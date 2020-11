A transformação digital tem mantido um ritmo acelerado no mercado financeiro nacional. E essa revolução tem sido perseguida de perto pela Scala, empresa do Grupo Stefanini especializada em soluções de inteligência artificial, analytics e integração com atuação em várias plataformas.

Com a chegada do novo sistema de pagamentos instantâneos, o PIX – que começa a ser implantado pelo Banco Central a partir deste mês de novembro – irá mudar a maneira como as pessoas realizam suas transações. Mais ainda, esse conceito também será determinante na forma como as instituições financeiras processam suas operações. Diante dessa atual perspectiva, a Scala lança a plataforma de serviços Pixtrace desenhada para todos os clientes que têm interesse em implementar o PIX. A solução Pixtrace tem o objetivo de monitorar toda a complexidade do novo sistema de pagamentos instantâneos, garantindo o acompanhamento e controle das informações e transações em tempo real.

O Pixtrace é uma plataforma de serviços composta de uma solução de Software as a Service (SaaS), com tecnologia Dynatrace, parceira frequente da Scala, suportada por uma metodologia de gerenciamento de ambientes críticos. Sua contratação e instalação são ágeis e amigáveis, dando condições de resolver, de forma imediata, as ocorrências que possam aparecer nesse novo ambiente. A plataforma inteligente de análise reflete diretamente na entrega de valor para a camada de negócio, desenvolvimento e infraestrutura dos futuros usuários, possibilitando uma redução significativa de ROI, considerando a implementação e operacionalização deste novo serviço.

E para conhecer um pouco melhor como funciona a plataforma Pixtrace, a Scala vai disponibilizar, de forma gratuita e por 15 dias, a experiência do uso dessa nova oferta em um ambiente de homologação.

“Sabemos que todo novo sistema pode provocar uma certa desconfiança de como pode ser o seu funcionamento, o que é compreensível. É justamente para oferecer mais comodidade, tranquilidade, segurança e praticidade que estamos lançando essa nova solução, que vai auxiliar bancos médios, fintechs e outras instituições financeiras na adoção do novo PIX, simplificando e otimizando seus processos”, afirma Cristiane Mirna Machado, diretora de Produtos e Alianças da Stefanini Scala.

Entre os benefícios da adoção do novo Pixtrace, estão as análises e respostas decorrentes das informações sobre o desempenho das principais transações comerciais e os efeitos financeiros de acordo com o perfil e experiência do usuário final. Também permitirá a visualização das transações comerciais de ponta a ponta, trazendo melhoria e otimização e clareza das transações em tempo real, com alta precisão.

A partir de um mapeamento automático de toda a arquitetura do PIX, também será possível a detecção e o diagnóstico de problemas de disponibilidade e desempenho em toda a sua movimentação. Por fim, o Pixtrace é capaz de medir de forma sintética e analítica, com uso constante de inteligência artificial, os canais móveis e da web utilizando uma das melhores redes de monitoramento para esse tipo de processamento, ou seja, o objetivo principal é estar atento a toda a jornada de negócio do cliente que quiser utilizar as vantagens deste novo serviço de pagamentos instantâneos.