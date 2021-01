El 2020 marcó un antes y un después en el comercio online. El contexto obligó a las marcas y a los profesionales del sector a realizar esfuerzos para adaptarse a toda velocidad a la nueva realidad y al nuevo consumo. Para graficar esta explosión, bastan dos datos:

1 de cada 3 compradores eligió por primera vez el canal online para generar sus compras.

se reportó un crecimiento del 63% en unidades y del 30% en órdenes en comparación con 2019, según las últimas estadísticas de la Cámara Argentina de Comercio (CAC).

“Estas estadísticas dejan en claro el potencial de crecimiento que tendrá el eCommerce en 2021, una gran oportunidad de crecimiento para nuestro negocio que requiere que repensemos nuestras estrategias en base al nuevo tipo de consumidor que moldeó el 2020. Nuestro desafío como growth marketers es no quedarnos quietos, ser flexibles y estar preparados para adaptar nuestras estrategias de marketing a este nuevo consumidor. El equipo de Ukelele ya está identificando las principales tendencias que marcarán la agenda el año próximo y, fieles a nuestra filosofía de trabajo, queremos compartirlo con colegas, partners y clientes”, explica Demian Niedlfeld, Fundador y Director de Ukelele y Vicedirector de la Comisión de Marketing de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).

Estas serán las 15 tendencias más relevantes que se vienen para 2021:

#1 – Data driven o nada. Ante un crecimiento de los negocios es esencial el uso de la analítica para hacer inversiones eficientes y rentables. Solo a través del análisis de data y la elección de la correcta tecnología se puede pronosticar la demanda y planificar la innovación, las estrategias de productos y canales de venta, integrando tendencias de comportamiento más centradas en el consumidor.

#2 – Growth Marketing. Esta nueva forma de hacer marketing propone experimentación y testeo continuo, incorporando flexibilidad y poniendo el foco en los resultados y en las métricas que tienen alto impacto en el crecimiento del negocio. Esta modalidad marca la importancia de incorporar tecnología y probar nuevas herramientas para lograr innovar, automatizar y escalar las estrategias.

#3 – Del Funnel al Loop. Hoy lo más importante es poder retener a los clientes, considerando el constante aumento del costo de adquisición de nuevos compradores. Los Loops hacen repensar el camino que recorre el usuario y hacer foco en el re-engagement, en ver un ciclo permanente y no en un camino con meta de principio y fin. Los Loops de Retención generan re-compra y establecen relaciones de largo plazo con los clientes. La clave está en el Lifetime Value – o valor de vida del cliente – que permite medir las ganancias en el total de la relación con la marca.

#4 – Growth Teams. A través de metodologías ágiles se pueden pensar nuevas formas de trabajar y construir equipos. La clave está en generar un mindset de trabajo y organización cada vez más horizontal, con equipos multidisciplinarios libres de definir el cómo, en perseguir objetivos.

#5 – Sustentabilidad. El 43% de los consumidores prefiere comprar a marcas comprometidas con cuestiones sociales y medioambientales y el 63% de los compradores mundiales prefiere productos y servicios que compensen el impacto medioambiental. Estos datos demuestran que la tendencia hacia la mentalidad eco-sostenible crece cada día más. El usuario con este perfil compra con mayor conciencia, buscando preservar los recursos de la naturaleza, priorizando productos duraderos, elaborados con materias primas biodegradables y en envases reciclables. De cara a 2021, se vuelve esencial que exista un proceso de reflexión de parte de las marcas en sus procesos de producción para que puedan adaptarse a esta nueva mentalidad ecológica.

#6 – ReCommerce. Con consumidores cada vez más motivados por la sostenibilidad, el comercio de segunda mano llega para quedarse, representando una gran oportunidad para las grandes marcas. El reCommerce fomenta el consumo y permite que los clientes renueven sus productos cada temporada independientemente de su poder adquisitivo. A través de estrategias de reCommerce y upcycling las marcas pueden lograr que las prendas usadas se conviertan en materia prima de nuevos artículos. Con este esquema de circularidad, se puede generar hasta un 30% menos de desechos.

#7 – Personalización On Demand. La personalización del producto no es algo nuevo, pero su capacidad para brindar customización de último momento a un costo accesible sí lo es. La clave está en analizar toda la data disponible para ofrecer productos y servicios diferenciados para cada cliente, poniendo el foco en el quién y no en el qué, ofreciendo una experiencia individualizada.

#8- TikTok & eCommerce. TikTok apuesta al Social Commerce y ofrece a los creadores de contenido la oportunidad de redirigir a los usuarios a sus sitios web. Desde las marcas, el desafío está en otorgar contenido de valor para la audiencia integrando los productos y linkeándolos para generar un llamado a la acción directa.

#9 – Live Streaming eCommerce. Los videos son los actuales protagonistas de las redes sociales. El 85% de los usuarios consumen contenido en formato video en Internet. En este escenario, cobra relevancia el fenómeno de Live streaming eCommerce, es decir, una transmisión en vivo en redes sociales basado en demostraciones, testimonios y preguntas de los usuarios en tiempo real enfocados en productos y facilitando en la transmisión un enlace para realizar la compra.

#10 – Remix is The Queen. Según Kantar, el 78% de los usuarios consume contenido generado por otros usuarios como medio de información. Debido a la popularidad de herramientas como Sitch de TikTok y Reels de Instagram, el Contenido Generado por el Usuario (UGC) ha alcanzado un nuevo nivel de personalización. Surge así el nuevo fenómeno de “remix”, la reinterpretación de esos videos empleando contenido creado por otros usuarios para generar una nueva versión. Teniendo como punto de partida el remixado, la colaboración es el punto clave para generar contenido novedoso y original.

#11 – Contenidos shoppable en todas las pantallas. Muchas empresas ya aplican shoppable content en sus estrategias de marketing con fotografías que integran eCommerce. A partir de ahora, directamente hay que pensar en comprar la ropa que visten los protagonistas de una serie o la marca de café que está consumiendo un influencer en un vivo. El futuro de ir de compras implica ver los contenidos favoritos y hacer click en aquellas cosas que interesan.

#12 – Larga vida a los Influencers. Para este 2021 hay una certeza: influencers sí o sí. Globalmente las estadísticas reportan que un 60% de la audiencia centennial prefiere usar las redes sociales y foros para hacer research y tomar, en base a eso, su decisión de compra. Convertida esta audiencia en el grueso del consumo es necesario reforzar y asegurar una cohesividad de la comunicación en esos canales. El foco debe estar en planificar una estrategia que incluya a los influencers como parte de un always on y no solo en acciones aisladas.

#13 – Virtual testers. Los filtros de realidad aumentada que funcionan como probadores virtuales en redes sociales elevan la experiencia de compra online a otro nivel y ofrecen una oportunidad única de probarse los productos en tiempo real, a la distancia y sin costo alguno. Frente a un costo de adquisición de nuevos clientes cada vez más alto, los filtros logran atraer a un gran flujo de tráfico orgánico que tiende a compartir contenido y disfrutar de experiencias innovadoras, representando un bajo costo para las marcas.

#14 – Marketing gamification. Al igual que los creadores de videojuegos, desde el marketing digital se pueden implementar técnicas basadas en datos para identificar audiencias e incentivar a los clientes. La clave está en entretener al mismo tiempo que se aumentan las conversiones. Hay infinidad de posibilidades para sumar dinámicas a los sitios webs y motivar acciones que generen valor para el negocio, agregando automatización e inteligencia a las bases de datos. Además, con este plus de creatividad, no sólo se generan más conversiones sino que se alimentan las relaciones a largo plazo con la audiencia.

#15 – Marketing automation. Decir que la retención de un usuario representa un menor costo en inversión publicitaria que la adquisición de nuevas audiencias no es una novedad. Entendiendo este escenario y la gran cantidad de nuevos usuarios online que los ecommerce recibieron este 2020 por el confinamiento y el cierre de tiendas físicas, las estrategias de retención se vuelven un must para la rentabilidad de los negocios. Los avances en automatización crecen a pasos agigantados, logrando que las campañas e inversiones sean más efectivas. La tendencia está en detectar los segmentos dentro de las audiencias para ofrecer soluciones cada vez más integradas, facilitando el trabajo del marketer y proporcionando una mejor experiencia al usuario.

“La pandemia impulsó la explosión de los canales online marcando un punto de inflexión en las conductas de consumo e incrementando las transacciones online. Sin dudas, el nuevo escenario comercial está impulsando a las marcas a buscar capacidad de reacción ante nuevos comportamientos de sus consumidores, escalabilidad de su estrategia de marketing para poder llegar a los nuevos usuarios del eCommerce, flexibilidad para adaptar sus planes a los cambios que se dieron durante la cuarentena y análisis para poder seguir de cerca el retorno de la inversión de marketing”, concluye Niedlfeld anticipando los que serán los pilares de trabajo para el eCommerce en 2021.