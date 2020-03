Como muchas instituciones educativas en todo el mundo están experimentando, extendiendo o planeando su cierre temporal debido al COVID-19, la mitad de la población estudiantil del mundo no puede asistir a la escuela. Los educadores se enfrentan al desafío de enseñar de forma remota a una escala sin precedentes y, en algunos casos, por primera vez.

En la última semana, hemos creado nuevos recursos de aprendizaje a distancia, que incluyen una colección de materiales de formación, una lista de aplicaciones útiles, un Centro de Aprendizaje en YouTube, así como una serie de publicaciones de blog y seminarios web. También hemos hecho que nuestras funciones premium Meet sean gratuitas para las escuelas hasta el 1 de julio de 2020. Esto incluye la capacidad de conversar con 250 personas a la vez, grabar lecciones y hacer retransmisiones en directo. Gracias a los comentarios de los educadores, también estamos constantemente mejorando los productos, como en el caso de los nuevos controles para educadores para Hangouts Meet.

Continuamos prestando atención a los desafíos a los que se están enfrentando los maestros durante estos tiempos inciertos y hoy anunciamos dos nuevos recursos para ayudar a profesores y estudiantes a mantenerse conectados.

Enseñar desde casa

Teach From Home es un centro de recursos con información, consejos, capacitación y herramientas de Google for Education para ayudar a los maestros a seguir enseñando, incluso cuando no están en el aula.

Como punto de partida, ofrecemos una descripción general de cómo comenzar a aprender a distancia, por ejemplo, cómo enseñar en línea, hacer que las lecciones sean accesibles para los estudiantes y colaborar con otros educadores.

Este centro de recursos, que continuará evolucionando, ha sido creado con el apoyo y la cooperación del Instituto de Tecnologías de la Información en Educación de la UNESCO, que también está trabajando con otros socios educativos para responder a esta emergencia. Seguiremos trabajando en mejorar el espacio a medida que continuamos recibiendo comentarios de profesores y socios sobre cómo hacerlo más útil. Teach From Home está actualmente disponible en inglés y próximamente incorporará nuevos idiomas.

Apoyo a las organizaciones que luchan por reducir la brecha digital en la educación a distancia La mejor forma de enfrentarse a los desafíos es unidos. Por ello, como parte de nuestro plan de acción de 50 millones de dólares de Google.org para responder ante el COVID-19, anunciamos un Fondo de Educación a Distancia de 10 millones de dólares para apoyar a las organizaciones de diferentes partes del mundo, que están ayudando a los profesionales de la educación con recursos necesarios para dar a los niños la oportunidad de seguir con su aprendizaje, especialmente a aquellos de comunidades más desfavorecidas.

El primer subsidio del Fondo de Educación a Distancia será de un millón de dólares para ayudar a la Khan Academy a ofrecer a los alumnos afectados por el cierre de escuelas por el COVID-19 los recursos necesarios para realizar el aprendizaje en remoto. Además, voluntarios de Google planean ayudar a la Khan Academy a proporcionar recursos para los profesores en más de 15 idiomas diferentes y, a través de su plataforma, podrán llegar a más de 18 millones de comunidades de estudiantes de todo el mundo al mes. Esperamos anunciar pronto nuevas organizaciones.