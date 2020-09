Acelerado pela pandemia, o home office veio para ficar. De acordo com pesquisa recente da empresa de recrutamento Robert Half, 86% dos entrevistados gostariam de trabalhar remotamente com mais frequência do que antes da Covid-19; 77% planejam agendar menos reuniões presenciais; 6 em cada 10 profissionais passarão menos tempo em áreas comuns do escritório (58%) e 52% vão reconsiderar viajar a negócios.

Para as empresas que pretendem manter o trabalho remoto após a retomada, o Grupo Stefanini, referência em soluções digitais, lançou a solução Stefanini@Home, que garante serviços de qualidade para clientes em diversos setores. O modelo tem como base os pilares de praticidade, segurança e excelência na prestação de serviços, sendo estruturado por meio de tecnologias de acesso remoto, que buscam eficiência operacional a distância, a partir de um ambiente controlado e com profissionais de alta performance.

A nova oferta visa atender demandas de diferentes indústrias, como as de bens de consumo, serviços financeiros, saúde, seguros, varejo ou born digitals. Por meio dela, as empresas terão acesso a um pool de talentos qualificado, sem limitações geográficas, o que permitirá uma completa adesão do trabalhador ao público de cada negócio. Além da infraestrutura modular no formato de uma cabine, que vem sendo desenvolvida em parceria com a NOAK e a Minimal Design, as empresas podem contratar profissionais especializados em atendimento ao cliente, suporte técnico, backoffice, sales & collection, entre outros serviços.

“A pandemia testou a estratégia de resiliência de diversas organizações. Poucos planos de contingência previam uma transição extremamente rápida para o trabalho 100% remoto, com restrições de distanciamento social. A Stefanini foi além e desenvolveu uma plataforma completa para diferentes perfis de empresas, ampliando os limites de suas soluções para melhor atender nossos clientes”, destaca Marco Stefanini, CEO Global do Grupo Stefanini.

Com a solução é possível realizar a gestão a distância, em tempo real, com acesso aos dados dos colaboradores, monitoramento do tempo de login/logout e planejado x realizado. Além da interação via chat, a plataforma Stefanini@Home gera relatórios inteligentes, com a análise da jornada de trabalho, aplicativos utilizados e índices de performance.

Todos os dados são protegidos e contam com soft-client para acesso seguro à plataforma de virtualização e validação com biometria facial. Também possui controle de conexão e acompanhamento da internet do colaborador com análise de latência e consumo de banda.

“Uma verdadeira plataforma de aprendizagem inteligente, que permite melhorar o desempenho dos funcionários a partir da capacitação on-line e da fluidez na comunicação. A solução dispõe de várias funcionalidades como feed de notícia, cursos, chatbot, engajamento de mobilidade, base de conhecimento, dashboards e moderação de conteúdo, além de uma infraestrutura modular para que os colaboradores possam desempenhar o home office de maneira efetiva e produtiva”, finaliza Stefanini.