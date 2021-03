TORONTO, March 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Stibo DX y Sophi.io se asocian para integrar Sophi, las herramientas de automatización, previsión y optimización de The Globe and Mail, en la Plataforma Editorial CUE de Stibo DX. Sophi será una extensión nativa de la interfaz de usuario CUE.

“Como una plataforma editorial abierta y extensible, CUE está destinada a integrarse con las mejores herramientas del sector. El motor Sophi AI del cliente desde hace largo tiempo de Stibo DX, The Globe and Mail hace exactamente eso. Sophi permitirá que los usuarios de CUE tomen decisiones de contenido más inteligentes basadas en datos y perspectivas en tiempo real”, dice Mark van de Kamp, director de innovación de Stibo DX.

Sophi.io es un conjunto de soluciones de IA, incluyendo Sophi Automation , que realiza curaduría autónoma de contenido para optimizar páginas web, y Sophi Analytics , que ofrece soporte para toma de decisiones para las salas de redacción y editores de contenido. El equipo de Sophi desarrolla Sophi Score personalizada en conjunto con cada cliente para garantizar que cada pieza de contenido refleje de manera adecuada el valor que contribuye a los resultados comerciales deseados del cliente, como crecientes conversiones, lealtad y compromiso. Todas estas capacidades pronto estarán disponibles para la clientela global de Stibo DX como extensiones integradas y agregadas.

“Como editor con años de experiencia trabajando con Stibo DX, The Globe and Mail comprende las necesidades de Stibo DX así como de sus clientes”, dijo Phillip Crawley, editor y director ejecutivo de The Globe and Mail. “Esta nueva asociación entre Stibo DX y Sophi se basa en esa comprensión y ofrece automatización y análisis predictivo de punta y fáciles de usar para muchos clientes de CUE en todo el mundo, de organizaciones mediáticas a marcas centradas en contenido”.

“The Globe and Mail es un valioso cliente de Stibo DX durante más de dos décadas. Esta nueva dimensión de nuestra asociación se basa en un fundamento sólido”, dijo Van de Kamp. En 2017, The Globe auspició la conferencia de usuarios de Stibo DX en su sede en Toronto, Canadá.

“La participación de The Globe and Mail con la comunidad de CUE siempre ha sido enormemente apreciada. Estamos muy orgullosos de continuar la asociación y fortalecer la plataforma CUE con esta tecnología innovadora”, dijo el Sr. van de Kamp.

Acerca de Stibo DX

Stibo DX ( https://www.stibodx.com/ ) es la empresa detrás de las soluciones CUE, CMS y DAM para empresas mediáticas y editoriales de marca en todo el mundo. Desde 1979, Stibo DX es un socio tecnológico líder para algunas de las empresas mediáticas líderes mundiales, The New York Times, Gannett, Axel Springer, Times of India y The Economist.

Acerca de Sophi.io

Sophi.io ( https://www.sophi.io ) fue desarrollado por The Globe and Mail para ayudar a los editores de contenido a tomar decisiones estratégicas y tácticas importantes. Es un conjunto de herramientas impulsadas por inteligencia artificial (IA) que incluye Sophi Automation y Sophi for Paywalls, así como Sophi Analytics, un sistema de soporte de decisiones para editores de contenidos. Sophi está diseñado para mejorar las métricas más importantes para su empresa, como retención y adquisición de suscriptores, compromiso, actualidad, frecuencia y volumen.

Contacto de Medios Jamie Rubenovitch Director de Marketing, Sophi The Globe and Mail 416-585-3355 jrubenovitch@globeandmail.com

Copyright © 2021 GlobeNewswire, Inc.