A Stefanini, multinacional brasileira referência em soluções digitais, anuncia a abertura das inscrições para o Programa Potenciais 2021. A grande novidade este ano é que, além das vagas para Estágio e Trainee, a empresa também contará com oportunidades para o perfil de Digital Leader, profissional que já possui experiência de 3 a 5 anos. No total serão 50 vagas – a maioria integrará o projeto “Stefanini Everywhere”, que prevê a contratação em qualquer lugar do País, independentemente se há um escritório da companhia no lugar de origem do candidato. Para participar do processo seletivo, os interessados devem fazer as inscrições até o dia 04 de outubro.

A Stefanini oferece salário compatível com o mercado e benefícios como vale refeição, vale transporte, seguro de vida, assistência médica, além de participar de um clube de vantagens de descontos em produtos, serviços e educação. O processo seletivo conta com algumas etapas e, devido à pandemia, todas as etapas serão realizadas de forma on-line. Tudo para garantir a segurança dos participantes envolvidos no processo e da nossa equipe. As contratações estão previstas para janeiro de 2021.

Pelo projeto “Stefanini Everywhere”, todo o processo de seleção e recrutamento é feito on-line, garantindo ao novo colaborador uma experiência 100% digital. A iniciativa planeja colocar 50% de seus profissionais em home office após o fim da pandemia. A ideia é trabalhar com três modelos: um de home office total, um parcial e um de flexibilidade em relação a horários.

Segundo Daniele Brasil, gerente de Recursos Humanos da Stefanini, além dos programas para saúde e qualidade de vida dentro da Stefanini, trazemos o reconhecimento de uma multinacional com um ambiente inovador. “Imagine encontrar cursos gratuitos em nossa academia corporativa, ter descontos da instituição de ensino que deseja ou agendar mentorias com profissionais e executivos do Grupo”, completa.

Com projetos inovadores, a multinacional busca estagiários que estão cursando penúltimo ou último ano da graduação. Os estudantes para vagas de Trainee devem ter finalizado a faculdade entre dezembro/2018 e dezembro/2020. Nos dois casos, as vagas estão abertas para todos os cursos. Já o Digital Leader precisa ter de 3 a 5 anos de formação e experiência em gestão de negócios.

Mariana Andrade Santos, Trainee da Stefanini, diz que fazer parte do Programa Potenciais da Stefanini é uma experiência surpreendente. “São desafios diários, onde temos contato com equipes multidisciplinares e aprendemos a lidar com situações diversas. O time é bastante acolhedor e solícito”, comenta.

Já Guilherme Ponce, estagiário, explica que desde que entrou na Stefanini está crescendo muito profissionalmente. “A maior mudança que notei na minha carreira foi em minha maturidade profissional. Me adaptei à dinâmica da empresa com o apoio dos meus companheiros de equipe. No programa dos Potenciais Stefanini, sou constantemente desafiado a ser melhor. Enfim, aqui temos sede de conhecimento e fome de crescimento”.