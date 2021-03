RENSSELAER, N.Y., March 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Taconic Biosciences, un líder mundial en la provisión de soluciones de modelos de animales para el descubrimiento de fármacos, anuncia que la Dra. Monica Gostissa, PhD, se integra al Consejo Asesor Científico (SAB). La Dra. Gostissa se une a los miembros del consejo existentes, Frank Sistare, PhD; Andrew Goodman, PhD; David Hill, PhD y Robert Rosenthal, PhD.

El SAB colabora con la gerencia de Taconic, ofreciendo información científica y orientación para la expansión del portafolio de productos y servicios de la empresa. La extensa carrera de la Dra. Gostissa en los campos de inmunología e inmuno-oncología aporta nueva experiencia profesional al consejo y complementa el liderazgo de Taconic en estas áreas de investigación.

La experiencia técnica de los miembros del SAB en los campos de microbioma, oncología, neurobiología y toxicología refleja el enfoque de Taconic hacia la innovación en estas áreas de investigación.

“La inmunología y inmuno-oncología representan áreas de enfoque e investigación próspera para Taconic. Damos la bienvenida a la Dra. Gostissa a nuestro equipo. Aportará su valiosa experiencia y liderazgo mientras que Taconic continua el desarrollo de las mejores soluciones de modelo animal para informar resultados clínicos humanos”, dijo Nancy J. Sandy, directora ejecutiva de Taconic Biosciences.

La Dra. Monica Gostissa es la directora sénior de Ciencias In vivo y Ex vivo de Jounce Therapeutics, donde lidera un equipo multidisciplinario con capacidades que abarcan farmacología in vivo, desarrollo de modelos 3D ex vivo e histopatología. Durante sus 20 años de carrera en investigación básica, la Dra. Gostissa adquirió vasta experiencia en el desarrollo e interrogación de modelos complejos de ratón de neoplasias hematológicas y sólidas. Además posee un profundo conocimiento en biología celular e inmunología tumoral. Desde 2014, la Dra. Gostissa lidera programas preclínicos en pequeñas y grandes empresas biotecnológicas, centrándose en la mejor traducción de perspectivas científicas en terapias innovadoras contra el cáncer.

La Dra. Gostissa obtuvo su doctorado en genética molecular en la Escuela Internacional de Estudios Avanzados en Trieste, Italia, y completó estudios postdoctorales en Boston Children ‘s Hospital/Harvard Medical School. Fue coautora de más de 40 publicaciones revisadas por colegas y recibió varios premios, incluido un Premio Especial de la Sociedad de Leucemia y Linfoma y un Premio Académico de la Fundación V.

A continuación encontrará información sobre los miembros adicionales de SAB de Taconic:

El Dr. Andrew Goodman es profesor asociado de patogénesis microbiana y miembro del Instituto de Ciencias Microbianas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale. El Dr. Goodman ha sido reconocido con el Premio Nuevo Innovador del Director de NIH, la Beca Pew Scholars, el Premio Profesor Joven DuPont, el Premio Investigador de Burroughs Wellcome Fund, el Premio Investigador Académico del Instituto Médico Howard Hughes (HHMI) y el Premio Presidencial de Carrera Temprana en Ciencias e Ingeniería. La investigación del Dr. Goodman se centra en comprender la interacción entre los miembros del microbioma intestinal humano y el host. El laboratorio Goodman combina genética microbiana, modelos animales gnotobióticos y enfoques computacionales para desarrollar nuevas tecnologías para estudiar el microbioma y aplicarlas para descubrir las causas y consecuencias de la variación interpersonal del microbioma. El Dr. Goodman se formó en ecología y biología evolutiva en la Universidad Princeton y completó su doctorado en microbiología en Harvard Medical School.

El Dr. David Hill estableció una exitosa y extensa carrera liderando los departamentos de farmacología en muchas empresas farmacéuticas importantes, incluidos veinte años combinados en Organon y Merck. La experiencia terapéutica del Dr. Hill incluye neurociencia, dolor, anestesia, enfermedad cardio-metabólica y oncología. El Dr. Hill desempeñó un rol fundamental en la dirección de programas preclínicos de modelos animales de varios tamaños que resultaron en muchas nuevas terapias. Más allá de su experiencia científica, el Dr. Hill también aporta un profundo conocimiento en la armonización de recursos internos y externos para producir resultados científicos y comerciales sólidos. El Dr. Hill obtuvo una licenciatura en biología aplicada en Hatfield Polytechnic y un doctorado en farmacología en St. Thomas Hospital Medical School.

El Dr. Robert J. Rosenthal cuenta con más de 30 años de experiencia relacionada con empresas dedicadas al desarrollo de herramientas de diagnóstico, terapéuticas, dispositivos médicos y ciencias biológicas. Actualmente forma parte del directorio de Safeguard Scientifics, Inc., como presidente del Comité de Gestión de Capital y miembro de los Comités de Auditoría y Compensación. Anteriormente a Taconic, las funciones de liderazgo ejecutivo de Bob incluyen; presidente del directorio y director ejecutivo de IMI Intelligent Medical Implants AG, una empresa de tecnología médica que desarrolló un sistema de implantes retinianos para trastornos degenerativos; y presidente, director ejecutivo y director de Magellan Biosciences, Inc., un proveedor de herramientas de investigación de ciencias biológicas, fundada por él. Bob posee una licenciatura de la Universidad de Maryland, una maestría de la Universidad Estatal de Nueva York, un doctorado de la Universidad Emory y un MBA ejecutivo de la Universidad de Stanford. Completó una beca postdoctoral en la Universität Würzburg, Alemania, como científico invitado de la Fundación Alexander von Humboldt, seguida de una beca postdoctoral adicional en la UCLA.

Acerca de Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences es un líder global con todas las licencias para la generación de modelos de roedores modificados por ingeniería genética y servicios relacionados. Taconic, fundada en 1952, ofrece las mejores soluciones de modelos de animales, de modo que los clientes puedan adquirir, generar diseños específicos, reproducir, preacondicionar, realizar ensayos y distribuir valiosos modelos de investigación en todo el mundo. Especializada en modelos de ratones y ratas modificados por ingeniería genética, microbioma, modelos de ratones de inmuno-oncología y servicios de diseño y reproducción de modelos integrados, Taconic opera tres laboratorios de servicios y seis instalaciones de reproducción en Estados Unidos y Europa, mantiene relaciones de distribución en Asia y tiene capacidades globales de envío para la provisión de modelos animales en casi cualquier lugar del mundo.

