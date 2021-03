TORONTO, March 30, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Sunwing Travel Group se complace en anunciar que Mystique Holbox by Royalton se une a la cartera de Marriott International y se espera que sea parte de la marca Tribute Portfolio a finales de este año. La noticia da seguimiento al importante anuncio del mes pasado, en el cual Blue Diamond Resorts, la división de resorts de Sunwing Travel Group, firmó un acuerdo a largo plazo con Marriott International.

Mystique Holbox by Royalton

Mystique Holbox by Royalton se une a la marca Tribute Portfolio de Marriott International

Este cambio traerá uno de los destinos más elegantes de México a Tribute Porftolio, la familia de hoteles independientes de Marriott International localizada alrededor del mundo, en constante crecimiento y altamente reconocida por su diseño único y cautivador así como laa vibrantes experiencias que ofrecen.

“Estamos muy contentos de continuar nuestro acuerdo con Marriott International al unir Mystique Holbox by Royalton a la cartera de Tribute Portfolio”, mencionó Jordi Pelfort, Presidente de la division de Hoteles y Resorts de Sunwing Travel Group. “El diseño único de Mystique Holbox, inspirado en la naturaleza, su ubicación apartada y su servicio personalizado, ofrecen una experiencia vacacional incomparable, por lo cual estamos encantados de compartirlo con clientes nuevos y existentes”.

Mystique Holbox by Royalton se une a otras 19 propiedades de Blue Diamond Resorts para alinearse con Marriott International. Esos 19 resorts formarán parte de Autograph Collection, la colección de hoteles de Marriott cuidadosamente seleccionados por su diseño inherente y perspectivas distintas en el diseño y la hospitalidad, expandiendo significativamente la cartera del Todo-Incluido de Marriott. Como parte del acuerdo, Sunwing Travel Group se beneficiará de la distribución mundial además del premiado programa de viajes Marriott Bonvoy con 147 millones de miembros en todo el mundo.

“Estamos encantados de agregar Mystique Holbox by Royalton, la vigésima propiedad de Blue Diamond Resorts, a la cartera de Marriott”, dijo Laurent de Kousemaeker, Director de Desarrollo de Marriott International, el Caribe y América Latina. “Este exquisito resort boutique frente al mar, que se encuentra en la exótica isla de Holbox, encaja perfectamente con nuestra marca Tribute Portfolio”.

Ubicado en la Reserva Natural Yum Balam, Mystique Holbox by Royalton es un resort de playa contemporáneo que combina a la perfección los paisajes naturales de la isla con el diseño tradicional mexicano. La propiedad ofrece 38 amplias suites con lujosas amenidades y dos restaurantes que sirven platos influenciados por la cocina local, además de experiencias gastronómicas interactivas. Los huéspedes pueden explorar la belleza natural de la isla en una excursión en bicicleta, practicar kitesurf en las tranquilas aguas o nadar con tiburones ballena.

Para ayudar a los viajeros a reservar con tranquilidad, Mystique Holbox by Royalton ha implementado sus protocolos de Safety-Assured Vacations durante toda la experiencia vacacional. El programa incluye pruebas de antígeno COVID-19 en el lugar y Asistencia médica integral gratuita para cubrir los costos de cualquier accidente o enfermedad (incluyendo las necesidades médicas relacionadas con COVID-19).

Los huéspedes pueden reservar su próximo escape tropical en mystiqueresorts.com o visitando marriott.com.

Acerca de Sunwing Travel Group

Sunwing Travel Group, la compañía de viajes integrada más grande de América del Norte, está compuesta por Sunwing Vacations y Vacation Express, dos de los operadores turísticos de ocio líderes en América del Norte; Sunwing Airlines, la principal aerolínea de ocio de Canadá; SunwingJets, un servicio de alquiler de jet privado de lujo; SellOffVacations.com y Luxe Destination Weddings, dos negocios minoristas de viajes líderes; NexusTours, una empresa de gestión de destinos de servicio completo; y Blue Diamond Resorts, la compañía de administración de hoteles del Grupo, una organización innovadora que opera marcas populares de resorts en el Caribe y México. Desde su creación en 2011, Blue Diamond Resorts ha curado una cartera impresionante que abarca 45 propiedades, que superan las 15,000 habitaciones en diez países, incluidos los galardonados All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, las marcas solo para adultos Hideaway at Royalton y Royalton CHIC, Planet Hollywood Hotels and Resorts y Mystique by Royalton. Para obtener más información sobre Sunwing Travel Group, visite www.sunwingtravelgroup.com.

Acerca de Marriott International

Marriott International, Inc. (NASDAQ: MAR) tiene su sede en Bethesda, Maryland, EE. UU., Y abarca una cartera de más de 7,600 propiedades bajo 30 marcas líderes que abarcan 133 países y territorios. Marriott opera y otorga franquicias de hoteles y otorga licencias a complejos turísticos de propiedad vacacional en todo el mundo. La compañía ofrece Marriott Bonvoy ™, su programa de viajes altamente premiado. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en www.marriott.com, y para conocer las últimas noticias de la compañía, visite www.marriottnewscenter.com. Además, conéctese con nosotros en Facebook y @MarriottIntl en Twitter e Instagram.

Acerca de Tribute Portfolio

Tribute Portfolio es una creciente familia de hoteles independientes alrededor del mundo que se caracterizan por su pasión por el diseño cautivador y su impulso para crear escenarios vibrantes tanto para los huéspedes como para los lugareños. Con casi 50 hoteles abiertos en todo el mundo, Tribute Portfolio ha tocado la fibra sensible de aquellos que buscan experiencias independientes y anhelan una conexión con la comunidad cuando viajan. Desde complejos turísticos boutique como Inn at Rancho Santa Fe en California y hoteles urbanos como The Vagabond Club en Singapur; a hoteles en lugares de espíritu indie como Noelle en Nashville y TheSlaakin Rotterdam, cada hotel Tribute Portfolio celebra su individualidad, ofreciendo a los viajeros una perspectiva fresca, a menudo colorida. Manténgase con carácter y manténgase conectado en Instagram, Twitter y Facebook. Tribute Portfolio se enorgullece de participar en Marriott Bonvoy, el programa de viajes global de Marriott International. El programa ofrece a los miembros una cartera extraordinaria de marcas globales, experiencias exclusivas en los momentos Marriott Bonvoy y beneficios incomparables que incluyen noches gratis y reconocimiento de estatus Elite. Para inscribirse gratis o para obtener más información sobre el programa, visit MarriottBonvoy.marriott.com.

