximos meses.

Entre los puntos más destacados se reveló que Final Fantasy VII Remake recibirá un nuevo episodio que añadirá una porción de historia inédita, esta vez sobre Yuffie. Además, el juego base se actualizará aprovechando las mejoras de la nueva generación de PS5. Llegará el 10 de junio y la mejora será gratuita para quienes lo tienen en PS4.

Por su parte, uno de los juegos nuevo más interesantes para este año es Kena Bridge of Spirits. Ayer se dio a conocer la fecha de lanzamiento (el próximo 24 de agosto en PS5). La presentación ha permitido ver un poco del gameplay y detalles sobre su historia.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time tendrá mejoras gráficas, de audio y rendimiento. Se sumarán también nuevas características exclusivas para el control DualSense. Usuarios que hayan jugado en PS4 podrán actualizar la versión del título el próximo 12 de marzo.

Returnal será un título exclusivo de PlayStation 5 que mezcla acción, ciencia ficción y terror. Después de algunos adelantos conceptuales, se mostró la jugabilidad. Se estrenará el próximo 30 de abril.

Play at Home

La compañía japonesa inicia una nueva promoción de Play at Home a partir del 1 de marzo, que se extenderá hasta junio y ofrecerá una serie de juegos, ofertas y servicios de forma gratuita durante estos meses para los jugadores de PS4 y PS5, fuesen o no suscriptores de PS Plus.

El primer videojuego anunciado es Ratchet & Clank, el reboot desarrollado por Insomniac Games para PS4 que fue lanzado en 2016 estará disponible para descargar gratis a partir del 1 de marzo hasta el 31 del mismo mes. Este éxito de acción y aventura de 2016 para PS4 de Insomniac Games revisa las historias de origen de estos queridos héroes de PlayStation y presenta una magnífica combinación de comedia y combate extravagante.

La iniciativa Play At Home se originó en abril del año pasado como consecuencia del COVID-19 para entretener a los jugadores en situación de pandemia. En aquella ocasión fueron ofrecidos de forma gratuita Uncharted: The Nathan Drake Collection y Journey.

PlayStation Plus de marzo

PlayStation ha dado a conocer los títulos que ofrecerá sin costo adicional a los suscriptores de PlayStation Plus en PS5 y PS4 y que podrán descargarse el 2 de marzo.

El primer videojuego destacado es Final Fantasy VII Remake. Los usuarios de PS4 y PS5 tendrán disponible un juego clásico de PlayStation que vuelve a contar la historia del videojuego original de PlayStation, que sigue a Cloud Strife.

Por otra parte, los usuarios tendrán a disposición Remnant: From the Ashes, el videojuego de acción y disparos en tercera persona desarrollado por Gunfire Games donde el mundo está sumergido en un caos debido a un mal antiguo de otra dimensión y Farpoint, el videojuego de disparos en primera persona de realidad virtual desarrollado por Impulse Gear ambientado en un mundo alienígena.

Los usuarios de PlayStation 5 suscritos a PS Plus contarán con el juego gratis exclusivo llamado Maquette, una aventura de acertijos recursiva en primera persona a cargo de Graceful Decay y Annapurna Interactive que llevará a los usuarios a un mundo donde cada edificio, planta y objeto son diminutos y asombrosamente enormes al mismo tiempo.