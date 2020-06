El grupo Telefónica comunicó que dentro del proceso para la transformación de todas las unidades hispanoamericanas de Movistar en una unidad única regional, también se avanza hacia una “potencial” separación financiera de esa spin-off del corporativo.

Se trata de una “segregación” de todos los negocios hispanoamericanos, salvo Brasil, y de dotar de una nueva organización a la unidad que desde el último trimestre de 2019 agrupa a los mercados de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela; y eventualmente, quizá, otras unidades centroamericanas, luego del desistimiento de Tigo por adquirir el negocio de Movistar en Costa Rica como resultado de la crisis económica provocada por la pandemia del virus Covid-19.

“Resolvimos realizar una segregación de los negocios de Hispanoamérica, dotándolos de una nueva organización y un equipo dedicado, y nos abrimos así hacia alternativas estratégicas que preservaran nuestra presencia en la zona de forma rentable”, declaró el CEO global de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, a inversores vía internet.

José María Álvarez-Pallete detalló que el objetivo es retornar la eficiencia financiera al corporativo y ello pasa también por mantener rentable el negocio hispanoamericano, independientemente de que la unidad pertenezca a Telefónica o cambie de manos en el mediano plazo.

“Necesitamos cambiar la forma en la que operamos y encontrar maneras de fortalecer nuestras operaciones en América Latina, y para hacerlo, todas las opciones están sobre la mesa (…) Continuamos trabajando en la división operativa y estamos preparándonos para una posible escisión financiera, valorando también otras posibles alternativas inorgánicas”, dijo.

Telefónica Hispanoamérica reportó ingresos totales por 2,204 millones de euros en el periodo enero-marzo de 2020, un decrecimiento orgánico del 4.8% frente al mismo periodo de 2019, en tanto que su inversión para la región se elevó en 19.7%, también en orgánico, hasta 325 millones de euros.

Para México en particular, la compañía reportó en marzo un incremento interanual del 47.7% para su beneficio bruto previo a amortizaciones (OIBDA, por sus siglas en inglés) y producto de un acuerdo de compartición de infraestructura alcanzado en noviembre pasado con AT&T.

Telefónica informará el 30 de julio próximo sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre de 2020.

El CEO de Telefónica indicó entonces que el plan de la compañía en 2020 es conseguir un balance sólido y liquidez para afrontar retos derivados de la crisis financiera que impactará a diversas industrias por causa del coronavirus. La reducción de deuda, poner en números rentables la unidad hispanoamericana y ofrecer dividendos atractivos y sostenibles en el tiempo, son los retos de la empresa.

“Nuestra meta no está a tres meses y no gestionamos la compañía a tres meses. Tenemos la obligación de pensar en horizontes largos que corresponden con el retorno de las inversiones que nos planteamos y por eso mismo no vamos a adoptar por otras estrategias a corto plazo como puedan ser la venta de infraestructuras estratégicas o programas masivos de recompras de acciones”.

Anteriormente, José Álvarez-Pallete había definido a Telefónica como una “compañía solidaria, fiable y preparada para el futuro”, y destacó que su empresa dispuso la red de fibra óptica “más potente de Europa” en momentos cruciales, durante el Covid-19.

“Vimos que podíamos ayudar y ayudamos. Sentimos que podíamos hacer más y lo hicimos. Sabemos que la razón de ser de una empresa es servir a toda la comunidad de la que forma parte. Y gracias a la claridad de nuestra misión y a nuestros valores, esta crisis ha sacado lo mejor de Telefónica. Nunca nuestro propósito ha tenido más sentido”, había dicho anteriormente José María Álvarez-Pallete respecto a la pandemia.