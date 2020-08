Por: Eddy Silvera, Gerente General de Canalbank

Así como el avance tecnológico permite que los sectores productivos y económicos evoluciones, las nuevas tendencias en el consumo y los nuevos tipos de clientes, el sector financiero es uno de los segmentos que ha tenido que adaptarse a las nuevas tecnologías y a la llegada de la banca digital. La mayoría de los bancos comerciales están adoptando nuevas soluciones de última tecnología incluyendo la alianza con empresas fintech que promueve la inclusión financiera en Panamá y la región así como democratizar el acceso a financiamiento a todos los segmentos tanto de banca personal como pequeña y mediana empresas (Pymes).

La transformación digital y el desarrollo de canales y servicios virtuales es actualmente uno de los pilares de Canal Bank y de la banca panameña en general; bajo un esquema en donde el cliente es el centro del modelo de negocios y desarrollo de nuevos productos que promueven la autogestión y el servicio a través de canales no tradicionales como corresponsales no bancarios, banca electrónica, ecommerce, puntos de venta móviles lo que permite la omnicanalidad del banco, optimizar la distribución de sus productos y servicios.

Los bancos están en la búsqueda de eficiencias y modelos operativos bajo cambios de Core Bancario mas amigables y con la plataforma necesaria para el lanzamiento de productos digitales. Esto permite a los bancos como el nuestro apuntar a la innovación, gestión proactiva de riesgos, experiencias memorables de los clientes en nuestros canales de banca electrónico y app móvil, asi como el lanzamiento de nuevos productos bajo las metodologías de Design Thinking y el Producto Mínimo Viable el cual esta enfocado hacia las necesidades del cliente; y conlleva un menor costo y salidas a producción sucesivas al llevarlos al mercado a nuestros clientes comerciales y preferenciales.

A raíz de la pandemia y la nueva realidad, se han incrementado las transacciones bancarias en los dispositivos móviles, la banca electrónica, los puntos de venta virtuales y una menor presencia de los clientes al interactuar con el banco en sus oficinas o sucursales físicas. Sin embargo, las sucursales seguirán siendo un punto de contacto clave para muchos clientes, en donde el banco debe automatizar sus procesos tradicionales e invertir en la transformación digital.

Las videoconferencias, asistencia remota y chatbot (asistencia via chat por web) podrán ayudar a los clientes a interactuar con el banco manteniendo la cercanía a través de estos medios tecnológicos y digitales en donde ya las operaciones bancarias se transaccionarían de forma digital y virtual en yuxtaposición de las transacciones de forma presencial.

Adicionalmente, la utilización de la nube cada vez es mas recurrente de los bancos los que les permite mejorar su capacidad de almacenamiento, resiliencia y favorece el análisis de la data. Permite a los bancos con sus propios sistemas gestionar la información financiera y utilizar metodologías de inteligencia artificial (IA) para un mayor conocimiento de sus clientes, modelos predictivos de comportamiento de los mismos así como mejora sustancial de los modelos de asignación de riesgos y scoring de los actuales y potenciales deudores del banco.

Hablar de las tendencias de la banca en Panamá y la Región hace referencia inmediata del blockchain tecnología clave que crecerá su utilización por parte de los bancos en los próximos años en todas sus transacciones financieras. El blockchain permite mantener un registro muy seguro de la información de las transacciones de los clientes en donde vendrían a cumplir la función de un registro publico en las operaciones digitales, identificación de cada persona en las transacciones de forma única y mantener la trasabilidad de las mismas. La gran ventaja de Blockchain es que permite registrar una transacción o contrato de manera transparente, verificable e infalsificable que no necesita que un tercero verifique su validez. Adicionalmente, lleva la cadena y la historia de evolución de todas las transacciones, pagos asociadas a un cliente o contrato. Inclusive, la tecnología blockchain le permite a una empresa el historial de su solvencia para el análisis crediticio de los bancos.

Es importante considerar que la transformación digital es un medio para cumplir los objetivos de los bancos en Panamá y en la Región: profundización del mercado, inclusión financiera, sostenibilidad en donde el punto de partida, orientación y centro de todos los procesos, servicios y productos del banco giran alrededor del cliente; considerando en todo momento que se proteja al cliente en términos de confidencialidad de información, accesos, atención del servicio, trato con respeto y ceder el control. Adicionalmente, un sector financiero mas digitalizado y con tecnología de punta permite la inclusión financiera de todas las comunidades que redundan en un mayor beneficio al crecimiento económico de todos los niveles de la sociedad en Panamá lo que conlleva a la reducción de la desigualdad de ingresos entre los diferentes estratos sociales.